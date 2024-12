Gault & Millau Türkiye 2025 Rehberi İkinci Edisyonuyla Gastronomi Dünyasının Önde Gelen İsimlerini Ağırladı

Sözen Group'un geçtiğimiz yıl Türkiye'ye kazandırdığı bu değerli rehber, Türkiye gastronomisini dünyaya tanıtmayı ve gastronomi sektöründeki önemli oyuncuları uluslararası alanda hak ettikleri şekilde öne çıkarmayı hedefliyor. Gault & Millau Türkiye 2025 Rehberi, 280'in üzerinde mekânı şapkasıyla taçlandırarak Türk mutfağının küresel sahnede daha geniş bir yer edinmesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Sözen Group CEO'su ve Gault & Millau Türkiye Temsilcisi Gökmen Sözen'in ev sahipliğinde gerçekleşen törende, yıl boyunca sergiledikleri üstün başarılarla gastronomi dünyasında fark yaratan restoranlar ödülleriyle buluştular. Katılımcılar, gastronomi ile sanatın buluştuğu bu unutulmaz gecede Türk mutfağının küresel sahnedeki yükselişine şahitlik ettiler.

Gecenin açılış konuşmasını Sözen Group CEO'su ve Gault & Millau Türkiye Direktörü Gökmen Sözen yaptı. Sözen, Türk gastronomisinin son yıllarda elde ettiği başarıları vurgulayarak "Bugün burada Gault&Millau Türkiye Rehberi 2025'in ikinci edisyonunu tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. Gault&Millau, 55 yıllık geçmişiyle dünyanın en önemli gastronomi rehberlerinden biri olarak gastro-turizm ve gastro-diplomasiyi güçlendirirken yeme-içme sektöründe ekonomik hareketlilik yaratmaktadır. Türkiye'nin gastronomi dünyasındaki potansiyelini ortaya çıkarmak, yerel şeflerimizi ve restoranlarımızı uluslararası alanda tanıtmak amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalar, bu rehberin katkılarıyla daha da anlam kazanıyor. Bu yıl denetçilerimizle 10 şehirde çalıştık, özellikle başkentimiz Ankara'yı rehbere eklemekten gurur duyuyoruz. Türk gastronomisini global sahnede hak ettiği yere taşımak için Sözen Organizasyon olarak, Gastromasa İstanbul ve Londra gibi etkinliklerimizle ve Gault&Millau ile sektörümüzü daha ileriye taşımak adına adımlar atıyoruz. Ayrıca, Salon du Chocolat ve FSummit gibi önemli organizasyonlarla ülkemizin gastronomi ve ağırlama sektöründe dünya standartlarına ulaşması için çalışıyoruz. Türkiye'nin gastronomi alanındaki gelişimi ve sektörümüzün güçlenmesi için hep birlikte daha büyük başarılara ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Türk Mutfağı Küresel Sahnedeki Gücünü Pekiştirmeye Devam Ediyor

Gault & Millau Türkiye 2025 Ödül Töreni, Türk mutfağının küresel alandaki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ödül töreninde, Gault & Millau CEO'su Patrick Hayoun ise "Türk mutfağı, köklü geçmişi, zengin lezzetleri ve kültürel çeşitliliğiyle dünya gastronomi sahnesinde eşsiz bir yere sahip. Ancak bu muazzam potansiyelin uluslararası arenada hak ettiği görünürlüğe ulaşması için doğru platformların yaratılması gerekiyor. Gault&Millau olarak Türkiye'deki varlığımız, bu eksikliği gidermeye yönelik önemli bir adım. Yerel şeflerin ve restoranların uluslararası bilinirliğini artırmayı, Türk mutfağının özgünlüğünü ve derinliğini global gastronomi dünyasına tanıtmayı hedefliyoruz. Bu adımla, sadece Türk mutfağını desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin gastronomik zenginliğini bir ilham kaynağı olarak dünya sahnesine taşıyacağız. Gault&Millau'nun Türkiye'deki çalışmaları, bu güçlü mutfak kültürünü global ölçekte hak ettiği yere taşımak için önemli bir fırsat sunuyor." dedi.

