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Kültür Pratik Bilgiler Lezzet ve pratiklik bir arada

Lezzet ve Pratiklik Bir Arada

Lezzet ve Pratiklik Bir Arada

Milföy hamuru, üretim esnasında yağ ve hamur katmanlarından oluşması sayesinde pişirme sırasında katları kabararak hafif ve gevrek bir yapı kazanır. Zeytinyağı ile hazırlanmış bu ürün, klasik milföy hamuruna göre daha iyi bir lezzet sunar. Aynı zamanda trans yağ içermemesi, lezzetten ödün vermeden daha dengeli tercihler yapmanıza olanak tanır.

Zeytinyağlı Milföy Hamuru, tatlı ve tuzlu tariflerde rahatlıkla kullanılabilir. Fırından çıktığında kat kat kabaran ve altın rengi görünümüyle sofralara şıklık katan bu hamur, zaman kazandıran hızlı ve pratik bir çözümdür. İster çıtır börekler, ister nefis tatlılar hazırlamak için mutfağınızda elinizin altında olması gereken bir üründür.

Sofra’da Bu Ay

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