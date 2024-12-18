Gault & Millau Türkiye 2025 Rehberi İkinci Edisyonuyla Gastronomi Dünyasının Önde Gelen İsimlerini Ağırladı
Sözen Group'un geçtiğimiz yıl Türkiye'ye kazandırdığı bu değerli rehber, Türkiye gastronomisini dünyaya tanıtmayı ve gastronomi sektöründeki önemli oyuncuları uluslararası alanda hak ettikleri şekilde öne çıkarmayı hedefliyor. Gault & Millau Türkiye 2025 Rehberi, 280'in üzerinde mekânı şapkasıyla taçlandırarak Türk mutfağının küresel sahnede daha geniş bir yer edinmesine katkı sağlamaya devam ediyor.
Sözen Group CEO'su ve Gault & Millau Türkiye Temsilcisi Gökmen Sözen'in ev sahipliğinde gerçekleşen törende, yıl boyunca sergiledikleri üstün başarılarla gastronomi dünyasında fark yaratan restoranlar ödülleriyle buluştular. Katılımcılar, gastronomi ile sanatın buluştuğu bu unutulmaz gecede Türk mutfağının küresel sahnedeki yükselişine şahitlik ettiler.
Gecenin açılış konuşmasını Sözen Group CEO'su ve Gault & Millau Türkiye Direktörü Gökmen Sözen yaptı. Sözen, Türk gastronomisinin son yıllarda elde ettiği başarıları vurgulayarak "Bugün burada Gault&Millau Türkiye Rehberi 2025'in ikinci edisyonunu tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. Gault&Millau, 55 yıllık geçmişiyle dünyanın en önemli gastronomi rehberlerinden biri olarak gastro-turizm ve gastro-diplomasiyi güçlendirirken yeme-içme sektöründe ekonomik hareketlilik yaratmaktadır. Türkiye'nin gastronomi dünyasındaki potansiyelini ortaya çıkarmak, yerel şeflerimizi ve restoranlarımızı uluslararası alanda tanıtmak amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalar, bu rehberin katkılarıyla daha da anlam kazanıyor. Bu yıl denetçilerimizle 10 şehirde çalıştık, özellikle başkentimiz Ankara'yı rehbere eklemekten gurur duyuyoruz. Türk gastronomisini global sahnede hak ettiği yere taşımak için Sözen Organizasyon olarak, Gastromasa İstanbul ve Londra gibi etkinliklerimizle ve Gault&Millau ile sektörümüzü daha ileriye taşımak adına adımlar atıyoruz. Ayrıca, Salon du Chocolat ve FSummit gibi önemli organizasyonlarla ülkemizin gastronomi ve ağırlama sektöründe dünya standartlarına ulaşması için çalışıyoruz. Türkiye'nin gastronomi alanındaki gelişimi ve sektörümüzün güçlenmesi için hep birlikte daha büyük başarılara ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.
Türk Mutfağı Küresel Sahnedeki Gücünü Pekiştirmeye Devam Ediyor
Gault & Millau Türkiye 2025 Ödül Töreni, Türk mutfağının küresel alandaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ödül töreninde, Gault & Millau CEO'su Patrick Hayoun ise "Türk mutfağı, köklü geçmişi, zengin lezzetleri ve kültürel çeşitliliğiyle dünya gastronomi sahnesinde eşsiz bir yere sahip. Ancak bu muazzam potansiyelin uluslararası arenada hak ettiği görünürlüğe ulaşması için doğru platformların yaratılması gerekiyor. Gault&Millau olarak Türkiye'deki varlığımız, bu eksikliği gidermeye yönelik önemli bir adım. Yerel şeflerin ve restoranların uluslararası bilinirliğini artırmayı, Türk mutfağının özgünlüğünü ve derinliğini global gastronomi dünyasına tanıtmayı hedefliyoruz. Bu adımla, sadece Türk mutfağını desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin gastronomik zenginliğini bir ilham kaynağı olarak dünya sahnesine taşıyacağız. Gault&Millau'nun Türkiye'deki çalışmaları, bu güçlü mutfak kültürünü global ölçekte hak ettiği yere taşımak için önemli bir fırsat sunuyor." dedi.