Gault&Millau özel gecesine Fransa Cumhurbaşkanı'nın Gastronomi ve Gıda Politikalarından Sorumlu Özel Temsilcisi Guillaume Gomez ilettiği özel videoyla ödül gecesine ilişkin değerli mesajlarını paylaştı. Ayrıca Zilte Restaurant'ın sahibi ve şefi Viki Geunes gibi isimlerin yanı sıra gastronomi sektörü, uluslararası, ulusal basın, sivil toplum kuruluşları ve sanat dünyasının önde gelen isimleri geceye katıldılar. Birçok farklı kategoride yüzlerce kişi ve mekân ödüllendirildi ve Gault & Millau şapkaları da sahiplerini buldu.

Bir Kültür Elçisi Olarak Türk Mutfağı Global Pazarda Dikkat Çekmeye Devam Ediyor

Gault & Millau Türkiye 2025 Ödül Töreni, Türk mutfağının sadece üstün başarılarını değil, aynı zamanda dünya çapında bir kültür elçisi olarak üstlendiği önemli rolü de kutladı. Çırağan Palace Kempisnki'nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu özel gece, Türk gastronomisinin uluslararası alanda hak ettiği yeri sağlamlaştırırken, gelecekteki başarılarına da ilham verdi. Gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla, Türk mutfağının küresel gücü bir kez daha gözler önüne serilerek uluslararası alandaki etkisi vurgulandı. İkinci edisyonu açıklanan Gault & Millau Türkiye 2025 Rehberiyle Türk gastronomisinin yükselen yıldızları daha geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Gault & Millau Türkiye 2025 Ödül Töreni Venue Partneri Çırağan Palace Kempinski Istanbul; Ana Partnerler Altınmarka, Jumbo, PepsiCo; Gold Partnerler Arzum, Chef Seasons, Damla Su, g2m, Nespresso, Özmen Un, Öztiryakiler, Paloma Finesse, Pernod Ricard Türkiye, Pınar, Pirge, Redbull, Schweppes, Unilever Food Solutions, Yerlim Çiftlik Ürünleri; Destekleyen Kuruluşlar TURYİD, ETÜDER, TÜROB, TTYD, TUROFED, AKTOB, TUSİD; Tekstil Partnerleri Brigma, NaraMaxx; Gala Partnerleri Havuş Lokantası, Hodan, Karaköy Güllüoğlu, Muutto Anatolian Tapas Bar, Pubinno ve İsabey Bağları & Bağevi'nin katkılarıyla gerçekleşti.

Gault&Millau'nun Sembolü Olan Şef Şapkalarının Yani Orijinal Adıyla Toque'ların Puanlamaları Ne Anlama Gelmekte?

Gault & Millau tarafından restoran ve şeflere hizmet, fiyat ve restoranın atmosferi hakkında ayrı ayrı yapılan değerlendirmelerle birlikte, yemeğin kalitesi ve lezzeti üzerinden 1 ila 20 arasında puan veriliyor. Yüksek puanlı restoranlar, puanlarının derecesine göre Gault & Millau imzası olan şef şapkalarından 1 ila 5 arasında şapka kazanıyor.

1 TOQUE – GOURMAND TABLE

Gault&Millau rehberi 1 Toque, yani "Gourmand Table" kategorisiyle başlar. Bu kategori, 20 üzerinden 11 ila 12,5 arasında puan alır. Klasik ve temel teknikleri iyi kullanan, kaliteli ürünler ile hazırlanan yemekler ve özenli pişirme yöntemlerine sahip restoranlar 'Gourmand Table' olmaya hak kazanır.

2 TOQUES – CHEF'S TABLE

2 Toques ile "Chef's Table" olarak seçilen restoranlar 20 üzerinden 13 ila 14,5 arasında puan alır. Şefin tekniği iyi bir şekilde kullanmasıyla beraber, geleneksel veya çağdaş mutfak anlayışlarını rahatlıkla kullanabilmesi önemlidir. Bu aynı zamanda ürünlerin mükemmel şekilde pişirildiği anlamına gelir.

3 TOQUES – EXCELLENT TABLE

"Excellent Table" kategorisindeki restoranlar rehberde 20 üzerinden 15 ila 16,5 arasında derecelendirilir ve restoranlar 3 toques almaya hak kazanır. Bu derecelendirmede teknik beceriler ve sadelik birlikte dikkate alınırken, şefin reçete uygulamalarında mükemmellik ve kendi imzası ile hazırladığı ürünler vurgulanır.

4 TOQUES – PRESTIGIOUS TABLE

"Prestigious Table" unvanına yani 4 Toques'a sahip olmak için restoranın 20 üzerinden 17 ila 18,5 arasında puan alması gerekir. Bu toque'a sahip olan restoranlarda, şefin tat ve lezzet duygusunda ustalaşmasıyla beraber, istisna ürünlere dayalı bir mutfak yarattığı belirtilir.

