Şalgamı Tüm Sofralara Taşımaya Kararlı Olan Doğanay Şalgam Yenilenen Dünyasını ve Yanına Yakışan Lezzetleri Tanıttı

Yeni kampanya kapsamında öncelikle Doğanay Şalgam'ın köklerin gelen gelenekselliği bırakmadan biraz daha gençleşmeye odaklandığını kaydeden Balkan, "Çalışmalarımıza hem şişemizi hem de logo ve görsel dünyamızı yenileyerek başladık. Ardındansa bugünlerde dillerden düşmeyen ve herkese 'Her yemeğin yanına yakışır Doğanay Şalgam' dedirten reklam filmimiz geldi. Şalgamın her yemeğe, her ortama ve herkese uygun olduğuna dikkat çeken şarkımızın kısa sürede dillerde yer etmesi çok sevindirici. Doğanay Şalgam'ın yenilenen dünyasını ve yanına yakışan lezzetleri keşfetmek için Feriye'de düzenlediğimiz davette de bugüne kadar hiç denenmemiş olsa da şalgama çok yakışan lezzetleri sunduk. Executive Chef Birkan Erköylü'nün destekleriyle hazırlanan Tophane Simidi, Etsiz Çiğ köfte, Kâğıtta Levrek, Şalgamlı Orzo Risotto, Tavuklu ve Karidesli Taco ve Mini Hamburgerin yer aldığı şalgamın yanına yakışan lezzetler menümüz çok beğenildi. Yeme – İçme Uzmanı Oğul Türkkan'ın katkılarıyla hazırlanan şalgam içerikli içecekler de katılımcılardan tam not aldı. Bu özel davetimizde aldığımız geri dönüşler ve yorumlarla da bir kez daha gördük ki yeni kampanyamız ile birlikte Doğanay Şalgam bundan böyle sofralarda her yemeğin yanında daha çok yer alacak" diye konuştu.