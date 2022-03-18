Tarif Ara
Kültür Pratik Bilgiler Pandispanya nasıl yapılır?

Pandispanya Nasıl Yapılır?

Pandispanya Nasıl Yapılır?

● Yumurtaların akını ve sarısını ayırıp iki farklı kaba alın. Kullanacağınız yumurtaların akının ve sarılarının birbirine karışması, hamurun iyi kabarmasını engeller.

● Şekerin yarısını yumurta aklarına ekleyip köpük halini alana kadar çırpın. Akları çırpacağınız kabin yağlı olmaması gerekir. Bunun için kabı sirke ile silebilirsiniz.

● Şekerin geri kalanını yumurta sarılarına ekleyip yoğun bir karışım elde edene kadar çırpın. Suyu ekleyin.

● Nişasta, kabartma tozu ve unu beraber eleyip azar azar üzerine katın. Çırpılmış akları unlu karışıma 3 kerede ve alt üst ederek katın. Bekletmeden yağlanıp pişirme kağıdı serilmiş 22 cm'lik kalıba dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fansız fırında 40 dakika pişirin.

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

Bakmadan Geçmeyin

Pirinç Pilavı Yapmanın Püf Noktaları

Pirinç Pilavı Yapmanın Püf Noktaları

Şöyle damaklara layık bir pilav pişirmenin bazı kuralları, bu özel tada ulaşmanın ise belli başlı teknikleri var. Püf noktalarımızı değerlendirerek siz de ideal kıvamda pilavlar hazırlayabilirsiniz.