5 TOQUES – EXCEPTIONAL TABLE

Rehberde 20 üzerinden 19 ila 19,5 arasında puan alan restoran "Exceptional Table" olarak kabul edilir ve böylece, mekanlar Gault&Millau'nun gururu 5 toques'u almaya hak kazanır. Bu toque'a sahip restoranlar; unutulmaz bir yemek deneyimi yaşattığı gibi, mükemmel bir atmosfere ve benzersiz imza lezzetlere sahiptir.

GAULT & MILLAU TÜRKİYE ÖZEL ÖDÜL KATEGORİLERİ

Gastronomi Yazarı Ödülü

Ahmet Örs

Teoman Hünal

Sektöre Katkı Sağlayanlar Ödülü

Gamze Cizreli, BigChefs Kurucusu

Ayhan Çarıkçılar, Midpoint Kurucusu

Yorgi Sabuncu, Kıyı Lokantası Kurucusu

Cüneyt Asan, Günaydın Et & Restoran Grubu Kurucu Ortağı

Vedat Başaran, Türk Mutfağı Araştırmacısı & Şefi

Barış Tansever, Sunset Grill & Bar Kurucusu

En İyi Pasta Şefi Ödülü

Malte Rohmann, Peninsula Istanbul Pastry Şefi

En İyi Çikolata Şefi Ödülü

Gamze Baş

En İyi Patisserie Mekân Ödülü

Five O'Clock, Sinem Ekşioğlu & Burak Ekşioğlu

En İyi Restoran Tasarımı Ödülü

TURK Fatih Tutak, Fatih Tutak

En İyi Tabak Tasarımı Ödülü

Serkan Aksoy, Nicole Restaurant

Ozan Kumbasar, Vino Locale

En İyi Servis Ödülü

Mikla, Cihan Çetinkaya & Rufi Yalın

Farm to Table Ödülü

OD Urla, Osman Sezener

En İyi Deniz Restoranı Ödülü

Balıkçı Kahraman, Kahraman Altun

En İyi Street Food Ödülü

Kokoreççi Asım Usta, Cihan Yılmaz

Basta, Derin Arıbaş

En İyi Brunch Mekânı Ödülü

Swissôtel the Bosphorus Istanbul, Soner Kesgin

Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, Görkem Özkan

Çırağan Palace Kempinski Istanbul, Davut Kutllugün

Hodan, Çiğdem Seferoğlu

Çiy Restoran, Damla Uğurtaş

Lacivert Restoran, Aslı Günver

Divan by Kuruçeşme, Serpil Toptaş

Beca Mutfak, Cüneyt Açık & İrem Demir & Tunahan Demir

En İyi Geleneksel Lokanta Ödülü

Töngül Pide, Nedime Töngül Akçay

Seraf Restaurant, Sinem Özler

En İyi Hospitality Ödülü

TUM/TRU Hospitality & Retail Group, Sadettin Cesur

Club Marvy, Meltem Acar

Yüzyıllık İşletmeler Ödülü

Hacı Abdullah Lokantası, Abdullah Korun

Şekerci Cafer Erol, Hakan Erol

Beyaz Fırın, Nathalie Stoyanof

Yanyalı Fehmi, Ergin Sönmezler & Can Sönmezler

İmam Çağdaş, Burhan Çağdaş

En İyi Bar Ödülü

Frankie, Hakan Özkul

En İyi Miksoloji Mekânı Ödülü

Fahri Konsolos, Emir Ali Enç

En İyi Sommelier Ödülü

Maça Kızı, Vincent Lopresto adına Aret Sahakyan

Yılın Lezzet Elçisi Ödülü

Uluç Sakarya, Nazende

Süreyya Üzmez, Trilye Restaurant

Ertuğrul Sürgit, Yalova Restaurant

İbrahim Tuna & Emrah Coşkun, Fauna

En İyi Sürdürülebilirlik Ödülü

