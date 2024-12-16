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Godiva Çikolata Şefi Ilse Wilmots İstanbul'da Sıra Dışı Lezzetlere İmza Attı

Godiva Çikolata Şefi Ilse Wilmots İstanbul'da Sıra Dışı Lezzetlere İmza Attı

Dünyanın önde gelen premium çikolata markası GODIVA, çikolata tutkunlarını GODIVA'nın dünyadaki üç şefinden biri olan Şef Ilse Wilmots ile bir araya getirdi.

Akasya Acıbadem, İstinye Park, Emaar AVM ve son olarak Zorlu Center GODIVA CAFE'de gerçekleştirilen tadım etkinliklerinde Şef Ilse Wilmots Godiva'nın lezzetlerini ziyaretçiler için hazırladı.

Dört gün boyunca ziyaretçiler kendileri için hazırlanan eşsiz tarifleri deneyimlediler ve bu lezzetlerin yapım aşamalarına şahit oldular. Etkinlikte lezzetli ve klasik GODIVA reçetelerine ek olarak tahinli ve Türk kahveli çikolata, Antep fıstığı ve kadayıf dolgulu sütlü çikolatalı trüf gibi yerel lezzetler de sunuldu.

Şef Ilse Wilmots'un hazırladığı Godiva Çikolata tarifleri:

  • Fındık tozu ile kaplı bitter çikolatalı ve tahinli ganaj
  • Kakao tozu ile kaplı bitter çikolatalı ve Türk kahveli ganaj
  • Kakao tozu ile kaplı ve siyah zeytin granülü içeren bitter çikolatalı ganaj
  • Antep fıstığı ve kadayıf dolgulu sütlü çikolatalı trüf
  • Kuruyemişlerle süslenmiş Godiva çikolatalı ganaj ve fındık praline ile doldurulmuş bitter çikolata kupları.

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