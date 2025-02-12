Tavuklu Arpa Şehriye

Tavuk sosu için geniş bir kapta tüm malzemeyi iyice karıştırın. Tavuk incikleri bu sosla iyice harmanlayın. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Eğer zamanınız kısıtlıysa doğrudan pişirmeye de geçebilirsiniz.