Telezzüz, Bahtiyar Büyükduman

Teruar Urla, Osman Serdaroğlu

Apartıman Yeniköy, Burçak Kazdal

En İyi Butik Otel Oteli

Museum Hotel, Tolga Tosun

En İyi Resort Oteli

Hillside, Ceyda Abik

En İyi Şehir Oteli Food & Beverage Başarı Ödülü

Akra Hotels, Gökhan Polat

En İyi Resort Oteli Food & Beverage Başarı Ödülü

Maxx Royal Resorts, Naoki Katori

En İyi Outside Catering Ödülü

D-ream, Alper Önder

En İyi Banket Ödülü

Çırağan Palaca Kempisnki, Ralph Radtke

Mutfak Kültürü Ödülü

Murat Deniz Temel, Alaf

Onur Ödülü

Gazi Akyol, Sunset Grill & Bar

En Genç Şef Ödülü

Serkan Anavatan

Uluslararası Marka Ödülü

Sakhalin İstanbul, Vladimir Mukhin

En İyi Uluslararası Başarılı Şef Ödülü

Maksut Aşkar

En İyi Şef ÖdülüTutak

Fatih Tutak, TURK Fatih

1 TOQUE-GOURMAND TABLE

TRADITIONAL CUISINE

ANTALYA

Parlak Restaurant-Güray Parlak-11,2/20

Şişçi Volkan-İlhan Özgür-11,2/20

Zaruri Meyhane-Cengiz Haydar Barut-11/20

BALIKESİR

Cumhuriyet Lokantası-Mehmet Ali Gökaslan-11,2/20

BODRUM, MUĞLA

Kısmet Lokantası-Orhan Dumanlı-11,5/20

GAZİANTEP

Orkide-Mustafa Özgüler-11,2/20

Hışvahan-Mine Özmen-11,5/20

İmam Çağdaş-Burhan Çağdaş-12,5/20

Mutfak Sanatları Merkezi-Doğa Çitçi-12,5/20

İSTANBUL

Adana Ocakbaşı-Gürkan Ezer-11,2/20

Ahmet Ustam Ocakbaşı-Ahmet Karoğlu-12,5/20

Agora Meyhanesi-Ahmet Arı-11,2/20

Aheste Pera-Didem Çetin-12/20

Akbabalı Meyhane-Muhammet Çötür-11,2/20

Ali Ocakbaşı-Erkan Kalkan-11,5/20

Borsa Restaurant-Bilal Karakurt-12,5/20

Buselik Tünel-Ceyda Baza-11,2/20

Deraliye-Necati Yılmaz-11,5/20

Develi Samatya-Nuri Develi-12/20

Giritli-Hayrullah Atıgan-11,2/20

Güney Lokantası-Metin Güney-11,2/20

Güzelburç Antakya-Jale Balcı-11,5/20

Hacı Abdullah-Abdullah Korun-11,5/20

Hamdi Restaurant Eminönü-Hamdi Arpacı-11,5/20

Havuş-Ömür Akkor-12,5/20

Havyore-Ayşe Banu Tağcı-12,5/20

Hünkâr Lokantası-Ufuk Ügümü-11,2/20

Hüsrev-Esra Hüsrev-11,2/20

Il Cortile İstanbul-Nihat Sancar-11,5/20

Kanaat Lokantası-Bahadır Kargılı-11,5/20

Karaköy Lokantası-Uğur Erbaş-12,5/20

Kaşıbeyaz Lokantası-Simay Kaşıbeyaz-11,2/20

Kör Agop-Muammer Temiz-11,2/20

Liman Lokantası-Murat Alan-12/20

Lokanta 1741-Durukan Özgen-12,5/20

Madam Despina-Ali Tekin-11,5/20

Mahir Restoran-Mahir Nazlıcan-12/20

Matbah-Kadir Yılmaz-11,5/20

Mükellef Karaköy-Arda Türkmen-12/20

Nazende Cadde-Uluç Sakarya-12,5/20

Nato Lokantası-Mevlüt Öztürk-11,2/20

Pandeli-Abdullah Sevim, Nuri Özdemir-12,5/20

Sade Beş Denizler-Deniz Şahin-12/20