Gault&Millau özel gecesine Fransa Cumhurbaşkanı'nın Gastronomi ve Gıda Politikalarından Sorumlu Özel Temsilcisi Guillaume Gomez ilettiği özel videoyla ödül gecesine ilişkin değerli mesajlarını paylaştı. Ayrıca Zilte Restaurant'ın sahibi ve şefi Viki Geunes gibi isimlerin yanı sıra gastronomi sektörü, uluslararası, ulusal basın, sivil toplum kuruluşları ve sanat dünyasının önde gelen isimleri geceye katıldılar. Birçok farklı kategoride yüzlerce kişi ve mekân ödüllendirildi ve Gault & Millau şapkaları da sahiplerini buldu.
Bir Kültür Elçisi Olarak Türk Mutfağı Global Pazarda Dikkat Çekmeye Devam Ediyor
Gault & Millau Türkiye 2025 Ödül Töreni, Türk mutfağının sadece üstün başarılarını değil, aynı zamanda dünya çapında bir kültür elçisi olarak üstlendiği önemli rolü de kutladı. Çırağan Palace Kempisnki'nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu özel gece, Türk gastronomisinin uluslararası alanda hak ettiği yeri sağlamlaştırırken, gelecekteki başarılarına da ilham verdi. Gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla, Türk mutfağının küresel gücü bir kez daha gözler önüne serilerek uluslararası alandaki etkisi vurgulandı. İkinci edisyonu açıklanan Gault & Millau Türkiye 2025 Rehberiyle Türk gastronomisinin yükselen yıldızları daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.
Gault & Millau Türkiye 2025 Ödül Töreni Venue Partneri Çırağan Palace Kempinski Istanbul; Ana Partnerler Altınmarka, Jumbo, PepsiCo; Gold Partnerler Arzum, Chef Seasons, Damla Su, g2m, Nespresso, Özmen Un, Öztiryakiler, Paloma Finesse, Pernod Ricard Türkiye, Pınar, Pirge, Redbull, Schweppes, Unilever Food Solutions, Yerlim Çiftlik Ürünleri; Destekleyen Kuruluşlar TURYİD, ETÜDER, TÜROB, TTYD, TUROFED, AKTOB, TUSİD; Tekstil Partnerleri Brigma, NaraMaxx; Gala Partnerleri Havuş Lokantası, Hodan, Karaköy Güllüoğlu, Muutto Anatolian Tapas Bar, Pubinno ve İsabey Bağları & Bağevi'nin katkılarıyla gerçekleşti.
Gault&Millau'nun Sembolü Olan Şef Şapkalarının Yani Orijinal Adıyla Toque'ların Puanlamaları Ne Anlama Gelmekte?
Gault & Millau tarafından restoran ve şeflere hizmet, fiyat ve restoranın atmosferi hakkında ayrı ayrı yapılan değerlendirmelerle birlikte, yemeğin kalitesi ve lezzeti üzerinden 1 ila 20 arasında puan veriliyor. Yüksek puanlı restoranlar, puanlarının derecesine göre Gault & Millau imzası olan şef şapkalarından 1 ila 5 arasında şapka kazanıyor.
1 TOQUE – GOURMAND TABLE
Gault&Millau rehberi 1 Toque, yani "Gourmand Table" kategorisiyle başlar. Bu kategori, 20 üzerinden 11 ila 12,5 arasında puan alır. Klasik ve temel teknikleri iyi kullanan, kaliteli ürünler ile hazırlanan yemekler ve özenli pişirme yöntemlerine sahip restoranlar 'Gourmand Table' olmaya hak kazanır.
2 TOQUES – CHEF'S TABLE
2 Toques ile "Chef's Table" olarak seçilen restoranlar 20 üzerinden 13 ila 14,5 arasında puan alır. Şefin tekniği iyi bir şekilde kullanmasıyla beraber, geleneksel veya çağdaş mutfak anlayışlarını rahatlıkla kullanabilmesi önemlidir. Bu aynı zamanda ürünlerin mükemmel şekilde pişirildiği anlamına gelir.
3 TOQUES – EXCELLENT TABLE
"Excellent Table" kategorisindeki restoranlar rehberde 20 üzerinden 15 ila 16,5 arasında derecelendirilir ve restoranlar 3 toques almaya hak kazanır. Bu derecelendirmede teknik beceriler ve sadelik birlikte dikkate alınırken, şefin reçete uygulamalarında mükemmellik ve kendi imzası ile hazırladığı ürünler vurgulanır.
4 TOQUES – PRESTIGIOUS TABLE
"Prestigious Table" unvanına yani 4 Toques'a sahip olmak için restoranın 20 üzerinden 17 ila 18,5 arasında puan alması gerekir. Bu toque'a sahip olan restoranlarda, şefin tat ve lezzet duygusunda ustalaşmasıyla beraber, istisna ürünlere dayalı bir mutfak yarattığı belirtilir.
