Sonbaharda Ruh, Zihin ve Beden Dengesi için Aromaterapi Yöntemleri

Sonbahar, sen ne güzel bir mevsimsin. Hava puslanıyor, bulutlar hareketleniyor, sararan yapraklar toprağın üzerine düşmeye başlıyor, sanki doğanın en güzel tabloları ortaya çıkıyor. Doğada ve doğa içinde yaşayan bizler için değişim ve dönüşüm başlıyor. Daha karanlık bir sabaha uyanıyoruz. Hemen ışığı açıyoruz. Yağmur yağmış mı diye pencereden dışarıya bakıyoruz. Üşüdüysek hemen üzerimize bir hırka alıyoruz. Sıcacık çayımızı veya kahvemizi hazırlıyoruz, içiyoruz. Hepimiz günlük rutinlerimize başlarken değişen mevsim şartlarına, fiziksel ve psikolojik olarak uyum sağlamaya çalışıyoruz. Havalar daha da soğudukça, güneşi daha az gördükçe, kapalı ortamlarda daha çok kaldıkça uyum sağlamamız bozuluyor, günlük hayat streslerimize mevsimsel geçişlerin oluşturduğu duygu bozuklukları da ekleniyor. Aromaterapi uygulamalarımızda kullandığımız uçucu yağlar, adaptojen yani eksik olanı yerine koyma özellikleriyle, sonbaharın içimize verdiği mevsimsel geçiş hüznün

Aromaterapi, bitki uçucu yağları ile uygulanan bir tedavi biçimidir. Bitkiler, yaşamlarını sürdürebilmek ve mikroorganizmalar, böcekler ile kemirgen gibi hayvanların istilasından korunmak için çiçeklerinde, yapraklarında, gövdelerinde ve köklerinde bitki özsuları ya da uçucu yağlar olarak adlandırılan, uçuşarak yayılan mis kokulu kimyasal bileşikleri depolarlar. İnsanlar, iyileştirme ve şifa vermede bitkilerin özsularını toplayarak tedavi etmeyi M.Ö. 6000 yıllarından beri sürdürmektedir. Uçucu yağların bilimsel olarak kabul edilmesi ise 1900'lerin başlarında, bir Fransız kimyagerin yanan elinin üzerine su yerine hızla döktüğü lavanta uçucu yağının, hiç iz bırakmadan yanığı hızlıca iyileştirmesine tanık olmasıyla başlamıştır.

Aromaterapinin günlük hayatımızdaki yeri çok kıymetlidir. Bir buket gül hediyesi geldiğinde; 'Ne güzel kokuyor!' diye burnumuzu güllere yapıştırırız. İçimiz birden mutlulukla dolar, gülücükler saçarız. Bir gece yürürken portakal çiçeklerinin kokusunu duysak; 'Nereden geliyor bu turunç kokusu?' deyip birden duraklarız. Uzun uzun mis kokuyu burnumuzdan almaya devam ederiz. Modumuz yükselir, sevinç duyar, canlanırız. Lavanta tarlasındaki lavantaları elimizle ovuşturup mis gibi kokan lavanta özünü ellerimizin arasından burnumuza ulaştırdıktan sonra içimiz huzurla kaplanır, tüm sıkıntıları atarız. Örneklerde verdiğim gibi aromatik bitkilerin, bitki özsularındaki koku veren kimyasallar burun içindeki koku reseptörleri aracılığıyla hızlıca beynimizdeki hipotalamus bölgesine ulaşır. Hormon salınımlarımızı dengeler, hafızamızı güçlendirir, modumuzu yükseltir, anksiyet ve stres duygularımızı azaltır. Sonbaharda aromaterapiden, duygu ve davranışlarımızı olumlu yönde iyileştirmek için destek alabiliriz. İnhalasyon yoluyla uygulanan uçucu yağlar; mutluluk, mod yükseltici, motivasyon sağlayıcı, hafıza güçlendirici, odaklanma artırıcı, ağrı giderici, gevşetici, sakinleştirici, stres azaltıcı ve huzur verici etkilerinin yanı sıra kilo kontrolüne de yardımcı olabilirler. Yorgunluk ve ağrı durumlarımızı azaltırlar. Sonbaharda sıkça yaşadığımız soğuk algınlığı ve gribe karşı da antimikrobiyal etkileri ile bizi korurlar. İyileşmemize hızlıca destek olurlar.

Sonbaharda gelişen mevsimsel duygu durumumuzun hızlıca iyileşmesini sağlamak ve yaşam enerjimizi zorlanacağımız sonbahar-kış geçişi öncesinde yükseltmek için hayatımıza katabileceğimiz, inhalasyon yoluyla kullanabileceğimiz uçucu yağlara örnekler vermek isterim:

• Gül uçucu yağı: Anksiyete azaltıcı, gevşetici, sakinleştirici, hafıza fonksiyonlarını güçlendirici.

• Tatlı portakal uçucu yağı: Kuvvetli anksiyete ve stres azaltıcı, mod yükseltici, bağışıklık artırıcı.

• Bergamot: Kuvvetli anksiyete ve stres azaltıcı, mutluluk verici, mod yükseltici ve uykuya geçişi rahatlatıcı.

• Limon uçucu yağı: Hafıza ve odaklanma artırıcı, mutluluk verici, mod artırıcı, anksiyete ve stres azaltıcı, bağışıklık yükseltici.

• Frankincense uçucu yağı: Anksiyete, kaygı ve öfke azaltıcı.

• Paçuli uçucu yağı: Anksiyete azaltıcı, uykusuzluk giderici, hafıza güçlendirici, bağışıklık artırıcı.

• Tıbbi papatya uçucu yağı: Baş ağrısı, anksiyete ve stres azaltıcı.

• Nane uçucu yağı: Ağrı kesici, dikkat ve öğrenmeyi artırıcı, bağışıklık yükseltici.

• Lavanta uçucu yağı: Kuvvetli kaygı ve anksiyete azaltıcı, sakinleştirici, gevşetici, uykuya geçişi sağlayıcı.

• Karanfil uçucu yağı: Hafıza güçlendirici, mod artırıcı, kuvvetli bağışıklık güçlendirici.

• Mercanköşk uçucu yağı: Stres azaltıcı, diş gıcırdatmalarını rahatlatıcı.

• Ylang ylang uçucu yağı: Kendini değerli hissettirir, kaygı ve gerginliği azaltır, mutluluk verir.