Sahan Ataşehir-Tahir Tekin Öztan-11,2/20

Sayfiye-Erhan Ece-11,2/20

Sıralı Kebap Etiler-Murat Çelik-11,2/20

Tatbak-Fatih Katıkçı-11,5/20

Tershane Karaköy-Vedat Başaran-12,5/20

Yanyalı Fehmi-Ergin Sönmezler, Can Sönmezler-12/20

Yediden-Tayfun Fidan-12/20

Zennup-Gürkan Kaya-11,5/20

Zübeyir Ocakbaşı Taksim-Hamit Ertaş-12,5/20

İZMİR

Beğendik Abi-Handan Kaygusuzer-12/20

Kaplan Dağ Restoran-Lütfi Çakır, Deniz Çakır-11,2/20

Töngül Pide-Nedime Tongül Akçay-11,5/20

MODERN CUISINE

ANKARA

Aruni-Zeki Açıköz-11,5/20

BALIKESİR, AYVALIK

Ayna-Nihal Sayın, Ezgi Güven-12,5/20

BODRUM, MUĞLA

Dereköy Lokantası-Zişan Altıncaba-12,5/20

Malva-Gürkan Tümsek-12/20

Onno Grill & Bar-Yusuf Özyürek-12/20

Scorpios-Mürşit Göksüzoğlu-12,5/20

The Galliard Cove House-Muharrem Tenekeci-11,2/20

The Red Balloon Yalıkavak-Ulaş Durmaz-11,5/20

Tuti-Hakan Süve-12/20

FETHİYE, MUĞLA

Yazz Kolektif-Gökçen Yıldırım-11,5/20

ÇANAKKALE

Caeli-Celal Gürkan Yılmaz-11,2/20

Asmadan-Mehmet Agah Şahin-11,5/20

İSTANBUL

29-Fatih Yakut-12/20

Aşeka-Ömer Akosman-11,2/20

Atölye Restaurant-Zafer Aydemir-11,5/20

Backyard-Buse Bulut-11,2/20

Banko Burger-Bora Bozankaya-11,2/20

Bardot-Fatih Günışık-12/20

Basta Neo Bistro-Derin Arıbaş-12,5/20

Batard-Cihan Kıpçak-12,5/20

Beca Mutfak-Cüneyt Açık, İrem Demir, Tunahan Demir-11,5/20

Beymen Brasserie-Mert Şeran-11,2/20

Bistro 33-Erhan Özben-11,2/20

Cantinery Zorlu-Ertuğrul Halal-12/20

Feriye-Birkan Erköylü-11,5/20

Gou Society-Tolga Hellaç-11,5/20

Gram Restaurant-Fatih Özçelik-11,2/20

Gün Lokantası-Kerem Küçükkınacı-11,2/20

Günaydın Etiler-Cüneyt Asan-12,5/20

Karaköy Gümrük Restoran-Canan Çınar Bozacı-11,5/20

Kubbeli Lounge/Pera Palace Hotel-Uğur Alparslan-11,5/20

La Boom-Mert Özsarıkaya, Cihan Yalçın-11,2/20

Mabou-Cem Ekşi-11,2/20

Markus-Sinan Büdeyri-12,5/20

MYK Restoran-Mehmet Yalçınkaya-12/20

Neni-Mustafa Taşan, Ayhan Güneş-11,2/20

Oceanic Acarkent-Ercan Yılmaz-12/20

Octo-Şafak Erten-12,5/20

Okra İstanbul-Mert Yalçıner-12/20

Parlé-Sadık Ilgaz-11,5/20

Petra Roasting Co-İpek Mutlu-11,2/20

Pizza Emirgan-Umut Evirgen, Muharrem Gülen-11,2/20

Ruby İstanbul-Bayram Çolak-11,5/20

St. Regis Brasserie-Şevket Cihan-11,2/20

Strada-Ahmet Eren Gencer, Doruk Turanlı-11,2/20

The Red Balloon-Ulaş Durmaz-12,5/20

Vakko Patisserie, Nişantaşı-Ghislain Gaille-12,5/20

Vogue-Musa Ay, Muhammed Polat-11,5/20

Zaaf-Aras Çetin-11,5/20

İZMİR

Balmumu Dükkân Lokanta-Didem Böler-12,5/20

Eşlikçi Narlıdere-Can Doğan-11,2/20

