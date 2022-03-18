Pandispanya Nasıl Yapılır?

● Yumurtaların akını ve sarısını ayırıp iki farklı kaba alın. Kullanacağınız yumurtaların akının ve sarılarının birbirine karışması, hamurun iyi kabarmasını engeller.

● Şekerin yarısını yumurta aklarına ekleyip köpük halini alana kadar çırpın. Akları çırpacağınız kabin yağlı olmaması gerekir. Bunun için kabı sirke ile silebilirsiniz.

● Şekerin geri kalanını yumurta sarılarına ekleyip yoğun bir karışım elde edene kadar çırpın. Suyu ekleyin.

● Nişasta, kabartma tozu ve unu beraber eleyip azar azar üzerine katın. Çırpılmış akları unlu karışıma 3 kerede ve alt üst ederek katın. Bekletmeden yağlanıp pişirme kağıdı serilmiş 22 cm'lik kalıba dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fansız fırında 40 dakika pişirin.