5 TOQUES – EXCEPTIONAL TABLE
Rehberde 20 üzerinden 19 ila 19,5 arasında puan alan restoran "Exceptional Table" olarak kabul edilir ve böylece, mekanlar Gault&Millau'nun gururu 5 toques'u almaya hak kazanır. Bu toque'a sahip restoranlar; unutulmaz bir yemek deneyimi yaşattığı gibi, mükemmel bir atmosfere ve benzersiz imza lezzetlere sahiptir.
GAULT & MILLAU TÜRKİYE ÖZEL ÖDÜL KATEGORİLERİ
- Gastronomi Yazarı Ödülü
Ahmet Örs
Teoman Hünal
- Sektöre Katkı Sağlayanlar Ödülü
Gamze Cizreli, BigChefs Kurucusu
Ayhan Çarıkçılar, Midpoint Kurucusu
Yorgi Sabuncu, Kıyı Lokantası Kurucusu
Cüneyt Asan, Günaydın Et & Restoran Grubu Kurucu Ortağı
Vedat Başaran, Türk Mutfağı Araştırmacısı & Şefi
Barış Tansever, Sunset Grill & Bar Kurucusu
- En İyi Pasta Şefi Ödülü
Malte Rohmann, Peninsula Istanbul Pastry Şefi
- En İyi Çikolata Şefi Ödülü
Gamze Baş
- En İyi Patisserie Mekân Ödülü
Five O'Clock, Sinem Ekşioğlu & Burak Ekşioğlu
- En İyi Restoran Tasarımı Ödülü
TURK Fatih Tutak, Fatih Tutak
- En İyi Tabak Tasarımı Ödülü
Serkan Aksoy, Nicole Restaurant
Ozan Kumbasar, Vino Locale
- En İyi Servis Ödülü
Mikla, Cihan Çetinkaya & Rufi Yalın
- Farm to Table Ödülü
OD Urla, Osman Sezener
- En İyi Deniz Restoranı Ödülü
Balıkçı Kahraman, Kahraman Altun
- En İyi Street Food Ödülü
Kokoreççi Asım Usta, Cihan Yılmaz
Basta, Derin Arıbaş
- En İyi Brunch Mekânı Ödülü
Swissôtel the Bosphorus Istanbul, Soner Kesgin
Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, Görkem Özkan
Çırağan Palace Kempinski Istanbul, Davut Kutllugün
Hodan, Çiğdem Seferoğlu
Çiy Restoran, Damla Uğurtaş
Lacivert Restoran, Aslı Günver
Divan by Kuruçeşme, Serpil Toptaş
Beca Mutfak, Cüneyt Açık & İrem Demir & Tunahan Demir
- En İyi Geleneksel Lokanta Ödülü
Töngül Pide, Nedime Töngül Akçay
Seraf Restaurant, Sinem Özler
- En İyi Hospitality Ödülü
TUM/TRU Hospitality & Retail Group, Sadettin Cesur
Club Marvy, Meltem Acar
- Yüzyıllık İşletmeler Ödülü
Hacı Abdullah Lokantası, Abdullah Korun
Şekerci Cafer Erol, Hakan Erol
Beyaz Fırın, Nathalie Stoyanof
Yanyalı Fehmi, Ergin Sönmezler & Can Sönmezler
İmam Çağdaş, Burhan Çağdaş
- En İyi Bar Ödülü
Frankie, Hakan Özkul
- En İyi Miksoloji Mekânı Ödülü
Fahri Konsolos, Emir Ali Enç
- En İyi Sommelier Ödülü
Maça Kızı, Vincent Lopresto adına Aret Sahakyan
- Yılın Lezzet Elçisi Ödülü
Uluç Sakarya, Nazende
Süreyya Üzmez, Trilye Restaurant
Ertuğrul Sürgit, Yalova Restaurant
İbrahim Tuna & Emrah Coşkun, Fauna
- En İyi Sürdürülebilirlik Ödülü
Telezzüz, Bahtiyar Büyükduman
Teruar Urla, Osman Serdaroğlu
Apartıman Yeniköy, Burçak Kazdal
- En İyi Butik Otel Oteli
Museum Hotel, Tolga Tosun
- En İyi Resort Oteli
