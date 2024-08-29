Bahar Döneminde Beslenme Önerileri

Isınan havalarla birlikte hareketimiz de artar ve terleme yoluyla daha fazla su kaybederiz. Bu nedenle bahar aylarında bol su içmek çok önemlidir. Günde en az 2-2,5 litre su içmeye özen göstermeliyiz.

Bahar aylarının sebze ve meyveleri vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından oldukça zengindir. Bu besinler bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye, enerjinizi artırmaya ve bahar yorgunluğuyla mücadele etmeye yardımcı olur. Her gün en az 3-4 porsiyon sebze ve meyve tüketiyor olalım ve her öğünümüzde taze sebzelere, meyvelere yer verelim. Size özellikle bahar ayında çıkan ve daha çok tüketmemiz gereken bazı besinlerden bahsedeceğim.

C vitamini içeren besinler: C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve bahar aylarında görülebilen bahar nezlesi gibi hastalık risklerini azaltmaya yardımcı olur. Portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi C vitamini içeren besinlere sofranızda daha çok yer verebilirsiniz.

C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve bahar aylarında görülebilen bahar nezlesi gibi hastalık risklerini azaltmaya yardımcı olur. Portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi C vitamini içeren besinlere sofranızda daha çok yer verebilirsiniz. Yeşil yapraklı sebzeler: Yeşil yapraklı sebzeler, vitamin ve mineral açısından zengindir. Bahar aylarında bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için ıspanak, pazı, pırasa, maydanoz ve tere gibi yeşil yapraklı sebzelere sofranızda daha fazla yer verin.

Yeşil yapraklı sebzeler, vitamin ve mineral açısından zengindir. Bahar aylarında bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için ıspanak, pazı, pırasa, maydanoz ve tere gibi yeşil yapraklı sebzelere sofranızda daha fazla yer verin. Enginar: Enginar, "sinarin" adlı bir madde içerir. Bu madde, kandaki "kötü" kolesterolün (LDL) düşmesine yardımcı olur. Özellikle karaciğerin karaciğerin toksinlerden arınmasını sağlar. Lif açısından oldukça zengin bir besindir ve bu sayede sindirimin düzenlenmesine ve kabızlığın önlenmesine katkıda bulunur.

Enginar, "sinarin" adlı bir madde içerir. Bu madde, kandaki "kötü" kolesterolün (LDL) düşmesine yardımcı olur. Özellikle karaciğerin karaciğerin toksinlerden arınmasını sağlar. Lif açısından oldukça zengin bir besindir ve bu sayede sindirimin düzenlenmesine ve kabızlığın önlenmesine katkıda bulunur. Ispanak: Demir eksikliği için tüketimi oldukça faydalıdır. Demir kan hücrelerinin yapımında önemli rol oynar. K vitamini ve kalsiyum açısından da oldukça zengindir. Bu besin ögeleri, kemiklerin güçlenmesine ve korunmasına katkıda bulunur. Enerji üretiminde önemli bir rol oynayan B vitaminlerini içerir. Aynı zamanda içerdiği yüksek potasyum sayesinde kan basıncını düşürücü etkisi de bulunur.

Demir eksikliği için tüketimi oldukça faydalıdır. Demir kan hücrelerinin yapımında önemli rol oynar. K vitamini ve kalsiyum açısından da oldukça zengindir. Bu besin ögeleri, kemiklerin güçlenmesine ve korunmasına katkıda bulunur. Enerji üretiminde önemli bir rol oynayan B vitaminlerini içerir. Aynı zamanda içerdiği yüksek potasyum sayesinde kan basıncını düşürücü etkisi de bulunur. Kuşkonmaz: İdrar söktürücü özelliği sayesinde vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kan şekeri kontrolünde önemli bir besindir çünkü düşük glisemik indeks yani şeker yüküne sahiptir. İçerdiği C ve E vitaminleri sayesinde cilt sağlığının iyileştirilmesinde de önemli bir rol oynar. Potasyum açısından zengindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur.

İdrar söktürücü özelliği sayesinde vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kan şekeri kontrolünde önemli bir besindir çünkü düşük glisemik indeks yani şeker yüküne sahiptir. İçerdiği C ve E vitaminleri sayesinde cilt sağlığının iyileştirilmesinde de önemli bir rol oynar. Potasyum açısından zengindir. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Bezelye: Protein ve lif bakımından zengin olduğundan dolayı kabızlığı önlemede ve bağırsak hareketlerini düzenlemede etkilidir. Ayrıca mide ve bağırsak ülserine karşı da koruma özelliğine sahiptir. Kalsiyum ve fosfor içeriğinden zengin olduğundan kemikleri güçlendirir. Antioksidan ve C vitamini içeriği yüksek olduğundan dolayı bağışıklık sistemini koruyarak, hastalıklara karşı direnci arttırır.

Protein ve lif bakımından zengin olduğundan dolayı kabızlığı önlemede ve bağırsak hareketlerini düzenlemede etkilidir. Ayrıca mide ve bağırsak ülserine karşı da koruma özelliğine sahiptir. Kalsiyum ve fosfor içeriğinden zengin olduğundan kemikleri güçlendirir. Antioksidan ve C vitamini içeriği yüksek olduğundan dolayı bağışıklık sistemini koruyarak, hastalıklara karşı direnci arttırır. Çilek: C vitamini açısından zengin olan meyvelerden biridir.Bu yüzden de bağışık sistemini desteklemede, enfeksiyonlara karşı savaşmada güçlü etkilere sahiptir. Lif ve potasyumdan zengin olduğundan kan basıncını düşürmeye, kolesterol seviyelerini kontrol etmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca sindirim sistemininin düzenli çalışmasını sağlar, kabızlığı önler. İçeriğindeki doğal şekerler ve B vitaminleri açısından oldukça zengin bir meyvedir. Yorgunluğu azaltarak gün içerisinde enerji seviyelerinizi arttırmaya birebirdir.

C vitamini açısından zengin olan meyvelerden biridir.Bu yüzden de bağışık sistemini desteklemede, enfeksiyonlara karşı savaşmada güçlü etkilere sahiptir. Lif ve potasyumdan zengin olduğundan kan basıncını düşürmeye, kolesterol seviyelerini kontrol etmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca sindirim sistemininin düzenli çalışmasını sağlar, kabızlığı önler. İçeriğindeki doğal şekerler ve B vitaminleri açısından oldukça zengin bir meyvedir. Yorgunluğu azaltarak gün içerisinde enerji seviyelerinizi arttırmaya birebirdir. Kırmızı et: Kırmızı et, yorgunlukla savaşmak e genel sağlığınızı iyileştirmek için birçok besin içermektedir. Başta demir ve protein açısından zengin bir besindir. İçeriğindeki çinko sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur.

Düzenli egzersiz yapmak bahar yorgunluğuyla mücadele etmenin, enerjinizi artırmanın ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin en iyi yollarından biridir. Haftada en az 3-4 gün, 30-45 dakika düzenli egzersiz yaparak bahar yorgunluğuna elveda diyebilirsiniz.

Yeterli ve kaliteli uyku da bahar aylarında kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak parçalardan biridir. Her gün 7-8 saat uyumaya özen gösterin.

Bahar aylarında alerjik reaksiyonlar daha sık görülebilir. Bu nedenle, alerjiniz olan besinlerden uzak durmanızda fayda vardır.

Bu önerileri dikkate alarak bahar döneminde sağlıklı ve dengeli beslenebilir, kendinizi daha enerjik ve zinde hissedebilirsiniz.