Kabak Çorbası Tarifi
Enfes bir kabak çorbası mı yapmak istiyorsunuz? Tarifi bütün detayları sizlere sunduk. Enfes kabak çorbası nasıl yapılmalı?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye koyup ısıtın. Halka doğranmış pırasayı ilave edip kavurun.
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2
Sarımsak, ardından un ekleyip karıştırın. Kabakların ve patatesin kabuklarını temizlenip küp doğrayın, daha sonra tencereye ilave edip, 2 dakika soteleyin.
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3
Su, tuz ve karabiber ekleyip kaynamaya bırakın. Sebzeler yumuşayınca üzerine kremayı ilave edin. Karıştırıp ocaktan alın. Daha sonra blenderden geçirin.
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4
Üzeri için dereotunu blenderden geçirip kremayla karıştırın. Çorbayı servis tabaklarına pay edip, üzerlerini dereotlu krema ile süsleyin ve servis yapın.
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