Hillside, Ceyda Abik
- En İyi Şehir Oteli Food & Beverage Başarı Ödülü
Akra Hotels, Gökhan Polat
- En İyi Resort Oteli Food & Beverage Başarı Ödülü
Maxx Royal Resorts, Naoki Katori
- En İyi Outside Catering Ödülü
D-ream, Alper Önder
- En İyi Banket Ödülü
Çırağan Palaca Kempisnki, Ralph Radtke
- Mutfak Kültürü Ödülü
Murat Deniz Temel, Alaf
- Onur Ödülü
Gazi Akyol, Sunset Grill & Bar
- En Genç Şef Ödülü
Serkan Anavatan
- Uluslararası Marka Ödülü
Sakhalin İstanbul, Vladimir Mukhin
- En İyi Uluslararası Başarılı Şef Ödülü
Maksut Aşkar
- En İyi Şef ÖdülüTutak
Fatih Tutak, TURK Fatih
1 TOQUE-GOURMAND TABLE
TRADITIONAL CUISINE
ANTALYA
Parlak Restaurant-Güray Parlak-11,2/20
Şişçi Volkan-İlhan Özgür-11,2/20
Zaruri Meyhane-Cengiz Haydar Barut-11/20
BALIKESİR
Cumhuriyet Lokantası-Mehmet Ali Gökaslan-11,2/20
BODRUM, MUĞLA
Kısmet Lokantası-Orhan Dumanlı-11,5/20
GAZİANTEP
Orkide-Mustafa Özgüler-11,2/20
Hışvahan-Mine Özmen-11,5/20
İmam Çağdaş-Burhan Çağdaş-12,5/20
Mutfak Sanatları Merkezi-Doğa Çitçi-12,5/20
İSTANBUL
Adana Ocakbaşı-Gürkan Ezer-11,2/20
Ahmet Ustam Ocakbaşı-Ahmet Karoğlu-12,5/20
Agora Meyhanesi-Ahmet Arı-11,2/20
Aheste Pera-Didem Çetin-12/20
Akbabalı Meyhane-Muhammet Çötür-11,2/20
Ali Ocakbaşı-Erkan Kalkan-11,5/20
Borsa Restaurant-Bilal Karakurt-12,5/20
Buselik Tünel-Ceyda Baza-11,2/20
Deraliye-Necati Yılmaz-11,5/20
Develi Samatya-Nuri Develi-12/20
Giritli-Hayrullah Atıgan-11,2/20
Güney Lokantası-Metin Güney-11,2/20
Güzelburç Antakya-Jale Balcı-11,5/20
Hacı Abdullah-Abdullah Korun-11,5/20
Hamdi Restaurant Eminönü-Hamdi Arpacı-11,5/20
Havuş-Ömür Akkor-12,5/20
Havyore-Ayşe Banu Tağcı-12,5/20
Hünkâr Lokantası-Ufuk Ügümü-11,2/20
Hüsrev-Esra Hüsrev-11,2/20
Il Cortile İstanbul-Nihat Sancar-11,5/20
Kanaat Lokantası-Bahadır Kargılı-11,5/20
Karaköy Lokantası-Uğur Erbaş-12,5/20
Kaşıbeyaz Lokantası-Simay Kaşıbeyaz-11,2/20
Kör Agop-Muammer Temiz-11,2/20
Liman Lokantası-Murat Alan-12/20
Lokanta 1741-Durukan Özgen-12,5/20
Madam Despina-Ali Tekin-11,5/20
Mahir Restoran-Mahir Nazlıcan-12/20
Matbah-Kadir Yılmaz-11,5/20
Mükellef Karaköy-Arda Türkmen-12/20
Nazende Cadde-Uluç Sakarya-12,5/20
Nato Lokantası-Mevlüt Öztürk-11,2/20
Pandeli-Abdullah Sevim, Nuri Özdemir-12,5/20
Sade Beş Denizler-Deniz Şahin-12/20
Sahan Ataşehir-Tahir Tekin Öztan-11,2/20
Sayfiye-Erhan Ece-11,2/20
Sıralı Kebap Etiler-Murat Çelik-11,2/20
Tatbak-Fatih Katıkçı-11,5/20
Tershane Karaköy-Vedat Başaran-12,5/20
Yanyalı Fehmi-Ergin Sönmezler, Can Sönmezler-12/20
Yediden-Tayfun Fidan-12/20
Zennup-Gürkan Kaya-11,5/20
Zübeyir Ocakbaşı Taksim-Hamit Ertaş-12,5/20
İZMİR
Beğendik Abi-Handan Kaygusuzer-12/20
