Köfteli Hamurlu Çorba Tarifi
Mini mini köftelerin yer aldığı bir çorba çeşidi. Peki bu lezzetli çorba nasıl yapılır? Neler kullanılır? İşte köfteli hamurlu çorba tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kıymayı, tuz ve karabiberle yoğurun. Küçücük köfteler yaparak ayçiçek yağında kızartın.
-
2
Kağıt havlu üzerine alın. Unu, tuz ve su ile yoğurarak katı bir hamur elde edin. Bol un serpip, oklava ile yuvarlak açın. Oklavaya yufkanızı sarın. Ortadan boylamasına kesin.
-
3
Erişte kalınlığında küçük şeritler yapın ve daha sonra küçük kareler kesin. Et suyunu ve domates suyunu, 1 tatlı kaşığı tuzla beraber 1 litre su ekleyerek kaynatın.
-
4
Hazırladığınız hamurları karıştırarak dikkatlice suya atın. Kaynayana kadar karıştırma işlemine devam edin. Hamurlar pişince köfteleri suyun içine atın. Ayrı bir yerde yoğurdu, nişastayı, yumurtayı ve 1 tatlı kaşığı tuzu iyice çırpın.
-
5
Kesilmemesi için çorbaya biraz soğuk su ilavesi yapın. Yoğurtlu karışımı yavaş yavaş ve karıştırmayı bırakmadan tencereye ilave edin. Tereyağı ile naneyi kızdırarak çorbanın üzerine gezdirin.
Sofra’da Bu Ay
- Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
- Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
- Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL