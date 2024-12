İKİSİ MICHELIN YILDIZLI OLMAK ÜZERE 32 YENİ RESTORAN, MICHELIN REHBERİ İSTANBUL, İZMİR, MUĞLA’NIN 2025 SEÇKİSİNE DAHİL OLDU

İstanbul'da Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenen törenle tanıtılan 2025 seçkisi 32 yeni adresle zenginleşirken, Türkiye'deki tavsiye edilen mekan sayısı İstanbul'da 77, İzmir'de 24 ve Muğla'da 31 olmak üzere toplam 132'ye ulaştı. MICHELIN Rehberi Müfettişleri tarafından yeni keşfedilen bu restoranlar arasında 2'sine MICHELIN Yıldızı, 8'ine Bib Gourmand ve 6'sına MICHELIN Yeşil Yıldız verildi. Geçtiğimiz yıl tavsiye edilenler listesinde yer alan bir başka restoran ise bu yıl Bib Gourmand derecesi ile ödüllendirildi. MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec yaptığı açıklamada: «Bu yıl da Müfettişlerimiz Türk mutfak sahnesinin zenginliği ve benzersizliği karşısında büyülendi. Yerel zanaatkarlar, giderek daha sorumlu bir gastronomiyi ana hatlarıyla belirten dikkat çekici girişimler ve yerel mutfak geleneklerinin yeniden yorumlanmasına adanmış yaratıcılık arasında İstanbul, İzmir ve Muğla gerçek bir gastronomi mozaiği olduğunu kanıtlıyor. Ayrıca Muğla ve İstanbul'da yeni bölgeleri keşfetmeye başlayan müfettişlerimiz, hem yerel gurmeleri hem de uluslararası gezginleri memnun edecek gizli hazineleri ve benzersiz adresleri yavaş yavaş keşfediyor. 2025 seçkisi, her bölgenin kendi kişiliği ve kimliğiyle parladığı mutfak dinamizmine ve çeşitliliğine gerçek bir övgüdür » dedi. Casa Lavanda ve Narımor ilk MICHELIN Yıldızlarını aldılar İstanbul şehir merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Casa Lavanda, yaklaşık 21.000 m²'lik bahçe ve sebze bahçelerine yayılmış, hem otel hem de restoran olarak hizmet veren gerçek bir huzur cenneti. Bu aile işletmesinin mutfağının başında bulunan şef Emre Şen, Türk repertuarının klasik lezzetlerinin yanında, özellikle İtalyan olmak üzere daha Akdeniz esintili dokunuşlarla ustaca birleştiriyor. İster burrata ve mascarpone ile doldurulmuş al dente agnolotti olsun, ister bahçeden toplanan sebzelerle servis edilen sulu Karadeniz levreği olsun, şefin tabakları özgünlük ve samimiyetin hikayesini anlatıyor. Özellikle yerel ürünleri tanıtmaya, mevsimlik ürünleri ön plana çıkarmaya (meyve ve sebzelerin %80'i tesisin sebze bahçelerinden ve kendi tohum bankalarından geliyor) ve çevredeki topluluklarla güçlü bağları sürdürmeye kararlı olan restoranın, sebze bahçesinden elde edilen ve kullanılmayanları satmak için Slow Food hareketi tarafından düzenlenen Terre de Şile pazarında bir standı var. Casa Lavanda ayrıca MICHELIN Yeşil Yıldız ödülüne de layık görüldü. İzmir'de, Narımor restoranının mutfağından, şef Atilla Heilbronn, yerel mutfak geleneklerinin rafine bir şekilde yorumluyor ve Alman köklerini Türk mutfak zenginliğiyle kusursuz bir şekilde birleştiriyor. Kısıtlı sayıda misafiri ağırlayabilecek sadece beş masası olan Narımor, her ayrıntının önemli olduğu samimi ve zarif bir deneyim sunuyor. Menüde, ustalıkla kullanılmış mutfak teknikleri, yerel ürünlerle birleşiyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise Kayısı, Çipura, Deniz Fasulyesi ve Kefir. Kayısı aroması, balığın olağanüstü pişme kalitesini artırırken, toz haline getirilmiş deniz börülcesi bu lezzeti dengeliyor. MICHELIN Rehberi Müfettişlerine göre mutlaka tecrübe edilmesi gereken bir deneyim sunuyor. Yıldızlarını yeni alan bu iki restorana ek olarak Müfettişler, MICHELIN Rehberinin 2024 seçkisinde Yıldız alan veya tavsiye edilen restoranların gösterdiği tutarlılıktan oldukça etkilendiler. Önceki seçkide Bir Yıldızla derecelendirile restoranlarının tümü, olağanüstü mutfak deneyimi sunmaya devam etmeleri sayesinde 2025 seçkisinde de ayrıcalıklarını koruyarak üç ilde toplam Bir Yıldızlı restoran sayısını 13'e yükselttiler: İstanbul'da Araka, Arkestra, Casa Lavanda, Mikla, Neolokal, Nicole ve Sankai by Nagaya; Bodrum'da Kitchen by Osman Sezener ve Maçakızı; İzmir'de Narımor, OD Urla, Teruar Urla ve Vino Locale. Ayrıca, yerel mutfak sahnesinin zirvesinde yer alan İstanbul'daki TURK FATİH TUTAK, "rota değiştirmeye değer olağanüstü mutfağı" nedeniyle iki MICHELIN Yıldızı ile tavsiye edilmeye devam ediyor. Altı yeni Yeşil Yıldız, ekolojik uygulamalar konusunda örnek teşkil eden restoranların olağanüstü bağlılığını kutluyor MICHELIN Rehberi seçkisinde çevreye duyarlı gastronomi konusunda en kararlı restoranlara verilen Yeşil Yıldız, yeni seçkide 6 yeni restoranın gerçekleştirdiği girişim ve çabaları ödüllendiriyor. Bölgelerin teşvik edilmesi, doğal kaynaklara saygı, atık üretimiyle mücadele, yerel çiftçilerle iş birliğinin önceliklendirildiği bu restoranlar, her biri kendi tarzında daha sorumlu bir yaklaşımla örnek teşkil ediyor. İstanbul'da Casa Lavanda'nın yanında The Barn ve Telezzüz de çevreye olan bağlılıkları sayesinde Yeşil Yıldızla ödüllendirildi. Muğla'da, Mezra Yalıkavak (Bodrum) ve Agora Pansiyon (Milas) ve İzmir'deki Asma Yaprağı da çevreye olan taahhütlerini kanıtladı. Bu restoranlar, MICHELIN Guide İstanbul, İzmir, Muğla'nın 2025 seçkisinde Yeşil Yıldızlı restoranların sayısını 10'a yükseltti. Bu ödüller, kökleriyle gurur duyan ve yerel malzemelere derinden bağlı olan bir yemek ortamının ekolojik standartlarını yükseltme konusunda etkileyici sayıda örnek restoran işletmecisinin olağanüstü çabalarını gözler önüne seriyor. Dokuz yeni restoran Bib Gourmand ile ödüllendirildi Özellikle gurmeler ve gezginler tarafından takdir edilen bir derecelendirme olan Bib Gourmand, iyi bir fiyat aralığında kesinlikle olağanüstü mutfak deneyimleri sunan restoran seçkisini sunuyor. MICHELIN Rehberi Müfettişleri, Bib Gourmand ödülüne layık görülen 9 yeni adresi açıkladı : Bunların 4'ü İstanbul'da, 2'si İzmir'de ve 3'ü Muğla'da. Bodrum'da bulunan ve leziz İtalyan lezzetleri sunan Arka Ristorante Pizzeria haricindeki restoranlar çoğunlukla Türk lezzetleri ve tariflerine odaklanıyor ve bunları geleneksel yöntemlerle veya daha çağdaş versiyonlarla yorumluyor. Otantik mutfak tutkunları Ali Ocakbaşı'nda (İstanbul) veya Aslında Meyhane'de (Urla -İzmir) öğle veya akşam yemeğini deneyimleyebilirler ve Aslında Meyhane'de cömertlik ve samimiyetle servis edilen tipik İzmir yöresel tariflerini test edebilirler. Şimdiye kadar Müfettişler tarafından tavsiye