Gia Urla-Ahmet Görgüç-12/20

Gula Urla-Cemal Yıldırım-11,2/20

Hiç Urla-Sefa Birinci, Gamze Yenilmez-12,5/20

Hus Şarapçılık-Nur Özcan, Efe Özbaş, Doğukan Buyruk-11,5/20

İsabey Bağevi Restaurant-Kansu Emre Gezer-11,2/20

Kürkçü Dükkânı-Gökhan Başeğmez-12/20

Manej-Can Ceylan-11,2/20

Momo Çeşme-Mert Şeran-12/20

Scappi-Erkan Özdemir-11,2/20

Seçkin Et & Steakhouse-Seçkin Aysal-11,5/20

NEVŞEHİR

Lil'a Restaurant-Saygın Sesli-11,2/20

Revithia-Duran Özdemir-12/20

INTERNATIONAL CUISINE

ANTALYA

Asil-Fadi Hamzeh-11,5/20

Asmani-Mesut Yıldırım-11,8/20

Karma-Mahmut Gökkaya-12/20

Nemo-Jose Lino-12,5/20

Seraser-Özgür Tankut-11,5/20

BODRUM, MUĞLA

Caviar Kaspia-Melih Elmutlu-12/20

Hakkasan-Nicky Tan-12/20

Oro by Alfredo Russo-Alfredo Russo-12/20

The Club Restaurant&Bar Ramada Hotel-İbrahim Sarpkaya-11,5/20

İSTANBUL

16 Roof-Volkan Gür-11,5/20

360 İstanbul-Hakan Demirdaş-11,2/20

Aida-Vino E Cucina-Valentino Salvi-12/20

Akira Back-Sungmo Lee, Fatih Alkan-12/20

Banyan-Fikret Demirağ, Arifhan Kanlı-12,5/20

Baylan Restaurant-Tim Briggs-12,5/20

Cecconi's-Özgür Önol-12/20

Cova-Şenol Dikyar-11,2/20

Çok Çok Thai-Nutjarin Plasri-11,2/20

Da Mario-Emre Koyucan-12,5/20

Da Vittorio Ristorante Italiano-Vittorio Sindoni-11,5/20

Dragon Restaurant Hilton-Ergün Yücebıyık-12,5/20

Frankie Restaurant-Aykut Doğanok-12,5/20

Galeyan Restaurant-Özge Coşkun, Tamer Gündoğan-11,5/20

Gina Kanyon-Sadi Dursun-11,5/20

İnari Piku-Korhan Gülsoy-12/20

İsokyo-Okan Aydemir-11,2/20

Kaen-Alper Korkmaz-11,2/20

Maderia Sushi Bar-Burak Balcı-11,2/20

Madhu's-Yüksel Yılmaz-12/20

Maromi by Divan-Kenji Kume-11,2/20

Masa-Yılmaz Çelik-12/20

Monteverdi Ristorante-Onur Yenice, Nicole Scandella-11,5/20

Morini-Yaprak Baltacı-12/20

Nappo-Özgür Kılınçlar-11,5/20

Nobu İstanbul-Celestin Gaty-11,5/20

Noir Suadiye- Erkan Demirci, Tuğhan Söztutar-11,2/20

Novikov İstanbul-Marti Pineda-12/20

Papermoon-Hikmet Genç-12,5/20

ROKA İstanbul-Suna Hakyemez-12,5/20

Shang Palace-Gionvanni Terracciano, Lu Cheng-11,2/20

Spago İstanbul-Deniz Otuk-12/20

Sushi Manga-Jay Manuel, Erdi Öztürk-11,5/20

TAS Ramen-Caner Demiray-11,2/20

Toro Latin Gastro Bar-Turgut Ay-11,2/20

Trattoria La Scarpetta-Ömer Büber-12,5/20

Udonya Japanese-Mustafa Coşkun-11,2/20

Zuma İstanbul-Emrah Orak-12,5/20

İZMİR

Barba Sushi-Defne Şengül-11,2/20

Buono Italiano-Cristina Bowerman-12/20

Casa Regina-Ece Garip-11,2/20

Roku Omakase Urla-Barlas Günebak-11,2/20

NEVŞEHİR:

