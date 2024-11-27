Şalgamı Tüm Sofralara Taşımaya Kararlı Olan Doğanay Şalgam Yenilenen Dünyasını ve Yanına Yakışan Lezzetleri Tanıttı
Başlattığı yenilik hareketiyle önce şişe ve logosunda değişikliğe giden Doğanay Şalgam, ardındansa bugünlerde dillerden düşmeyen "Yakışır Doğanay Şalgam!" söylemiyle yeni reklam filmini yayınladı. Bu lezzet her yemeğin yanına "Yakışır" dedirtmeyi amaçlayan Doğanay Şalgam, bunun en güzel örneklerini sergilemek için Feriye'de ağırladığı konuklarına özel bir gastronomi deneyimi yaşattı. Doğanay İçecek Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gözde Balkan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen davette Executive Chef Birkan Erköylü'nün hazırladığı "Şalgamın yanına yakışan lezzetler" menüsünde etsiz çiğ köfte, kağıtta levrek, simit, mini hamburger, taco, risotto gibi farklı tatlar davetlilerden tam not aldı. Yeme – İçme Uzmanı Oğul Türkkan'ın katkısıyla hazırlanan şalgam içerikli lezzetler de davetlilerin büyük beğenisini kazandı.
Türkiye'ye şalgamı tanıtan Doğanay Şalgam, başlattığı yenilik hareketiyle her yemeğin yanında tüketilen popüler bir içecek olmaya kararlı! Bu amaçla önce köklerinden gelen otantik ruhu bırakmadan şişe ve logosunda değişikliğe giderek gençleşen Doğanay Şalgam, ardındansa bugünlerde dillerden düşmeyen "Yakışır Doğanay Şalgam!" söylemiyle yeni reklam filmini yayınladı. Yeni kampanyası "Yakışır" ile bu leziz içeceği popüler ve milli bir içeceğe dönüştürerek hem geleneksel hem modern sofralara taşımaya kararlı olan Doğanay Şalgam, düzenlediği özel bir gastronomi deneyimi ile yanına en çok yakışan lezzetleri tanıttı. Doğanay İçecek Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gözde Balkan'ın ev sahipliğinde Executive Chef Birkan Erköylü ile Yeme – İçme Uzmanı Oğul Türkkan'ın katılımıyla Feriye'de düzenlenen davette konuklar, etsiz çiğ köfteden kağıtta levreğe, simitten mini hamburgere, tacodan risottoya şalgamın en çok yakıştığı yemekleri ve şalgam ile yapılan içecekleri deneyimledi.
Doğanay olarak en büyük amaçlarının Çukurova'ya özel bir içecek olan şalgamın tüm Türkiye'de tanınmasını sağlamak olduğunu belirten Doğanay İçecek Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gözde Balkan, "Doğanay sayesinde şalgamın bilinirliği ülkemizde oldukça yükseldi. Marka bilinirliğimizin %98 gibi oldukça yüksek bir seviyede olması bunu kanıtlar nitelikte. Ancak şalgamın tadına bugüne kadar hiç bakmamış olanlar da var. Bilip de tüketenlerin ise daha çok kebap gibi belli başlı yemeklerin yanında tercih ettiklerini görüyoruz. Biz bu bariyerleri aşarak şalgamın daha kapsayıcı olduğunu göstermek istedik çünkü bu içecek akla daha önce gelmeyen, hayal bile edilmeyen yemeklerin, lezzetlerin yanına bile gerçekten çok yakışıyor ve bu özelliği ile aslında çok geniş bir kitleye hitap ediyor. Tüketicilere bunu anlatabilmek için 'Yakışır' dedik. Yeni kampanyamızla Doğanay Şalgam'ın hem her yemeğin yanına hem her tüketiciye hem de her tüketim okazyonuna yakışan bir içecek olduğunu göstermeye kararlıyız" dedi.
Yeni kampanya kapsamında öncelikle Doğanay Şalgam'ın köklerin gelen gelenekselliği bırakmadan biraz daha gençleşmeye odaklandığını kaydeden Balkan, "Çalışmalarımıza hem şişemizi hem de logo ve görsel dünyamızı yenileyerek başladık. Ardındansa bugünlerde dillerden düşmeyen ve herkese 'Her yemeğin yanına yakışır Doğanay Şalgam' dedirten reklam filmimiz geldi. Şalgamın her yemeğe, her ortama ve herkese uygun olduğuna dikkat çeken şarkımızın kısa sürede dillerde yer etmesi çok sevindirici. Doğanay Şalgam'ın yenilenen dünyasını ve yanına yakışan lezzetleri keşfetmek için Feriye'de düzenlediğimiz davette de bugüne kadar hiç denenmemiş olsa da şalgama çok yakışan lezzetleri sunduk. Executive Chef Birkan Erköylü'nün destekleriyle hazırlanan Tophane Simidi, Etsiz Çiğ köfte, Kâğıtta Levrek, Şalgamlı Orzo Risotto, Tavuklu ve Karidesli Taco ve Mini Hamburgerin yer aldığı şalgamın yanına yakışan lezzetler menümüz çok beğenildi. Yeme – İçme Uzmanı Oğul Türkkan'ın katkılarıyla hazırlanan şalgam içerikli içecekler de katılımcılardan tam not aldı. Bu özel davetimizde aldığımız geri dönüşler ve yorumlarla da bir kez daha gördük ki yeni kampanyamız ile birlikte Doğanay Şalgam bundan böyle sofralarda her yemeğin yanında daha çok yer alacak" diye konuştu.
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