Somon Izgara
Kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz akşam yemeklerinize lezzet katacak somon ızgara
Malzemeler
Yapılışı
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1
Somonları, kişi başına bir iri dilim gelecek şekilde kesin. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve dereotunu bir kabın içinde karıştırın. Fırın tepsisine alüminyum folyo yaydıktan sonra, somon dilimlerini tepsinin üzerine yerleştirin.
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2
Hazırladığınız karışımı, somon dilimlerinin üzerine eşit şekilde gezdirin. 200 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin ve yanında kuşkonmazla birlikte bekletmeden servis yapın.
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