Kaplan Dağ Restoran-Lütfi Çakır, Deniz Çakır-11,2/20
Töngül Pide-Nedime Tongül Akçay-11,5/20
MODERN CUISINE
ANKARA
Aruni-Zeki Açıköz-11,5/20
BALIKESİR, AYVALIK
Ayna-Nihal Sayın, Ezgi Güven-12,5/20
BODRUM, MUĞLA
Dereköy Lokantası-Zişan Altıncaba-12,5/20
Malva-Gürkan Tümsek-12/20
Onno Grill & Bar-Yusuf Özyürek-12/20
Scorpios-Mürşit Göksüzoğlu-12,5/20
The Galliard Cove House-Muharrem Tenekeci-11,2/20
The Red Balloon Yalıkavak-Ulaş Durmaz-11,5/20
Tuti-Hakan Süve-12/20
FETHİYE, MUĞLA
Yazz Kolektif-Gökçen Yıldırım-11,5/20
ÇANAKKALE
Caeli-Celal Gürkan Yılmaz-11,2/20
Asmadan-Mehmet Agah Şahin-11,5/20
İSTANBUL
29-Fatih Yakut-12/20
Aşeka-Ömer Akosman-11,2/20
Atölye Restaurant-Zafer Aydemir-11,5/20
Backyard-Buse Bulut-11,2/20
Banko Burger-Bora Bozankaya-11,2/20
Bardot-Fatih Günışık-12/20
Basta Neo Bistro-Derin Arıbaş-12,5/20
Batard-Cihan Kıpçak-12,5/20
Beca Mutfak-Cüneyt Açık, İrem Demir, Tunahan Demir-11,5/20
Beymen Brasserie-Mert Şeran-11,2/20
Bistro 33-Erhan Özben-11,2/20
Cantinery Zorlu-Ertuğrul Halal-12/20
Feriye-Birkan Erköylü-11,5/20
Gou Society-Tolga Hellaç-11,5/20
Gram Restaurant-Fatih Özçelik-11,2/20
Gün Lokantası-Kerem Küçükkınacı-11,2/20
Günaydın Etiler-Cüneyt Asan-12,5/20
Karaköy Gümrük Restoran-Canan Çınar Bozacı-11,5/20
Kubbeli Lounge/Pera Palace Hotel-Uğur Alparslan-11,5/20
La Boom-Mert Özsarıkaya, Cihan Yalçın-11,2/20
Mabou-Cem Ekşi-11,2/20
Markus-Sinan Büdeyri-12,5/20
MYK Restoran-Mehmet Yalçınkaya-12/20
Neni-Mustafa Taşan, Ayhan Güneş-11,2/20
Oceanic Acarkent-Ercan Yılmaz-12/20
Octo-Şafak Erten-12,5/20
Okra İstanbul-Mert Yalçıner-12/20
Parlé-Sadık Ilgaz-11,5/20
Petra Roasting Co-İpek Mutlu-11,2/20
Pizza Emirgan-Umut Evirgen, Muharrem Gülen-11,2/20
Ruby İstanbul-Bayram Çolak-11,5/20
St. Regis Brasserie-Şevket Cihan-11,2/20
Strada-Ahmet Eren Gencer, Doruk Turanlı-11,2/20
The Red Balloon-Ulaş Durmaz-12,5/20
Vakko Patisserie, Nişantaşı-Ghislain Gaille-12,5/20
Vogue-Musa Ay, Muhammed Polat-11,5/20
Zaaf-Aras Çetin-11,5/20
İZMİR
Balmumu Dükkân Lokanta-Didem Böler-12,5/20
Eşlikçi Narlıdere-Can Doğan-11,2/20
Gia Urla-Ahmet Görgüç-12/20
Gula Urla-Cemal Yıldırım-11,2/20
Hiç Urla-Sefa Birinci, Gamze Yenilmez-12,5/20
Hus Şarapçılık-Nur Özcan, Efe Özbaş, Doğukan Buyruk-11,5/20
İsabey Bağevi Restaurant-Kansu Emre Gezer-11,2/20
Kürkçü Dükkânı-Gökhan Başeğmez-12/20
Manej-Can Ceylan-11,2/20
Momo Çeşme-Mert Şeran-12/20
Scappi-Erkan Özdemir-11,2/20
Seçkin Et & Steakhouse-Seçkin Aysal-11,5/20
NEVŞEHİR
Lil'a Restaurant-Saygın Sesli-11,2/20
Revithia-Duran Özdemir-12/20
INTERNATIONAL CUISINE
ANTALYA
Asil-Fadi Hamzeh-11,5/20
Asmani-Mesut Yıldırım-11,8/20
Karma-Mahmut Gökkaya-12/20
Nemo-Jose Lino-12,5/20
