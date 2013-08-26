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Fındık Çorbası Tarifi

ORTA

Lezzetli ve değişik bir tat. Fındık çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Fındık yağı ile unu 5 dakika kavurun. Naneyi ve salçayı ekleyin. Fındık ununu ilave edip, 2 dakika daha kavurun. Kaynar suyu yavaş yavaş ekleyerek, 15 dakika daha kaynatın (çorbanın köpüğünün kaybolması gerekiyor). Tuzunu da ayarlayıp, sıcak olarak servis yapın.

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