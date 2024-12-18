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Kültür Gastronomi Tarihi Puratos çikolata workshop’u ile keyifli bir deneyim

Puratos Çikolata Workshop’u ile Keyifli Bir Deneyim

Puratos Çikolata Workshop’u ile Keyifli Bir Deneyim

1919 yılında kurulan ve dünya genelinde 135 ülkede faaliyet gösteren Puratos, çikolata dünyasında inovasyon ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Şirketin Cacao-Trace programı, sürdürülebilir kakao üretimini desteklemek ve çiftçilere ek gelir sağlamak amacıyla hayata geçirilmiş. Program sayesinde sekiz ülkedeki 23.247 çiftçi ailesi daha adil bir ticaret modeline erişim imkanı buluyor.

Çikolatanın lezzet profillerini titizlikle analiz eden Puratos, farklı tat notalarını ortaya çıkararak benzersiz ürünler geliştiriyor. Les Arômes de Cyrano adlı tat haritası, çikolata aromalarını 8 ana kategori ve 24 alt başlıkta sınıflandırıyor. Bu detaylı yaklaşım, çikolatanın lezzet yolculuğunu daha anlamlı kılıyor.

Puratos'un Belcolade Origins serisi, farklı ülkelerden gelen kakao çekirdeklerinin benzersiz tatlarını yansıtıyor. Papua Yeni Gine'nin vanilya ve tereyağı aromalarından, Kamerun'un meyvemsi notalarına kadar çeşitli tatlar, çikolatayı her seferinde farklı bir deneyime dönüştürüyor.

Bu keyifli workshop, hem lezzet tutkunlarına yeni bilgiler sunarken hem de çikolatanın arkasındaki hikayeyi yakından tanıma fırsatı verdi.

Sofra’da Bu Ay

  • Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
  • Baharat Karışımları
  • Sağlıklı Çocuk Tarifleri
ve Daha Fazlası ...

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