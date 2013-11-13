Şehriyeli Sebze Çorbası Tarif
Şehriyeli sebze çorbasını denemek isteyeceksiniz. Hem leziz hem doyurucu. İşte sizlere şehriyeli sebze çorbası tarifi... Şehriyeli sebze çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağını tencereye koyup eritin ve salçayı ekleyin. Şöyle bir çevirdikten sonra içine kıyılmış brokoli, patates, havuç, soğan, ıspanak yaprağı ve maydanoz katın. Kısık ateşte 5 dakika kavurun ve suyunu ekleyin. Su kaynadıktan sonra tuz ve karabiberini ayarlayın. Çorbayı blenderden geçirin ve tekrar tencereye alın. Şehriyeyi ilave edin ve 15 dakika pişirin. Servis yaparken üzerine limon dilimi ve kıyılmış brokoli koyun.
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