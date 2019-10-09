Bolonez Soslu Spagettı
Klasik makarna tariflerinden sıkılanlar için kolay hazırlanan tarifiyle Bolonez soslu spagetti tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bolonez sos için küp doğranmış soğan ve sarmısağı zeytinyağında soteleyin. Kıyma ekleyip, suyunu çekene dek kavurun.
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2
Salça ekleyip 5 dakika kavurun. Küp doğranmış havuç, domates, kereviz sapı ve kırmızı biber ilave edip sotelemeye devam edin. Fesleğen, defne yaprağı, tuz, karabiber ve sirkeyi kısık ateşte 15 dakika pişirin.
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3
Kekik ve biberiye ilave edip karıştırın. Spagettiyi kaynar tuzlu suda 8 dakika haşlayıp, fazla suyunu süzdürün. Spagetti ve sosun yarısını geniş bir tavaya alıp ocağa oturtun ve 2 dakika karıştırın.
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4
Tabağa alıp, üzerine kalan sosu yerleştirin. Kıyılmış maydanoz ve kaşar peyniri serpip servis yapın.
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