Şehriyeli Sebze Çorbası Tarif

Tereyağını tencereye koyup eritin ve salçayı ekleyin. Şöyle bir çevirdikten sonra içine kıyılmış brokoli, patates, havuç, soğan, ıspanak yaprağı ve maydanoz katın. Kısık ateşte 5 dakika kavurun ve suyunu ekleyin. Su kaynadıktan sonra tuz ve karabiberini ayarlayın. Çorbayı blenderden geçirin ve tekrar tencereye alın. Şehriyeyi ilave edin ve 15 dakika pişirin. Servis yaparken üzerine limon dilimi ve kıyılmış brokoli koyun.