Seraser-Özgür Tankut-11,5/20
BODRUM, MUĞLA
Caviar Kaspia-Melih Elmutlu-12/20
Hakkasan-Nicky Tan-12/20
Oro by Alfredo Russo-Alfredo Russo-12/20
The Club Restaurant&Bar Ramada Hotel-İbrahim Sarpkaya-11,5/20
İSTANBUL
16 Roof-Volkan Gür-11,5/20
360 İstanbul-Hakan Demirdaş-11,2/20
Aida-Vino E Cucina-Valentino Salvi-12/20
Akira Back-Sungmo Lee, Fatih Alkan-12/20
Banyan-Fikret Demirağ, Arifhan Kanlı-12,5/20
Baylan Restaurant-Tim Briggs-12,5/20
Cecconi's-Özgür Önol-12/20
Cova-Şenol Dikyar-11,2/20
Çok Çok Thai-Nutjarin Plasri-11,2/20
Da Mario-Emre Koyucan-12,5/20
Da Vittorio Ristorante Italiano-Vittorio Sindoni-11,5/20
Dragon Restaurant Hilton-Ergün Yücebıyık-12,5/20
Frankie Restaurant-Aykut Doğanok-12,5/20
Galeyan Restaurant-Özge Coşkun, Tamer Gündoğan-11,5/20
Gina Kanyon-Sadi Dursun-11,5/20
İnari Piku-Korhan Gülsoy-12/20
İsokyo-Okan Aydemir-11,2/20
Kaen-Alper Korkmaz-11,2/20
Maderia Sushi Bar-Burak Balcı-11,2/20
Madhu's-Yüksel Yılmaz-12/20
Maromi by Divan-Kenji Kume-11,2/20
Masa-Yılmaz Çelik-12/20
Monteverdi Ristorante-Onur Yenice, Nicole Scandella-11,5/20
Morini-Yaprak Baltacı-12/20
Nappo-Özgür Kılınçlar-11,5/20
Nobu İstanbul-Celestin Gaty-11,5/20
Noir Suadiye- Erkan Demirci, Tuğhan Söztutar-11,2/20
Novikov İstanbul-Marti Pineda-12/20
Papermoon-Hikmet Genç-12,5/20
ROKA İstanbul-Suna Hakyemez-12,5/20
Shang Palace-Gionvanni Terracciano, Lu Cheng-11,2/20
Spago İstanbul-Deniz Otuk-12/20
Sushi Manga-Jay Manuel, Erdi Öztürk-11,5/20
TAS Ramen-Caner Demiray-11,2/20
Toro Latin Gastro Bar-Turgut Ay-11,2/20
Trattoria La Scarpetta-Ömer Büber-12,5/20
Udonya Japanese-Mustafa Coşkun-11,2/20
Zuma İstanbul-Emrah Orak-12,5/20
İZMİR
Barba Sushi-Defne Şengül-11,2/20
Buono Italiano-Cristina Bowerman-12/20
Casa Regina-Ece Garip-11,2/20
Roku Omakase Urla-Barlas Günebak-11,2/20
NEVŞEHİR:
Zeferan Restaurant Cappadocia-Aygün Baş-11,2/20
CHEF RESTAURANT
ANKARA
Alma Table-Tuna Yüzüak, Arhan Karaca-11,5/20
ANTALYA
Chayote Chef Restaurant-Tuncay Gülcü-11,2/20
Capra Çukurbağ-Serra Beklen-11/20
The Rabbit Hole Restaurant-Mehmet Ali Börtücene-12/20
Seasons Restaurant by Mutlu Şevket Yılmaz-Mutlu Şevket Yılmaz-12/20
AYDIN
Çiy-Damla Uğurtaş-12,5/20
BODRUM, MUĞLA
Tuzz Restaurant-Nilay Lale-12,5/20
İSTANBUL
7 Mila İstanbul-Selen Mağzalcıoğlu-11,2/20
Aila-Kemal Can Yurttaş-12,5/20
Araf İstanbul-Kenan Çetinkaya, Pınar Korgan Çetinkaya, 11,2/20
Bi Nevi Deli-Burak Doğan, Merve Kayatuzu, 11,2/20
Cuma-Banu Tiryakioğlu-12,5/20
Grandma's Wonderland-THE BARN-Buğra Özdemir-11,5/20
Herise-Bahadır Boğatır, Asude Akınlı Boğatır-12,5/20
Hodan-Çiğdem Seferoğlu-12,5/20
Lokanta Göktürk-Muhsin Ertürk-12,5/20
