Domates Soslu Torik Sote

Ardından içine doğranmış maydanoz, dereotu, yeşil biber, tuz, kekik ve pul biberi katıp karıştırın. Son olarak rendelenmiş domatesleri ekleyip 4-5 dakika pişirin. Sotelenen malzemeyi balığın üzerine döküp, roka ile süsleyin. Servis yapın.