Ispanaklı Makarna
Lezzetli ve sağlıklı bir öğün arayanlara kolay hazırlanışıyla ıspanaklı makarna
Malzemeler
Yapılışı
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1
Unları ve irmiği harmanlayın. Bir kapta yumurtaları çırpın. Üzerine ıspanak püresi ve tuzu katıp karıştırın. Daha sonra unlu karışıma ilave edip spatula yardımıyla karıştırın. Sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Bu aşamada gerekirse biraz daha un ilave edebilirsiniz.
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2
Dört bezeye ayırıp, elinizde yuvarlayın. Bir adet bezeyi unlu tezgah üzerinde ve merdane yardımıyla, yufkadan daha kalın olacak şekilde açın. Kalan bezelere de aynı işlemi uygulayın. Üzerlerine un serpip 10 dakika dinlendirin.
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3
Daha sonra ince uzun şeritler halinde kesin. Rulo şeklinde yuvarlayıp unlanmış düz bir zeminde 1 saat dinlendirin. Tuzlu kaynar suda 5-10 dakika haşlayın. Damak zevkinize göre üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpip servis yapın.
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