Domates Soslu Torik Sote
Karadeniz yöresine ait domates soslu torik sote tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Torikleri kuşbaşı doğrayıp, yarım çay bardağı sıvı yağda soteleyin. Soteledikten sonra balıkları servis tabağına aktarın. Tavaya, kalan yarım çay bardağı ayçiçek yağı aktarıp, doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin.
- 2Ardından içine doğranmış maydanoz, dereotu, yeşil biber, tuz, kekik ve pul biberi katıp karıştırın. Son olarak rendelenmiş domatesleri ekleyip 4-5 dakika pişirin. Sotelenen malzemeyi balığın üzerine döküp, roka ile süsleyin. Servis yapın.
- 2
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