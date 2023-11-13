Şifa Deposu Turunçgil Zamanı

Taze sıkılmış suyunu severek içtiğimiz, reçellerine bayıldığımız, salatamıza bol bol suyunu eklediğimiz narenciyelerin mutfağımızdaki yeri tartışılmaz derecede büyük ve etkili. Dünyanın en çok yenilen meyvelerinin başında gelen turunçgiller rengarenk bir meyve ordusu aslında. Limon, portakal, mandalina, greyfurdun yanı sıra ağaç kavunu, kumkuat, bergamut, turunç da mutfağımızda hatırı sayılır tarifler ve kullanım şekilleriyle değerlendirilir ve de sevilir. "Turunçgil sizin için neyi ifade ediyor" şeklinde bir soru sorsanız çevrenizdekilerin ilk cevap büyük bir ihtimalle 'sağlık' olacaktır. Müthiş bir C vitamini kaynağı olan bu meyveler bağışıklık sistemi için birebir etkili. Ancak meyvenin ata tohumu ve doğal yöntemlerle tarımının yapılmış olması çok önemli. Sadece suyunu değil meyvesi hatta kabuğunu da yemek işin asıl püf noktası. Portakal, limon, mandalinanın tariflerde kullanımı hepimizce bilinen bir bilgi. Diğer narenciyelerin özellikleri ve kullanım yerlerine bakalım kısaca. Turunç, Akdeniz bölgesinde limona alternatif olarak kullanılan bir meyve. Ekşimsiliğine ek olarak acımsı tadıyla Adana, Hatay taraflarında salata özellikle de etli pidelerin üzerine sıkılıyor. Kabuklarından yapılan reçel tam bir efsane. Şekli armuda, büyüklüğü portakala, rengi ise limona benzeyen bergamut sadece kabuğu türlü şekillerde yenilen bir meyve. Meyve kısmı çok acı olduğu için sadece kabuğundan reçel, şurup ve şekerleme yapılıyor. Uzakdoğu'dan gelen kumkuat bütünüyle yenilen nefis bir turuncu. Portakal aromasına sahip. Şekerleme ve pastalarda kullanımı tarife katman katman lezzet katıyor. Ülkemizde ağaç kavunu olarak bilinen pomelo bir diğer adıyla şadok düşük asitli bir meyve. Kabuğunu soyduktan sonra meyve kısmını tiftikleyerek yemek müthiş bir keyif. Kısacası başta salata olmak üzere turunçgilleri zeytinyağlılarda, tatlılarda, sebze ve et yemeklerinde kullanmak tarife hem renk hem de tatlı-ekşi bir boyut katıyor.

NE YAPMALI, NASIL KULLANMALI?