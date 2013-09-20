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Köfteli Hamurlu Çorba Tarifi

Köfteli Hamurlu Çorba Tarifi
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Mini mini köftelerin yer aldığı bir çorba çeşidi. Peki bu lezzetli çorba nasıl yapılır? Neler kullanılır? İşte köfteli hamurlu çorba tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kıymayı, tuz ve karabiberle yoğurun. Küçücük köfteler yaparak ayçiçek yağında kızartın.
  • 2
    Kağıt havlu üzerine alın. Unu, tuz ve su ile yoğurarak katı bir hamur elde edin. Bol un serpip, oklava ile yuvarlak açın. Oklavaya yufkanızı sarın. Ortadan boylamasına kesin.
  • 3
    Erişte kalınlığında küçük şeritler yapın ve daha sonra küçük kareler kesin. Et suyunu ve domates suyunu, 1 tatlı kaşığı tuzla beraber 1 litre su ekleyerek kaynatın.
  • 4
    Hazırladığınız hamurları karıştırarak dikkatlice suya atın. Kaynayana kadar karıştırma işlemine devam edin. Hamurlar pişince köfteleri suyun içine atın. Ayrı bir yerde yoğurdu, nişastayı, yumurtayı ve 1 tatlı kaşığı tuzu iyice çırpın.
  • 5
    Kesilmemesi için çorbaya biraz soğuk su ilavesi yapın. Yoğurtlu karışımı yavaş yavaş ve karıştırmayı bırakmadan tencereye ilave edin. Tereyağı ile naneyi kızdırarak çorbanın üzerine gezdirin.

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