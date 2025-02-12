Tavuklu Arpa Şehriye
İnce doğranmış tavuk, arpa şehriye ve taptaze sebzelerle hazırlanan bu tarif, sofralarınıza sağlıklı ve doyurucu bir lezzet getiriyor. Her lokmada ev yapımı keyfi yaşayın, tarifi hemen keşfedin!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuk sosu için geniş bir kapta tüm malzemeyi iyice karıştırın. Tavuk incikleri bu sosla iyice harmanlayın. Üzerini streç filmle kapatıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Eğer zamanınız kısıtlıysa doğrudan pişirmeye de geçebilirsiniz.
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2
Tavukları mühürlemek için döküm tencereyi iyice ısıtın. Isınan tencereye soslu tavuk incikleri yerleştirin. Her iki tarafını da kızartarak mühürleyin.
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3
Tavuklar mühürlendikten sonra domates püresini tencereye ekleyin. Karıştırarak birkaç taşım kaynatın. Üzerine arpa şehriye, sıcak su ve tuzu ilave edin. Yüksek ateşte 3-4 dakika kaynatmaya devam edin.
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4
Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ısıda suyunu çekene kadar pişirin. Dinlendirip sıcak olarak servis yapın.
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