Peynirli ve Ispanak Somon Ruloları
Sağlıklı ve şık tarifiyle peynirli ve ıspanak somon rulo
Malzemeler
Yapılışı
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1
Fırını 190 derecede ısıtın. Ekmeği dilimleyin. Her iki tarafını da ayçiçek yağı ile fırçalayıp, fırın tepsisine yerleştirin. 10 dakika boyunca, ekmekler hafif sararana kadar çevirerek pişirin. Ispanağın saplarını ayıklayın ve yapraklarını 3 dakika kaynamış suda bekletin. Süzdükten sonra soğumaya bırakın. Daha sonra yaprakları sıkarak, kağıt havlu ile kurulayın. Ispanakları, uçları üst üste gelecek şekilde dizerek büyük bir dikdörtgen oluşturun.
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2
Peynirleri birbirine karıştırarak, yumuşak bir karışım elde edene kadar çırpın. Ispanağın üzerine peyniri sürün. Üzerine somon fümeleri yerleştirin ve rulo yapın. Ruloyu dilimleyip, ekmeklerin üzerine yerleştirin ve servis yapın.
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