Matcha nedir? Ve daha çok fazlası…

Matcha nedir? Kullanım Alanları nelerdir? Ne işe yarar? Ve daha çok fazlası…

Matcha Nedir?

Matcha son dönemde popüleritesi artan bir japon çayıdır. Sağlıklı yaşam ve well-being felsefeleriyle popülerleşen matcha zengin antioksidan içeriğe, doğal enerji kaynağı olma ve metabolizmayı hızlandırma gibi özelliklere sahiptir.

Matcha Yapmanın 4 Püf Noktası

İlk olarak seçtiğimiz matchanın kaliteli olması gerek. Kaliteli matcha daha canlı yeşil renkte hafif tatlımsıdır. Daha az kaliteli matcha ise sarımsı bir renkte ve daha acıdır.

Kaynar su kullanmamamız gerekir. Kaynar su matchanın acılaşmasına neden olur. Su kaynadıktan 1-2 dakika sonra 80 derece sıcaklıkta suyla yapılan matcha çok daha lezzetli olur.

Nemlenmeye meyilli olan matcha tozunu kullanımdan kendi özel çırpma teliyle (chasen) karıştırarak veya eleyerek kullanabilirsiniz. Böylece topaklanmasını engelleyebilirsiniz.

Doğru karıştırma tekniği kullanmalısınız. Geleneksel çırpıcılar bu teknikte en iyi sonuçları verir. Matchanızı dairesel değil W veya M şeklinde karıştırmanız gerekir. Hafif köpük ve homojen kıvam oluşana kadar devam etmeliyiz.

Matcha Kullanım Alanları

Matcha sadece içeceklerde kullanılan bir toz değil, aynı zamanda tatlı ve hamur işlerinde, kahvaltılıklarda, kozmetikte ve daha bir çok alanda kullanılabilen bir tozdur.

Matchanın Faydaları Nelerdir

Matcha içinde barındırdığı yüksek miktardaki antioksidanlarla yaşlanma ve hastalık karşıtı bir etkiye sahiptir. Kahve gibi anlık bir enerji yerine uzun süreli ve daha dengeli bir enerji sağlar. Metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını arttırır. Detoks etkisi sağlar ve cilt sağlığını destekler.

Matcha Tozu Alırken Nelere Dikkat Edilmeli

1-) Kalite Sınıf: Ceremonial Mı? Culinary Mi?

Ceremonial grade en yüksek kalitedir. Parlak yeşil bir renk ve hafif tatlımsı bir tada sahiptir. Çay olarak içmek veya latte için en uygun olanıdır. Culinary ise daha uygun fiyatlıdır rengi daha mat ve tadı acımsıdır. Daha çok tarifler için kullanılır(tatlı kek vb.).

2-) Japonya'dan Gelenler Tercih Edilmeli

En iyi matcha tozları genellikle japonyanın uji(kyoto), nishio(aichi), shizuoka bölgelerinden gelenlerdir. Çin ve tayvandan gelen tozlar daha ucuzdur ama aroma ve kalite açısından düşüktür.

3-) Ambalajlanma

Matcha ışık ve oksijene aşırı duyarlı olduğundan dolayı ambalajlanırken ışığı ve oksijeni geçirmeyen bir şekilde ambalajlanması gerekir. Bu şekilde ambalajlanmayan matchalar tercih edilmemelidir.

4-) Tazelik ve Son Tüketim Tarihi

Matcha taze tüketilmesi gereken bir ürün olduğundan dolayı açıldıktan sonra 2-3 ay içerisinde tüketilmelidir.

Ambalaj üzerinde üretim tarihi belirtilmiş olanları tercih etmelisiniz.

Matcha'nızı Saklamanın 4 Altın Kuralı

1-)Işık Geçirmeyen ve Hava Almayan Kaplarda Saklayın

Matchanızı saklamak için en ideal kaplar alüminyum ya da teneke kutu ve iç kapağı hava geçirmez kaplardır. Işık ve hava matchanızı hızlıca bozacağı için orijinal ambalajını açtıktan sonra opak bir cam kavanoza veya zipli bir ambalaj içine koyup teneke kutuda saklamalısınız.

2-) Serin, Kuru ve Karanlık Ortamda Tutun

Güneş ışığından ve nemden uzak yerde tutun. Mutfağın ocak ya da fırın gibi ısı alan kısımlarına yakın olan ısıya maruz kalacağı bölgelerden kaçının.

3-) Açtıktan Sonra 2-3 Ay İçinde Tüketin

Matcha en fazla faydayı ve en iyi tadı tazeyken verir. Zamanla tadı acılaşacağı ve besin değerleri azalacağı için açtıktan sonra 2-3 ay içerisinde tüketin.

4-) Her Kullanımdan Sonra Ağzını Hemen Kapatın

Matcha kullanımından sonra ağzını hemen kapatmanız gerekir. Oksijen ve ışığa maruz kalan matchanız çok hızlı şekilde topaklanabilir ve besin değerlerini kaybedebilir. Bunun için her kullanımdan sonra hemen hızlı bir şekilde kapatmanız gerekir. Bu şekilde kullanım ömrünü de muhafaza etmiş olursunuz.

Matcha Yapmak İçin Gerekenler ve Nasıl Seçilecekleri

1-Chasen (Bambu Çırpıcı):

Matcha tozunu suyla karıştırmak ve köpük oluşturmak için kullanılır. Geleneksel Japon el işçiliği ile yapılır 80 ile 120 tel arasında değişir.

Nasıl Seçilir?

Yeni başlayanlar için 80-100 tel idealdir. Daha fazla tel daha hızlı köpük yapmanızı sağlar ama daha kırılgan olur.

2-Chawan (Matcha Kasesi):

Geniş ve derin formu sayesinde çırpma işleminizi rahatça yapabileceğiniz kasedir. Seramik olanları hem ısıyı korur hem de estetik bir dokunuş sağlar.

Nasıl Seçilir?

Altı düz geniş ve iç yüzeyi yuvarlatılmış kaseler tercih edilmelidir.

3-Chashaku (Bambu Kaşık)

Tozu ölçmek için kullanılır. 1 kaşık yaklaşık 1 gramdır. Metal kaşık yerine tercih edilir çünkü bambu toza zarar vermez ve nem çekmez.

Nasıl Seçilir?

Kavisli uçlu ve ince işlenmiş modeller seçilmelidir. Uzunluğu ve kalınlığı elinize uygun olmalıdır.

4-Süzgeç (Matcha Eleği):

Tozun topaklanmasını engellemek için hazırlarken süzülmesi gerekir. İnce gözenekli, paslanmaz çelik süzgeç tercih edilmelidir.

Nasıl Seçilir?

Standart ince tel çay süzgeci yeterlidir. Daha profesyonel bir görüntü için matcha sifter alabilirsiniz.

5-Kyusu veya Su Isıtıcısı:

Matcha, kaynar suyla değil 70-80 derece arası sıcaklıkta suyla hazırlanmalıdır. Termometreli kettle veya japon çaydanlıkları bu konuda yardımcı olur.

Nasıl Seçilir?

Sıcaklık ayarlı kettle, matcha demleyenler için en kullanışlı tercihtir.