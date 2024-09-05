Bezelyeli, Tavuklu Tayvan Kızartma Mantısı

Derin bir kaseye un ve tuzu koyup, üzerine elde ettiğiniz yeşil sudan yavaş yavaş ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yeşil sostan ilave edip, karıştırmaya devam edin. Ardından pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurun.

Üzerini temiz bir mutfak beziyle kapatarak 30 dakika dinlendirin.