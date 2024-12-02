Pelin Bozkurt Bilgiç'in Yeni Kitabı Çıktı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen etkileyici bir lansmanla tanıtılan "Yeniden Genç Olmanın Sırrı: Yeni Menopoz", kadınların yaşam döngüsündeki bu önemli döneme ilişkin tüm önyargıları yıkmaya hazırlanıyor. Pelin Bozkurt Bilgiç'in yeni kitabı, sadece menopoz sürecini değil, kadınların kendilerini yeniden keşfetme ve gençleşme hikayesini de ele alıyor.

Pelin Bozkurt Bilgiç evinin sıcak ve samimi ortamında, kendi hazırladığı sağlıklı yiyecek ve içeceklerle ağırladığı alanında değerli iş insanları, kanaat önderleri , girişimci ve toplumun farklı kesimlerinden kadınların katılımıyla sıcak ve ilham dolu gerçekleşen kitap tanıtımında söz alan Pelin Bozkurt Bilgiç, bu kitabın yalnızca kadınlara değil, ailelerine ve çevrelerine de dokunacak bir rehber olduğunu vurguladı.

Pelin Bozkurt Bilgiç, kitabının tanıtım davetinde yanında olan Leyla Alaton, Ayşe Tolga, Hale Caneroğlu, İlksen Utlu, Ebru Şinik, Pelin Gülsen, Pınar Hotiç, Nil Keskin ve diğer dostlarına çıkış noktasını anlatırken : "Her kadın bu süreçte yalnız olmadığını hissetmeli. Bu kitap bir rehber, bir dost, bir dönüşüm hareketi " dedi ve ' Benim hikayem çok mutlu ve gururlu olmam gereken kızımın düğün hazırlıklarını ,yaşadığım gelgitler sebebiyle kaçırmama ramak kalmıştı.Her kadın yaşadığı veya yaşaması muhtemel sıkıntılar hakkında önceden bilgi sahibi olmalı ' diyerek devam etti.

Bu kitap, yalnızca kadınlar için değil, toplumu derinden etkileyen bu doğal süreci anlamak isteyen herkes için bir başvuru kaynağı.

Menopoz Artık Tabu Değil, Bir Güç Kaynağı! Bu kitap, kadınların en çok merak ettiği sorulara yanıt veriyor ve toplumun sessiz çığlığını bir harekete dönüştürüyor. Bilgiç, menopoz sürecinde yeniden doğuş ve sağlık arayışında olan tüm kadınların yaşamlarına ışık tutuyor.

Kadınların en çok sorduğu şu sorulara ışık tutuyor:

Kendimi yeniden güçlü ve genç hissetmek mümkün mü?

Menopoz döneminde ruh hali değişiklikleriyle nasıl baş edebilirim?

Menopozla birlikte hayat yavaşlar mı?

Menopozda kilo almak kaçınılmaz mı?

Menopoz sürecini bir yenilik ve dönüşüm fırsatına nasıl çevirebilirim?

Toplumda menopozla ilgili ön yargıları nasıl aşarım?

Kitap, menopoz öncesi yaşanması muhtemel değişimler karşısında yapılacak hazırlıkların önemini, sağlıklı alışkanlıkların nasıl edinilebileceğini ve bu dönemde duygusal dengeyi nasıl koruyabileceğini samimiyetle anlatarak okuyucularına ilham veriyor.

"Gençlik... Hepimiz için ne kadar büyüleyici bir kelime, değil mi? Yeniden genç olmakla ilgili kitapta sır gibi sakladığım iksir tarifini vermek çok isterdim.

Ancak, yeniden genç olmak bir sır değil, bir seçim. Kendinizi sevmeyi ve yeniliklere açık olmayı seçtiğinizde, her yaşınızda genç ve güçlü hissedebilirsiniz." Sözleriyle kadınlara ilham oluyor.

Menopoz, bireysel olduğu kadar toplumsal, ilişkisel bir dönüşüm dönemi.

Toplumun menopoz algısı değişmeli. Yaşlanma, yetersizlik duyguları ile birlikte anılan menopoz bir son değil, kadının bugüne kadar yaşadığı bir çok evreden biri. Kadın 13 yaşında ilk regl olduğu dönemde yaşadığı utancı 50 yaşında da yaşamak zorunda mı? Her yaşayan kadın bir gün menopozu tadacaktır. Kadınların bu süreçte yaşadıkları küçümsenmemeli, normalleştirilmemeli, tabu haline getirilmemeli.

