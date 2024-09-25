Elektrikli ev aletleri sektörünün öncü markalarından Fakir Hausgeräte, ev ve mutfak gereçleri endüstrisini tek bir çatı altında toplayan Zuchex Fuarı'nda yapay zeka destekli en yeni icatlarını tanıttı. Üstün Alman teknolojisine sahip markanın yapay zeka kullanarak geliştirdiği ev konforu grubunda yer alan; ıslak ve kuru süpürgeleri, buharlı temizleyicileri ve cam temizleme robotlarının yanı sıra, geleneksel kahve makinelerini raflara kaldırtan Delonghi kahve makineleri, cilt bakımında kalıpların ötesine geçen markası İYO'nun yaşlanma karşıtı en yeni ürünleri, Milkymoothie Kişisel Blender, çiğ sütten direkt yoğurt yapabilen Pasteur Yoğurt Makinesi gibi ürünleri fuarda büyük ilgi gördü. Fuarın en çok merak uyandıran teknolojisi ise Fakir Hausgeräte'nin devrim niteliğindeki yeni mutfak robotu NoteCook oldu. Yakın zamanda Türkiye'de de satışa sunulacak olan NoteCook, mutfakların dijitalleşen geleceği konusunda ipuçları verdi.

NoteCook, profesyonel şeflere meydan okudu

Fakir Hausgeräte, standında Masterchef All Star yarışmacıları Sefa Okyay Kılıç ve Kıvanç Karadeniz'i ağırladı. NoteCook ile hünerlerini gösteren şefler, Kadir Çöpdemir moderatörlüğünde eğlenceli bir yarışmaya imza attı. Şefler, NoteCook ve aynı malzemeleri kullanarak kendi özgün tariflerini oluşturdular. Belirlenen süre zarfında hazırlanan yemekler izleyicilere ikram edildikten sonra, izleyicilerin alkışları kazananı belirledi. Heyecan, rekabet ve lezzet dolu yarışmada NoteCook, mutfakta en çok zaman alan zorlu tarifleri bile kısa sürede hazırlayarak hem şeflerin hem de ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Ünlü şeflerin NoteCook yorumu: "Teknoloji ve gastronominin iç içe olması işimizi kolaylaştırıyor"

NoteCook'u ilk kez deneyimleyen Sefa Okyay Kılıç, "Teknoloji, söylentilerin aksine sektörde işimizi elimizden almaktan ziyade işimizi daha da fazla kolaylaştırıyor. Çünkü artık yeni nesil şefler yetiştirmekte zorlanıyoruz. Bu tarz teknolojik kolaylıklar Türk gastronomisinin devamlılığı için bence gerekli. Bu tür cihazların özellikle annem gibi mutfakta fazla zaman geçirenler için büyük bir kolaylık olduğunu söyleyebilirim. Her türlü ihtiyacı sağlayabiliyor. Sebzeleri, sosları, etleri buharda sadece 15 dakikada pişirmek gerçekten mucizevi bir deneyimdi" dedi.

Kıvanç Karadeniz ise, "NoteCook, uzun zamandır kullandığım en efektif ürünlerden bir tanesiydi. Artık endüstriyel mutfaklarda da bu tarz teknolojilere ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü insanlar iş gücü, emek ve zaman açısından kendilerini günlük yaşamda hafifletmek istiyor. Bizler yemek hazırlarken bazen yemeğin ısısını veya süresini kaçırabiliyoruz. Fakat NoteCook'ta her şeyi dijital ekranda kontrol edebildiğimiz için süreci daha iyi kontrol altına alabildiğimizi deneyimledim. Teknoloji ve gastronominin iç içe olması bizim için bir avantaj" dedi.

Tüm mutfak aletleri tek bir cihazda

Tam bir teknoloji devrimi olduğunu kanıtlayan NoteCook, yavaş pişirme, hamur yoğurma, buharda pişirme, mutfak robotu, turbo, doğrama, fermantasyon, yumurta pişirme, pilav pişirme, muffin, püre, kızartma, dara, karıştırma, smoothie, vakumlu pişirme, otomatik temizlemeden oluşan toplam 17 fonksiyonu ile mutfakların tek ürünü olmaya aday. İçerisinde profesyonel şefler tarafından onaylanmış 100 adet özel tarif mevcut. Kullanıcısına sadece yemek tarifi sunmakla da kalmıyor; tarif için gerekli malzemelerden yemeğin tüm yapılışını dijital ekranında adım adım gösteriyor. Bugün ne pişirsem, evdeki malzemelerle ne yemek yapılır, nasıl yapılır ve ne kadar zaman alır gibi dertlere son veren NoteCook , 7 inç dokunmatik ekranı ile kullanıcısını yaratıcı bir mutfak deneyimine davet ediyor.

4 aşamalı hijyen sunan süpürge teknolojisi büyük ilgi gördü

Üstün Alman teknolojisine sahip Fakir Hausgeräte'nin yapay zeka kullanarak geliştirdiği ev konforu grubunda yer alan; ıslak ve kuru süpürgeler, buharlı temizleyiciler ve cam temizleme robotu da fuarda büyük ilgi gördü. Fakir Hausgeräte, buhar özellikli leke temizleme fonksiyonuyla dikkat çeken Spot Cleaner PR 8038 modeli ile temizlikte yeni bir dönem başlattığını duyurdu. 4 farklı temizlik modu ile (sıcak su modu, soğuk su modu, buharlı temizlik modu, buhar sterilizasyon modu) derinlemesine temizlik sunarak inatçı lekeleri ve bakterileri %99 oranında anında yok ediyor. Kullanımı daha da pratik hale getiren LED ekran tasarımı ile temizlik sürecinin kolayca takip edilmesine olanak tanıyor.

Çifte temizlik gücü; süpüren ve silen süpürge

Fakir Hausgeräte'nin üstün performansıyla dikkat çeken ıslak ve kuru dikey şarjlı süpürgesi WD 9 Pure Clean, ev temizliğinde konforlu ve zahmetsiz bir deneyim sunuyor. 3 farklı kullanımın tek bir cihazda birleştiği süpürge; hem ıslak hem de kuru temizlik yaparak derinlemesine temizlik sağlıyor, halı fırçasıyla halılarınızı ve zeminlerinizi hızla süpürüyor, el süpürgesine dönüştürülebilme özelliği sayesinde de çeşitli aksesuarlarla farklı alanları temizlemenize olanak tanıyor.