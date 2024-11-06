İstanbul’un en iyi kebapçıları: lezzet tutkunları için 3 mekan

Develi, Samatya: Samatya'nın klasikleşmiş kebapçılarından Develi, 100 yılı aşkın süredir damakları şenlendiriyor. Hem klasik Adana ve Urfa kebapları hem de "Fıstıklı Kebap" gibi kendine özgü lezzetleriyle tanınıyor. Mekan, tarihi atmosferi ve zengin menüsüyle İstanbul'da kebap yemek isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden biri.

Zübeyir Ocakbaşı, Beyoğlu: Beyoğlu'nun ünlü kebapçısı Zübeyir, otantik ocakbaşı kültürünü en iyi şekilde yaşatıyor. Izgarada pişen kebapların lezzeti, kullanılan etin kalitesi ve özenle hazırlanan baharatlarıyla fark yaratıyor. Özellikle kuzu şiş ve kebap çeşitleriyle tanınan Zübeyir, sıcacık ortamıyla da misafirlerine keyifli bir yemek deneyimi sunuyor.

Kaşıbeyaz, Florya: Florya'da yer alan Kaşıbeyaz, muhteşem deniz manzarası eşliğinde kebap keyfisunuyor. Restoran, kebap çeşitlerinin yanı sıra mezeleri ve tatlılarıyla da meşhur. Kebapta kalite ve lezzet arayanlar için Kaşıbeyaz, İstanbul'daki en iyi duraklardan biri olarak öne çıkıyor.