Bezelyeli, Tavuklu Tayvan Kızartma Mantısı
Farklı kültürlerin mutfaklarının füzyonundan oluşan bezelyeli tavuklu tayvan kızartma mantısı.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ispanak ve bezelyeyi blender'den çekip süzgece aktarın. Süzüp, yeşil su elde edin.
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2
Derin bir kaseye un ve tuzu koyup, üzerine elde ettiğiniz yeşil sudan yavaş yavaş ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yeşil sostan ilave edip, karıştırmaya devam edin. Ardından pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurun.
Üzerini temiz bir mutfak beziyle kapatarak 30 dakika dinlendirin.
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3
İç dolgusu için; tavuk kıymasını derin bir kaseye alın. Üzerine soya sosu, susam yağı ve ayçiçek yağını ekleyip, yoğurun.
Ardından taze soğan ve kuru soğanın suyunu sıkıp üzerine ilave edin. Kıyılmış sarımsak, bezelye, şeker, su ve karabiberi de ekleyip köfte kıvamına gelene kadar yoğurun.
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4
Hamuru tezgaha yayın. Merdane yardımıyla mantı yufkası şeklinde açın. 8-9 cm çapında yuvarlak mantı kalıbı ile kesin. Ortalarına tavuklu iç dolgudan koyun.
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5
Hamurların iki ucunu birleştirip, kapatın.
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6
Yapışmaz bir tavaya 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı dökün ve ısınması için orta ateşli ocağın üzerine koyun. Mantıyı tavaya koyun. Altı kızarana kadar pişirin.
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7
Bir kaba; 1 su bardağı su ve 1 yemek kaşığı un döküp, karıştırın. Bu karışımı altı kızaran mantının üzerine dökün. Tavaya bir kapak kapatıp, orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ocağın altını kapatın.
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8
Mantı sos için bir sos tenceresine ayçiçek yağını koyup, kızdırın. Üzerine pul biber, pirinç sirkesi ve soya sosunu dökün. Kaynadıktan sonra altını kapatın.
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9
Mantıyı servis tabağına alın. Bir sos kabına aldığınız mantı sosunu servis esnasında mantının yanında sunun.
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