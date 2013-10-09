Buğday Çorbası Tarifi

Ocakta kaynamakta olan çorba 45 dakika piştiğinde, kavrulmuş soğanı üzerine ekleyin ve 15 dakika birlikte pişirin.Terbiye için yumurta sarısı ve unu küçük bir kasede çırpın. Üzerine limon suyu ekleyin. Kaynamakta olan çorbanın suyundan birkaç kaşık alıp terbiyeye katın.