Kolay Sufle Tarifi
Kolay sufle tarifi ile mis gibi akışkan tatlı yapmak ellerinizin arasında. Kolay sufle nasıl yapılır diye sorarak kendinizi mutfağa atın. Devamı gelecektir zaten.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Çikolataları kırıp, benmari usulü eritin. Sütü ekleyip karıştırın. Yumurta ve toz şekeri mikserin yüksek devrinde 5-6 dakika çırpın. Eritilmiş çikolatayı ekleyip, karıştırın.
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2
Daha sonra eritilmiş margarin veya tereyağını katıp, tüm malzemeyi karıştırın. Son olarak unu ilave edip, şöyle bir karıştırdıktan sonra 20 cm çapında, yuvarlak kelepçeli yağlanmış kalıba boşaltın.
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3
Fırın tepsisine su koyup kalıbı tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra bir tel üzerine alın ve ılıyınca dilimleyerek servis yapın.
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