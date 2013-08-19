Düğün Çorbası Tarifi

Etler iyice pişince, süzgeçle alıp, tabağa koyun. Didikleyip, tekrar suya katın. Diğer tarafta çukur bir kapta yağ ve unu pembeleşene dek kavurun. Kavrulan unu, içinden soğan ve kemikleri çıkardığınız yemeğe ekleyin. Tuzu ilave ederek, topaklanmaması için sürekli karıştırın. Çorba koyulaşana dek pişirin.