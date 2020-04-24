Fırında Taze Patatesli Pirzola

Tereyağı veya ayçiçeği yağını bir tavaya alıp pirzolaları önlü arkalı kızartarak tavadan çıkarın. Taze patatesleri yıkayıp kabuklu olarak aynı tavaya ekleyin. Üzerine sarımsak ve iri doğranmış soğanı ekleyip birlikte soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Daha sonra geniş bir fırın kabına aktarın. Üzerine pirzola ve kuşbaşı doğranmış biberleri ekleyin.