edilen ve bu yıl Bib Gourmand rütbesine yükseltilen daha erişilebilir Tatbak ; pidesi, kebabı ve lahmacunuyla ünlü bir İstanbul restoranı. Oldukça ulaşılabilir olan bu lokanta. Türk mutfağının en popüler spesiyalitelerinden bazılarının tadına bakmak için mükemmel bir başlangıç noktası olabilir. İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan Araf İstanbul'da gurmeler oldukça küçük boyutta olan bu restoranın tezgahında otururken, çağdaş Türk mutfağının kömür ateşinde pişen olağanüstü lezzetlerin tadını çıkarabilirler. Nazende Cadde (İstanbul) ve Beynel (Bodrum) için anahtar kelimeler paylaşım ve samimiyettir. Müfettişler, paylaşımlık birkaç tabak sipariş ederek ailenizle veya arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek için bu mekanlara gitmenizi tavsiye ediyor. Dış mekan masalarının sadece mevsiminde büyüleyici kokularıyla portakal ve limon ağaçlarıyla korunan Beynel'in samimi ve açık ortamı, müfettişleri özellikle etkiledi. Son olarak Alaçatı'da (İzmir) bulunan Yeşil Yıldız ödüllü Asma Yaprağı'nın bohem ve romantik cazibesi Müfettişleri baştan çıkardı. Pastoral bir ortamda yer alan restoran, konuklarını yerel ve artizan ürünler kullanılarak günlük olarak hazırlanan çeşitli yemekler arasından seçim yapmaya davet ediyor. Şef Ayşe Nur Mıhcı'nın vizyonundan yola çıkan bu restoran, özgün olduğu kadar zengin bir mutfakla paylaşımı ve cömertliği ön plana çıkarıyor. Daha da rustik olan Agora Pansiyon (aynı zamanda bir Yeşil Yıldız sahibi), Bodrum'un kuzeyinde gizli Kapıkırı Köyü'nde aynı şekilde gizli bir restorandır. Bu aile işletmesi mekan, esas olarak kendi meyve, sebze ve zeytinyağı üretimine ve ayrıca en iyi yerel kaynaklı et ve balıklara dayanan bir menü sunmaktadır. Seçkiye yeni eklenen restoranlarla birlikte yanı sıra, derecelerini bir yıl daha koruyan restoranlarla birlikte 2025 seçkisinde yer alan Bib Gourmand restoran sayısı İstanbul'da 14, İzmir'de 8, Muğla'da 5 olmak üzere toplam 27'ye yükseldi. MICHELIN Rehberi seçkisine 22 yüksek kaliteli restoran eklendi Rehbere yeni eklenen 2 MICHELIN yıldızlı ve 9 BIB Gourmand restorana ek olarak Müfettişler bu yıl tavsiye ettikleri 22 yeni restoranın sunduğu lezzetlerle baştan çıkarıldı. Restoranların her biri bulundukları yörenin özelliklerini vurguluyor ve MICHELIN Rehberi Müfettişleri'nin İstanbul, İzmir ve Muğla illerine yaptıkları ziyaretler sırasında yıldan yıla genişleyen araştırmalarını yansıtıyor. Tüm trendlerin bir araya geldiği kozmopolit bir şehir olan İstanbul'da 6 yeni restoran rehberin tavsiye edilen restoranlar listesine seçildi. Oldukça şık Çok Çok Pera'da Tayland lezzetlerine vurgu yapılırken, Lokanta by Divan ve Herise İstanbul'da Türk lezzetleri modern gastronomi incelikleriyle zenginleştiriliyor. Apartıman Yeniköy ise şehrin trend gençleriyle dolu bir Akdeniz bistrosu hissi veriyor. BARN ve Telezzüz, MICHELIN Yeşil Yıldızı ile de derecelendirilen, ekolojik sorumluluğa olağanüstü bağlı bir mutfak deneyimi sunuyor. Grandma's Wonderland'in yemyeşil vahasında yer alan BARN'da şef Buğra Özdemir vizyoner bir şekilde ve tamamıyla sıfır atık yaklaşımıyla işlenen en iyi yerel ürünlere gururla yer verirken; Telezzüz'de mevsimselliğe saygı yaklaşımıyla mutfak sanatını etik bir harekete dönüştüren şef Bahtiyar Büyükduman'ın hayal gücünü yansıtıyor. İzmir'de ise 6 yeni restoran MICHELIN Guide denetim ekiplerini etkiledi. Ortaya Alaçatı'nın cömert paylaşım mutfağından, Hus Şarapçılık'ın altı kişilik ikramlarına, et restoranı (aynı zamanda kasap) Kasap Fuat Çeşme'ye kadar bu adresler, İzmir restoranlarının yerel ve mevsimlik ürünlere olan inanılmaz bağlılığına tanıklık ediyor. Müfettişlerin Bodrum'un ötesinde keşfetmeye başladığı Muğla ilinde, seçkiye 10 yeni restoran eklendi. Marmaris'te bulunan Divia by Maksut Aşkar, Neolokal restoranının baş şefinin mutfak yeteneğinden yararlanırken, Fethiye'de bulunan Mori, malzemelerinin tazeliğiyle öne çıkıyor. Bodrum'da tavsiye edilen 8 yeni restoran arasında yemek tutkunları, Oi Filoi'de Yunan spesiyalitelerinin ve Oro by Alfredo Russo'da rafine İtalyan lezzetlerinin tadını çıkarabilirler. Geçtiğimiz yıldan beri Müfettişlerin radarında olan Dereköy Lokantası'nın da sorumlusu olan şef Zişan Altıncaba'nın yeni mekanı Kornel'de odun ateşinde pişen mükemmel pizza ve nefis mevsimlik kokteyller harika bir yemek deneyimini garanti ediyor. İstanbul, İzmir ve Muğla illerinde toplamda 91 restoran, kaliteli sunumları ve gelişen Türk mutfak kültürünün ana hatlarını vurgulayarak Michelin tarafında tavsiye ediliyor. Yetenekli profesyoneller için üç Özel Ödül Özel Ödülleri aracılığıyla MICHELIN Rehberi, seçkideki restoranlarda çalışan yetenekli profesyonellere ışık tutmayı ve konuklara mutfağın ötesine geçen unutulmaz gastronomik deneyimler sunmaya yardımcı olmayı hedefliyor. Bunu yaparken de çeşitli restoran mesleklerininin yanında, ilgili uzmanlık ve bilgi birikiminin çeşitliliğini sergileme taahhüdünü yeniliyor. 2025 MICHELIN Sommelier Ödülü, Yıldızlı OD Urla restoranından Yunus Öztürk'e gidiyor. Türk şarapları konusunda gerçek bir uzman olan Yunus Öztürk, şarap listesini Türkiye'nin farklı bölgelerine ve daha spesifik olarak Urla bölgesine bir övgü olarak hazırlıyor. MICHELIN Rehber Müfettişleri, en iyi şarap imalathaneleri hakkındaki bilgisinden ve kapsamlı araştırmalarından oldukça etkilendiler. 2025 MICHELIN Servis Ödülü, Michelin yıldızlı restoran Nicole'un servis ekibi tarafından gerçekleştirilen iş birliğine dayalı mükemmel çalışmayı onurlandırıyor. Müfettişler, bu takımın her bir üyesinin kendi rolünü oynama özgürlüğüne sahip olduğu çalışma düzeniyle büyülendiler. Girişteki karşılamadan ruha hitap eden şarap deneyimine kadar sunulan hizmet, hem sağduyulu hem de özenli. Rehber müfettişleri tarafından olağanüstü olarak tanımlanan bir servis deneyimi. Son olarak, genç bir yeteneğin zaten çok başarılı ve gelecek vaat eden mutfak imzasını selamlamayı amaçlayan 2025 MICHELIN Genç Şef Ödülü, Bodrum'daki Yeşil Yıldızlı Mezra Yalıkavak restorandan Serhat Doğramacı'nın oldu. Master Chef Türkiye 2020-21 yarışmasının kazananı Serhat Doğramacı, geleneksel Türk lezzetlerini özellikle cesur mutfak teknikleriyle (neredeyse yalnızca odun ateşinde veya kızgın kömürde pişirme, salamura vb.) birleştirerek yaratımlarını son derece tutkulu bir şekilde yansıtıyor. Yerel lezzetlere olan bağlılığı, ürünlere