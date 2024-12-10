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Havuçlu Sos

Havuçlu Sos

Havuçlu sos, sofralarınıza lezzet katacak bir sos tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Havuçları fırçalayarak iyice yıkayın. Havuç ve sarımsakların kabuklarını soymadan fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yumuşayana kadar pişirin. Sarımsakların içini çıkarıp kalan tüm malzeme ile birlikte mutfak robotunda çekin. Damak zevkinize göre kıvamını açmak için azar azar ılık su ekleyip yeniden çekin. Dilediğiniz kış salatasının üzerine gezdirip servis yapın.

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