Aç Karnına İzlememeniz Gereken Filmler

Bazı filmler, izlerken iştahınızı körükleyebilecek kadar etkileyici yemek sahnelerine sahiptir. Bu yapımlar, mutfak sanatlarının en ince detaylarını ekranlara taşırken, aç karnına izlerseniz bir yandan gözleriniz ekrana kilitlenirken diğer yandan midenizin guruldamasına engel olamayabilirsiniz. İşte aç karnına kesinlikle uzak durmanız gereken filmler:

Charlie and the Chocolate Factory (2005)

Tim Burton'ın benzersiz yönetmenliğinde, Willy Wonka'nın çikolata fabrikasında geçen bu fantastik film, aç karnına izlediğinizde ciddi anlamda tatlı krizlerine yol açabilir. Çikolata şelaleleri, yenilebilir çiçekler, dev şekerleme dağları ve altın bileziklerle dolu çikolata barları, film boyunca her sahnede karşınıza çıkar. Willy Wonka'nın fabrikasında gördüğünüz her yeni tatlı, iştahınızı kabartarak midenizin guruldamasına neden olabilir. Özellikle fabrikadaki çocukların çikolata yiyişleri, film boyunca ağzınızın sulanmasına yol açacak kadar gerçekçi ve lezzetli görünüyor. Açken bu filmi izlerseniz, kendinizi bir anda tatlıya ulaşmak için çikolata dükkanına koşarken bulabilirsiniz. Filmin bitiminde, mutlaka bir kutu çikolata ya da tatlı bir şeyler almanız gerektiğini düşüneceksiniz.

The Grand Budapest Hotel (2014)

Wes Anderson'ın görsel estetiğiyle dolu bu film, yalnızca renk paleti ve çarpıcı görselleriyle değil, aynı zamanda mükemmel yemek sahneleriyle de dikkat çekiyor. Filmde sıkça karşılaşılan "Mendl's" adlı pastane, zarif tatlıları ve pastel tonlardaki pastalarıyla adeta bir görsel ziyafet sunuyor. Bu tatlılar o kadar iştah açıcı ki, her bir pastanın detaylarını izlerken ekranda gördüğünüz çikolataların, krema dolu tatlıların ve pastaların size hiç olmadığı kadar yakın olduğunu hissediyorsunuz. Aç karnına bu filmi izlemek, bir anda tatlı yapma ya da bir pastaneye gitme isteğini kabartabilir. Ayrıca, filmdeki görsel ve mimari zarafet, yemeklerin üstüne serilen zarif dokunuşlar sayesinde midenizle birlikte gözleriniz de tatmin olmuş hissedecek. Açken izlerseniz, filmden sonra mutlaka bir pastane gezisi yapma isteği uyanabilir.

Julie & Julia (2009)

Meryl Streep'in Fransız mutfağına olan tutkusunu ve yemek yapmadaki yeteneğini ekranlara taşıyan "Julie & Julia", yemek yapmak ve yemek yemekle ilgili tutkulu bir film. Filmde, Julia Child'ın 1950'lerdeki yemek macerasını ve Julie Powell'ın bu ilhamla kendi yemek blogunu yazmaya başlamasını izliyoruz. Aç karnına bu filmi izlemek, en büyük tehlike olabilir çünkü filmdeki yemek sahneleri, baş döndürücü şekilde iştah açıcı. Tereyağı, taze hazırlanmış etler, kremalı soslar ve birbirinden lezzetli yemeklerin hazırlanışı adeta ekrandan sizi çağırıyor. Özellikle Fransız mutfağının o eşsiz zenginliğini keşfederken, kahvaltı için hazırlanan meyan köfteleri, balıklar, börekler ve tatlılar size mutfakta kaybolma isteği verebilir. Filmdeki her yemek, adeta bir sanat eserine dönüşüyor ve açken, film bittiğinde kendinizi mutfakta pasta yaparken ya da bir yemek tarifi denemeye çalışırken bulabilirsiniz.

Eat Pray Love (2010)

Julia Roberts'ın başrolünde olduğu "Eat Pray Love", bir kadının kendini bulma yolculuğunda yaptığı dünya turunu anlatıyor. Ancak filmdeki en etkileyici kısımlar, İtalya'daki yemek sahneleri! İtalya'nın meşhur pizza ve makarnalarıyla dolu sahneler, film boyunca aç karnına izlerseniz oldukça zorlayıcı olabilir. Filmde, özellikle İtalya'daki sofralar, taze malzemelerle yapılmış pizzalar, dolgun makarnalar ve yemeklerin eşliğinde içilen şaraplar ekranınıza geliyor. Birbirinden lezzetli ve taze yemekler, mutfak kültürünün özünü taşıyor. Aç karnına bu filmi izlerseniz, İtalya'da bir pizzacıda veya makarna restoranında kendinizi bulmanız işten bile değil. Hatta sadece film bittiğinde değil, filmi izlerken bile mideniz, hemen bir tabak makarna ya da pizza isteyecek.

Chef (2014)

Jon Favreau'nun yönettiği "Chef", bir yemek kamyonunun işletilmesi etrafında gelişen bir hikaye anlatıyor ve her sahnesinde iştah kabartan yemekler var. Filmde, şef Carl Casper'ın yaratıcı yemeklerini hazırlarken izlediğimiz süreç, açken izlemek için en tehlikeli filmlerden biri. Sandviçler, burgerler, taze hazırlanmış deniz ürünleri ve sebzeler, her aşamada sizi ekrana kilitliyor. Film boyunca izlediğiniz her yemek hazırlık sahnesi o kadar gerçekçi ve iştah açıcı ki, kendinizi filmdeki yemekleri hazırlamaya çalışırken bulabilirsiniz. Özellikle açken, ekranda gösterilen leziz sandviçler ve burgerler karşısında sabırlı olmak oldukça zor olacaktır. Filmin sonunda, bir yemek kamyonu açma fikrini ciddi şekilde düşünmeye başlayabilirsiniz!