Zeferan Restaurant Cappadocia-Aygün Baş-11,2/20

CHEF RESTAURANT

ANKARA

Alma Table-Tuna Yüzüak, Arhan Karaca-11,5/20

ANTALYA

Chayote Chef Restaurant-Tuncay Gülcü-11,2/20

Capra Çukurbağ-Serra Beklen-11/20

The Rabbit Hole Restaurant-Mehmet Ali Börtücene-12/20

Seasons Restaurant by Mutlu Şevket Yılmaz-Mutlu Şevket Yılmaz-12/20

AYDIN

Çiy-Damla Uğurtaş-12,5/20

BODRUM, MUĞLA

Tuzz Restaurant-Nilay Lale-12,5/20

İSTANBUL

7 Mila İstanbul-Selen Mağzalcıoğlu-11,2/20

Aila-Kemal Can Yurttaş-12,5/20

Araf İstanbul-Kenan Çetinkaya, Pınar Korgan Çetinkaya, 11,2/20

Bi Nevi Deli-Burak Doğan, Merve Kayatuzu, 11,2/20

Cuma-Banu Tiryakioğlu-12,5/20

Grandma's Wonderland-THE BARN-Buğra Özdemir-11,5/20

Herise-Bahadır Boğatır, Asude Akınlı Boğatır-12,5/20

Hodan-Çiğdem Seferoğlu-12,5/20

Lokanta Göktürk-Muhsin Ertürk-12,5/20

Lokanta Limu-Sara Tabrizi-12/20

Muutto Anatolian Tapas Bar-Umut Karakuş-12/20

Ocak-Ömer Bozyap-12,5/20

Restoran Modern-Tuğçe Mirza-12,5/20

Smelt & Co-Samet Güneş-12,5/20

Şans Restaurant-Rudolf G.P.M. Van Nunen-12,5/20

İZMİR

Amavi-Ahmet Can Aras, Müge Çalışkan-12,5/20

SEA FOOD

ANKARA

Kalbur Balık Restaurant-Mehmet Tekmen-12,2/20

Trilye-Süreyya Üzmez-12,5/20

ANTALYA

Göz Balık-Necati Doğrusoy-12/20

İskele Restaurant-Tahsin Fettahoğlu-11,2/20

Lara Balık-Erdal Atılgan-11,5/20

AYDIN

Bottarga Restaurant-Cengiz Taner-11,2/20

BALIKESİR

Teo's Restaurant-Kayhan Ezer-11,5/20

BALIKESİR, AYVALIK

Bay Nihat-Volkan Bekit-11,5/20

BODRUM, MUĞLA

Eski Yer-Erkan Özçelik-11,5/20

Memedof-Burhan Sütçü-12/20

Mimoza-Fikret Alphan-12/20

Orfoz-Çağrı Bozçağa, Çağlar Bozçağa-12,5/20

Sait-Hikmet Hasçelik-12/20

ÇANAKKALE

Yalova Restaurant-Ertuğrul Sürgit-12,5/20

İSTANBUL

Arnavutköy Balıkçısı-Mahmut Cansever-11,5/20

Balat Sahil Restaurant-Mustafa Akdemir-11,2/20

Bebek Balıkçısı-Zeynep Petek Dursun-12/20

Calipso Fish Restaurant-Hakan Veli Şahin & Ziya Kaçar-12,5/20

Del Mare-Serkan Pakkan-11,2/20

Lacivert Restaurant-Rüştü Öztürk-11,5/20

Park Fora-Musa Değirmenci-12/20

Suna'nın Yeri-Ali Can Koç-11,2/20

Uskumru Restaurant-Burak Kılıç-11,5/20

Villa Bosphorus-Halil Can Askeroğlu-11,2/20

Yeniköy Balıkçısı-Kaan Kayhan-11,5/20

Yüksel Balık-Yüksel Karakış-12,5/20

BAR

İSTANBUL

Alexandra Cocktail Bar-Talat Arslan-12/20

Allen Suadiye-Emrah Camekan-11,2/20

Ernest's Bar-Murat Ayaz-11,2/20

Foxy-Ramazan Kurt-11,2/20

Goose No:25-Umut Duygu, Serkan Akıncı-11,2/20

Mathilda Cocktail Bar-Vedat Akar-12/20

Mikla Bar-İsmail Mutlu-12/20

Olden 1772-Aykut Can Akın-12,5/20

Topside Bar-Gökhan Herkiloğlu-11,5/20

Zihni Bar-Aydın Ağaç-11,2/20

STREET FOOD

BALIKESİR

Aslanboğa Kokoreç-Erdal Aslanboğa-11,2/20

İSTANBUL

Bronco-İsmet Saz-11,2/20

White Burger-Serhat Doğramacı-12/20

Zula-Cihan Kıpçak-12,5/20

İZMİR

Kokoreççi Asım Usta-Cihan Yılmaz-12/20

Söğüşçüm Çeşme-Ersin İnceoğlu-11,2/20

2 TOQUES-CHEF'S TABLE

BODRUM, MUĞLA

Ayla by Aret Sahakyan-Aret Sahakyan-14,5/20

Denizden-Mehmet Yalçınkaya-14,5/20

Kitchen Bodrum-Osman Sezener-14,5/20

Lucca by the Sea-Tuncay Uçar-13/20

Maça Kızı-Aret Sahakyan-14,5/20

