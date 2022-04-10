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Karnabahar Çorbası

KOLAY 25 DAKİKA

Klasik çorba tariflerinden sıkılanlar için sütün yumuşaklığını, karnabaharın lezzetini harmanlayan enfes bir Karnabahar Çorbası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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