Erkek bu dönemde seyirci değil, aktif rol almalı. Kadının deneyimlerini dinleyerek ne yaşadığı hakkında empati kurabilir. Nasıl yardımcı olabilirim gibi basit bir soruyla bile iyi hissettirebilir. Bu dönem cinselliği daha duygusal yaklaşıp sevgi dolu bir bağ kurmaya öncelik verebilir.!"

Kitabın Misyonu:

Bu kitap, yalnızca kadınların bireysel yolculuklarına rehberlik etmiyor; aynı zamanda toplumsal bir dönüşümün fitilini ateşliyor. Menopozun bir tabu değil, kutlanması gereken bir yaşam evresi olduğunu vurgulayan yazar, kadınların güçlenmesine ve seslerini duyurmasına öncülük ediyor.

'Yeniden Genç Olmanın Sırrı: Yeni Menopoz', bilimsel verilerden doğal yöntemlere, kişisel deneyimlerden uzman görüşlerine kadar zengin bir içeriği okuyucularına sunuyor.

Pelin Bozkurt Bilgiç, kadınları bu sürecin sessiz bir yolcusu olmaktan çıkarıp, aktif birer yol gösterici haline getiriyor.

Menopozu sessizilikten çıkarıp bir başarı hikayesine dönüştüren bir rehber kitap.

Bu kitap, kadınlara menopozun sadece bir dönem değil, bir fırsat olduğunu hatırlatıyor.



"Pelin Bozkurt Bilgiç, kadınların yeni bir yaşam arayışına ilham veriyor."

Son Söz:

Pelin Bozkurt Bilgiç'in bakış açısıyla kadınların hayatını dönüştürecek, toplumsal tabuları yıkacak bu kitabı okumak ve mesajını yaymak , kadınların güçlü yolculuğuna eşlik etmek isteyen herkesi bekliyoruz.

İletişim Bilgileri:

Pelinbilgic2@gmail .com

Basın Danışmanı cigdemtuncer@

Kitapla ilgili görseller ve lansman fotoğrafları için tıklayın: [Link]

Hakkımda :

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin kendi yaşamındaki önemini farkettiğimde Wellbeing'in bütünleştirici çatısı altında edindiğim tecrübe ve bilgileri hazırladığım eğitimler, seminerler , kitaplar ve tv programları ile paylaşmaktayım.

Deneyimlediğim bütünlüğü özellikle konuklarımı geleneksel anlayış içinde ancak modern tariflerle ağırlamak adına Alfa Yayınların'dan ' Sağlıklı Misafir Sofram ' yemek kitabını çıkardım.

Bizim Ev Tv'de 'Pelin'le Lezzetli Sofralar' isimli yemek programı hazırlayıp sundum. Sıklıkla da başka programlara konuk olarak katılmaktayım.

Sofra Dergisi, Lezzet Dergisi, Livetobloom ,Uplifer We Link You , Denge Sende Platformlarında uzun yıllar düzenli yazı ve tariflerim yayınlandı.

www.pelinbilgic.com web sayfasında blog yazıları ile de ilgilenenlere olduğu kadar özellikle hiç ilgilenmeyenleri ulaşmaya çalışmaktayım.

Pelin Bozkurt Bilgiç instagram'daki 128 000 takipçimle sıkı ve keyifli bir bağ kurdum.

Youtube sayfam'da ise, özellikle 40 yaş sonrası kadına ilham olacak, konusunda uzman, kanaat önderi kişileri ağırlıyorum.

' Kadının Şifresi Doğanın Şifası ile Çözülüyor' adında kadını olası yaşayacağı sorunlara bir bakış açısı getirerek doğal çözümler önerdiğim her ay yayınlanan bir seri hazırlıyorum.

' Duvara Diren Hayata Esne ' adında profosyonel eğitmelerden destek alarak hazırladığım tamamen kadına ve 40 yaşa sonrası pelvik kasları başta olmak üzere duruş bozukluğu ve kas kütle artışına destek olacak 22 videoluk bir duvar pilatesi serisi hazırladım.

Özellikle menopoz döneminin bilgi eksikliği sayesinde kadınlarda daha sorunlu geçtiğini farkederek pre menopoz - menopoz dönemi işaretleri ve çözüm önerilerini anlatmayı misyon edindim.

Kendimi tarif geliştirici, yemek tasarımcısı ve Menopoz İyilik Elçisi olarak tanımlamayı tercih ediyorum. Menopoz İyilik Hareketi'ni başlatmak için de

Destek Yayınlarından 'Yeniden Gençliğin Sırrı Yeni Menopoz ' adında bir kitabım raflarda.