Çikolatalı Terin Tarifi

Büyük bir bıçağın sırt tarafıyla yayarak ince bir tabaka haline getirin ve soğumaya bırakın. Yumurta ve yumurta sarılarını kalan yarım su bardağı toz şeker ve kakao ile birlikte derin bir kaba alıp, iyice çırpın. Çikolatayı benmari usulü eritin ve ılınmaya bırakın. Ilınmış çikolatayı yumurtalı karışıma ekleyip, karıştırarak yedirin.