olan saygısı ve restoranın kendi çiftliğine olan tutkusu onu aynı zamanda tüm nesil aşçılar için bir ilham kaynağı haline getiriyor. MICHELIN Guide İstanbul, İzmir, Muğla'daki tüm restoran önerilerine MICHELIN Guide web sitesinde ve mobil uygulamalarından ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir. Seyahat tutkunları bu platformlar üzerinden MICHELIN Guide'ın otel önerilerine erişebilir ve planladıkları konaklamaları rezerve edebilirler. MICHELIN Rehberi Istanbul, Izmir, Muğla 2025 seçkisi aşağıdaki gibidir: MICHELIN Rehberi 2025 Seçkisi – İstanbul Restoran TURK FATİH TUTAK Araka Arkestra Casa Lavanda Mikla Neolokal Nicole Sankai by Nagaya Aida - vino e cucina Ali Ocakbaşı Araf İstanbul Cuma EFENDY Foxy Nişantaşı Inari Omakase Kuruçeşme Karaköy Lokantası Nazende Cadde Pandeli SADE Beş Denizler Mutfağı Tatbak Tavacı Recep Usta Bostancı Tershane 29 1924 İstanbul Aheste Aila Akira Back İstanbul Alaf Apartıman Yeniköy AQUA AŞEKA Atölye Avlu Restaurant AZUR Balıkçı Kahraman Banyan Beyti Borsa Restaurant Calipso Fish Çok Çok Pera Çok Çok Thai Deraliye Eleos Yeşilköy Fauna Gallada Giritli Hakkasan İstanbul Herise İstanbul Itsumi Khorasani Kıyı Lokanta 1741 Lokanta by Divan Lokanta Feriye Lokanta Göktürk Mürver Nobu İstanbul OCAK Park Fora ROKA Ruby Rumelihisarı İskele Saku Şans Seraf Mahmutbey Seraf Vadi Spago St. Regis Brasserie Sunset Grill & Bar Telezzüz The BARN The GALLIARD Vadistanbul The Red Balloon Tuğra Restaurant Vogue Restaurant Yeni Lokanta Zuma İstanbul Derecelendirme İki MICHELIN Yıldızı Bir MICHELIN Yıldızı Bir MICHELIN Yıldızı Bir MICHELIN Yıldızı Bir MICHELIN Yıldızı Bir MICHELIN Yıldızı Bir MICHELIN Yıldızı Bir MICHELIN Yıldızı Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Yeni veya Yükseltilmiş Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni MICHELIN Rehberi 2025 Seçkisi – İzmir Restoran Narımor OD Urla Teruar Urla Vino Locale Adil Müftüoğlu Aslında Meyhane Asma Yaprağı Ayşa Boşnak Börekçisi Beğendik Abi Hiç Lokanta LA Mahzen Tavacı Recep Usta Amavi Birinci Kordon Balık Restoran Gula Urla Hus Şarapçılık İsabey Bağevi Kasap Fuat Kasap Fuat Çeşme Levan Ortaya Alaçatı Ristorante Pizzeria Venedik Scappi SOTA ALAÇATI Derecelendirme Bir MICHELIN Yıldızı Bir MICHELIN Yıldızı Bir MICHELIN Yıldızı Bir MICHELIN Yıldızı Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Yeni veya Yükseltilmiş Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni MICHELIN Rehberi 2025 Seçkisi – Muğla Restorant Kitchen By Osman Sezener Maçakızı Agora Pansiyon Arka Ristorante Pizzeria Beynel İki Sandal Otantik Ocakbaşı Bağarası Barbarossa Dereköy Lokantası Divia by Maksut Aşkar Hakkasan Bodrum Isola Manzara Karnas Vineyards Kısmet Lokantası Kornél Kurul Restoran Loft Elia Lucca by the Sea Malva Mezra Yalıkavak Mori Oi Filoi Orfoz Orkide Balık Oro by Alfredo Russo Sait Sia Eli The Red Balloon Yalıkavak Tuti Zuma Bodrum Derecelendirme Bir MICHELIN Yıldızı Bir MICHELIN Yıldızı Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Bib Gourmand Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Tavsiye Edilen Yeni veya Yükseltilmiş Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni