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Bolonez Soslu Spagettı

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Klasik makarna tariflerinden sıkılanlar için kolay hazırlanan tarifiyle Bolonez soslu spagetti tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bolonez sos için küp doğranmış soğan ve sarmısağı zeytinyağında soteleyin. Kıyma ekleyip, suyunu çekene dek kavurun.

  • 2

    Salça ekleyip 5 dakika kavurun. Küp doğranmış havuç, domates, kereviz sapı ve kırmızı biber ilave edip sotelemeye devam edin. Fesleğen, defne yaprağı, tuz, karabiber ve sirkeyi kısık ateşte 15 dakika pişirin.

  • 3

    Kekik ve biberiye ilave edip karıştırın. Spagettiyi kaynar tuzlu suda 8 dakika haşlayıp, fazla suyunu süzdürün. Spagetti ve sosun yarısını geniş bir tavaya alıp ocağa oturtun ve 2 dakika karıştırın.

  • 4

    Tabağa alıp, üzerine kalan sosu yerleştirin. Kıyılmış maydanoz ve kaşar peyniri serpip servis yapın.

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