İSTANBUL

Alaf-Murat Deniz Temel-14,5/20

Apartıman Yeniköy-Burçak Kazdal-13/20

Avlu Restaurant Four Seasons-Özgür Üstün-13/20

Azur-Mert Şeran-13/20

Balıkçı Kahraman-Kahraman Altun-13/20

Basta-Derin Arıbaş-13/20

Biz İstanbul-Savaş Aydemir-13/20

Chalet-Soner Kesgin-13/20

Çok Çok Pera-Nutjarin Plasri-13/20

Efendy-Somer Sivrioğlu-14/20

Fahri Konsolos-Emir Ali Enç-14/20

Fauna-İbrahim Tuna, Emrah Coşkun-13/20

Five O'Clock-Sinem Ekşioğlu, Burak Ekşioğlu-13/20

Frankie Bar-Hakan Özkul-13/20

Kıyı Balık Restaurant-Yorgi Sabuncu-13/20

Lokanta by Divan-Volkan Arık-14,5/20

Mürver-Mevlüt Özkaya-14/20

Sakhalin-Vladimir Mukhin-14,5/20

Seraf Restaurant-Sinem Özler-13,5/20

Sunset Grill & Bar – Barış Tansever, Marios Tsouris-14/20

Telezzüz-Bahtiyar Büyükduman-13/20

Terrazza Italia-Claudio Chinali-13/20

The Townhouse-Kerem Canatar-13,5/20

İZMİR

Filo D'Olio-Danilo Zanna-13/20

Horasan Çeşme-Ahmet Horasan-13/20

NEVŞEHİR

Nahita-Mevlüt Gülgün-14/20

Reserved Restaurant-Mehmet Gök-13,5/20

3 TOQUES-EXCEPTIONAL TABLE

ANTALYA

7Mehmet-Mehmet Akdağ-15/20

İSTANBUL

AQUA Restaurant Four Seasons-Görkem Özkan-15/20

Araka-Pınar Taşdemir-15/20

Arkestra-Cenk Debensason-15,5/20

Casa Lavanda-Emre Şen, Ekin Şen-15,5/20

Gallada-Özgür Taylan Yücel-15/20

Mikla-Cihan Çetinkaya-15,5/20

Nicole-Serkan Aksoy-15/20

Sankai by Nagaya-Yoshizumi Nagaya-15/20

Tuğra Restaurant-Emre İnanır-15/20

İZMİR

Narimor Urla-Atilla Heilbronn-15,5/20

OD Urla-Osman Sezener-16/20

Teruar Urla-Osman Serdaroğlu, Ezgi Serdaroğlu-16/20

Vino Locale-Ozan Kumbasar-15,5/20

4 TOQUES-PRESTIGIOUS TABLE

İSTANBUL

Neolokal-Maksut Aşkar-17,5/20

TURK Fatih Tutak-Fatih Tutak-18,5/20

Gault & Millau Hakkında

Paris kökenli Fransa merkezli Gault&Millau, ilk kez 1969 yılında Paris'te iki gazeteci ve yemek eleştirmeni Henri Gault ve Christian Millau tarafından yayımlandı. Gault&Millau, günümüzde dünyanın en prestijli iki gastronomi rehberinden biri olarak kabul ediliyor. Her şefin restoranının özgünlüğüne inanan Gault & Millau, gastronomi dünyasının inceliklerini keşfetmeye yönelik bir pusula niteliği taşımaktadır. Lezzet haritasıyla gastronomiye yeni bakış açısı kazandıran bu modern rehber, restoran ve şefleri puanlaması için gastronomi uzmanlarıyla çalışmalarına devam etmektedir. Elli yıldır lezzetin ve yeteneklerin peşinde koşan Gault & Millau Rehberi, restoranları ödüllendirirken, kendine özgü puanlama sistemi ile ayrıntılı bir değerlendirme sunmaktadır. Dünyanın en prestijli, alanında en çok bilinen ve takdir edilen gastronomi rehberi olan Gault & Millau, Türk gastronomisini dünyaya tanıtmayı amaçlayan, Sözen Group CEO'su Sayın Gökmen Sözen'in uzun yıllar çalışmaları ve girişimleri ile, ilk kez 2022 yılında Türkiye pazarına giriş yaptı. 2023 yılında saha çalışmalarına başlayan Gault&Millau Türkiye, 220'nin üzerinde restoranı bünyesine katarak 2023 Aralık ayında Gault&Millau Türkiye Rehberi'nin ilk edisyonunu yayımladı. 9 Aralık 2024 akşamı ikinci edisyonu açıklanan Gault & Millau Türkiye 2025 Rehberi'nde 280'in üzerinde restoran yer almaya hak kazandı.