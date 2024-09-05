Ispanaklı Makarna

Unları ve irmiği harmanlayın. Bir kapta yumurtaları çırpın. Üzerine ıspanak püresi ve tuzu katıp karıştırın. Daha sonra unlu karışıma ilave edip spatula yardımıyla karıştırın. Sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Bu aşamada gerekirse biraz daha un ilave edebilirsiniz.