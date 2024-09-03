Blanching Tekniği Nedir?

Blanching Tekniği:

Sebzelerin kaynar suya hızlıca batırılıp çıkarılması ve hemen arkasından buzlu soğuk suya batırılıp çıkarılması işlemine blanching tekniği denir. Şok haşlama olarak da adlandırabileceğimiz bu yöntem dilimizde blanch etmek olarak da kullanılmaktadır.

Peki bu yöntem niçin kullanılır? Profesyonel mutfaklarda sıkça duyulan terimlerden biri olan bu pişirme yöntemi sayesinde gıdaların renkleri pişirme işleminden sonra bile korunmuş olur. Sebzelerde, meyvelerde ve etlerde yer alan ve renk bozucu bir enzim olan polifenol oksidaz bu yöntem sayesinde etkisiz hale gelir. Böylece pişen malzeme, kendine has canlı rengini korur.