Lokanta Limu-Sara Tabrizi-12/20
Muutto Anatolian Tapas Bar-Umut Karakuş-12/20
Ocak-Ömer Bozyap-12,5/20
Restoran Modern-Tuğçe Mirza-12,5/20
Smelt & Co-Samet Güneş-12,5/20
Şans Restaurant-Rudolf G.P.M. Van Nunen-12,5/20
İZMİR
Amavi-Ahmet Can Aras, Müge Çalışkan-12,5/20
SEA FOOD
ANKARA
Kalbur Balık Restaurant-Mehmet Tekmen-12,2/20
Trilye-Süreyya Üzmez-12,5/20
ANTALYA
Göz Balık-Necati Doğrusoy-12/20
İskele Restaurant-Tahsin Fettahoğlu-11,2/20
Lara Balık-Erdal Atılgan-11,5/20
AYDIN
Bottarga Restaurant-Cengiz Taner-11,2/20
BALIKESİR
Teo's Restaurant-Kayhan Ezer-11,5/20
BALIKESİR, AYVALIK
Bay Nihat-Volkan Bekit-11,5/20
BODRUM, MUĞLA
Eski Yer-Erkan Özçelik-11,5/20
Memedof-Burhan Sütçü-12/20
Mimoza-Fikret Alphan-12/20
Orfoz-Çağrı Bozçağa, Çağlar Bozçağa-12,5/20
Sait-Hikmet Hasçelik-12/20
ÇANAKKALE
Yalova Restaurant-Ertuğrul Sürgit-12,5/20
İSTANBUL
Arnavutköy Balıkçısı-Mahmut Cansever-11,5/20
Balat Sahil Restaurant-Mustafa Akdemir-11,2/20
Bebek Balıkçısı-Zeynep Petek Dursun-12/20
Calipso Fish Restaurant-Hakan Veli Şahin & Ziya Kaçar-12,5/20
Del Mare-Serkan Pakkan-11,2/20
Lacivert Restaurant-Rüştü Öztürk-11,5/20
Park Fora-Musa Değirmenci-12/20
Suna'nın Yeri-Ali Can Koç-11,2/20
Uskumru Restaurant-Burak Kılıç-11,5/20
Villa Bosphorus-Halil Can Askeroğlu-11,2/20
Yeniköy Balıkçısı-Kaan Kayhan-11,5/20
Yüksel Balık-Yüksel Karakış-12,5/20
BAR
İSTANBUL
Alexandra Cocktail Bar-Talat Arslan-12/20
Allen Suadiye-Emrah Camekan-11,2/20
Ernest's Bar-Murat Ayaz-11,2/20
Foxy-Ramazan Kurt-11,2/20
Goose No:25-Umut Duygu, Serkan Akıncı-11,2/20
Mathilda Cocktail Bar-Vedat Akar-12/20
Mikla Bar-İsmail Mutlu-12/20
Olden 1772-Aykut Can Akın-12,5/20
Topside Bar-Gökhan Herkiloğlu-11,5/20
Zihni Bar-Aydın Ağaç-11,2/20
STREET FOOD
BALIKESİR
Aslanboğa Kokoreç-Erdal Aslanboğa-11,2/20
İSTANBUL
Bronco-İsmet Saz-11,2/20
White Burger-Serhat Doğramacı-12/20
Zula-Cihan Kıpçak-12,5/20
İZMİR
Kokoreççi Asım Usta-Cihan Yılmaz-12/20
Söğüşçüm Çeşme-Ersin İnceoğlu-11,2/20
2 TOQUES-CHEF'S TABLE
BODRUM, MUĞLA
Ayla by Aret Sahakyan-Aret Sahakyan-14,5/20
Denizden-Mehmet Yalçınkaya-14,5/20
Kitchen Bodrum-Osman Sezener-14,5/20
Lucca by the Sea-Tuncay Uçar-13/20
Maça Kızı-Aret Sahakyan-14,5/20
İSTANBUL
Alaf-Murat Deniz Temel-14,5/20
Apartıman Yeniköy-Burçak Kazdal-13/20
Avlu Restaurant Four Seasons-Özgür Üstün-13/20
Azur-Mert Şeran-13/20
Balıkçı Kahraman-Kahraman Altun-13/20
Basta-Derin Arıbaş-13/20
Biz İstanbul-Savaş Aydemir-13/20
Chalet-Soner Kesgin-13/20
Çok Çok Pera-Nutjarin Plasri-13/20
Efendy-Somer Sivrioğlu-14/20
Fahri Konsolos-Emir Ali Enç-14/20
Fauna-İbrahim Tuna, Emrah Coşkun-13/20
Five O'Clock-Sinem Ekşioğlu, Burak Ekşioğlu-13/20
