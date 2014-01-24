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Somon Izgara

Somon Izgara
ORTA

Kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz akşam yemeklerinize lezzet katacak somon ızgara

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • 2025 Trendi Swicy Lezzetler
  • Selin Kutucular'la Sofra'ya Özel
  • Düşük Karbonhidrat Yüksek Lezzet Menüler
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