Frankie Bar-Hakan Özkul-13/20
Kıyı Balık Restaurant-Yorgi Sabuncu-13/20
Lokanta by Divan-Volkan Arık-14,5/20
Mürver-Mevlüt Özkaya-14/20
Sakhalin-Vladimir Mukhin-14,5/20
Seraf Restaurant-Sinem Özler-13,5/20
Sunset Grill & Bar – Barış Tansever, Marios Tsouris-14/20
Telezzüz-Bahtiyar Büyükduman-13/20
Terrazza Italia-Claudio Chinali-13/20
The Townhouse-Kerem Canatar-13,5/20
İZMİR
Filo D'Olio-Danilo Zanna-13/20
Horasan Çeşme-Ahmet Horasan-13/20
NEVŞEHİR
Nahita-Mevlüt Gülgün-14/20
Reserved Restaurant-Mehmet Gök-13,5/20
3 TOQUES-EXCEPTIONAL TABLE
ANTALYA
7Mehmet-Mehmet Akdağ-15/20
İSTANBUL
AQUA Restaurant Four Seasons-Görkem Özkan-15/20
Araka-Pınar Taşdemir-15/20
Arkestra-Cenk Debensason-15,5/20
Casa Lavanda-Emre Şen, Ekin Şen-15,5/20
Gallada-Özgür Taylan Yücel-15/20
Mikla-Cihan Çetinkaya-15,5/20
Nicole-Serkan Aksoy-15/20
Sankai by Nagaya-Yoshizumi Nagaya-15/20
Tuğra Restaurant-Emre İnanır-15/20
İZMİR
Narimor Urla-Atilla Heilbronn-15,5/20
OD Urla-Osman Sezener-16/20
Teruar Urla-Osman Serdaroğlu, Ezgi Serdaroğlu-16/20
Vino Locale-Ozan Kumbasar-15,5/20
4 TOQUES-PRESTIGIOUS TABLE
İSTANBUL
Neolokal-Maksut Aşkar-17,5/20
TURK Fatih Tutak-Fatih Tutak-18,5/20
Gault & Millau Hakkında
Paris kökenli Fransa merkezli Gault&Millau, ilk kez 1969 yılında Paris'te iki gazeteci ve yemek eleştirmeni Henri Gault ve Christian Millau tarafından yayımlandı. Gault&Millau, günümüzde dünyanın en prestijli iki gastronomi rehberinden biri olarak kabul ediliyor. Her şefin restoranının özgünlüğüne inanan Gault & Millau, gastronomi dünyasının inceliklerini keşfetmeye yönelik bir pusula niteliği taşımaktadır. Lezzet haritasıyla gastronomiye yeni bakış açısı kazandıran bu modern rehber, restoran ve şefleri puanlaması için gastronomi uzmanlarıyla çalışmalarına devam etmektedir. Elli yıldır lezzetin ve yeteneklerin peşinde koşan Gault & Millau Rehberi, restoranları ödüllendirirken, kendine özgü puanlama sistemi ile ayrıntılı bir değerlendirme sunmaktadır. Dünyanın en prestijli, alanında en çok bilinen ve takdir edilen gastronomi rehberi olan Gault & Millau, Türk gastronomisini dünyaya tanıtmayı amaçlayan, Sözen Group CEO'su Sayın Gökmen Sözen'in uzun yıllar çalışmaları ve girişimleri ile, ilk kez 2022 yılında Türkiye pazarına giriş yaptı. 2023 yılında saha çalışmalarına başlayan Gault&Millau Türkiye, 220'nin üzerinde restoranı bünyesine katarak 2023 Aralık ayında Gault&Millau Türkiye Rehberi'nin ilk edisyonunu yayımladı. 9 Aralık 2024 akşamı ikinci edisyonu açıklanan Gault & Millau Türkiye 2025 Rehberi'nde 280'in üzerinde restoran yer almaya hak kazandı.
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