ThermoGurme ile Mutfağın Ritmi Değişiyor

Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi:

''Günümüzde tüketicilerin %66'sı, hayatı sadeleştiren ve zaman kazandıran akıllı çözümleri odağına alıyor. Mutfakta karmaşık süreçlerden uzaklaşıp hem zamanı geri kazanmak hem de ev konforunda profesyonel şef hassasiyetinde lezzetler hazırlamak artık öncelikli bir istek.ThermoGurme'yi tam da bu beklentileri karşılamak amacıyla tasarladık. Teknolojiyi bir yük olmaktan çıkarıp, mutfakta güven veren bir yol arkadaşına dönüştürüyoruz.''

Mutfağın En Pratik Hali Arçelik ThermoGurme

Arçelik ThermoGurme'yi, Bolu'da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıttı. 'Mutfağın Ritmi Değişti' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte Arçelik, yeni akıllı mutfak robotu ThermoGurme ile mutfakta ilhamı teknolojiyle buluşturan yaklaşımını paylaştı.

Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı cihazlar istiyor

Günümüz yaşam temposunun mutfaktaki beklentileri kökten değiştirdiğini vurgulayan Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi, şunları söyledi:



"Uzayan çalışma süreleri, yoğun şehir hayatı ve eve varış zamanlarının giderek geç saatlere kayması, mutfakta geçirilen zamanı azaltırken; tüketicilerin beklentilerini de dönüştürüyor. Bugünün tüketicisi mutfakta daha az zaman harcamak istiyor ama lezzetten, sağlıktan ve güvenden ödün vermek istemiyor.

Pratik, hızlı ve her seferinde tutarlı sonuç sunan çözümler artık bir tercih değil, yeni bir standart haline geliyor. Küresel tüketici trendleri de bunu net biçimde ortaya koyuyor. 2026 global tüketici trendleri raporuna göre, tüketicilerin %66'sı hayatlarını sadeleştiren ve zaman kazandıran teknolojik çözümleri önceliklendiriyor.İnsanlar mutfakta karmaşık süreçlerden uzaklaşıp, zamanı geri kazanmak ve evde profesyonel şef hassasiyetinde yemek yapabilmek istiyor. Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı cihazlar istiyor. ThermoGurme'yi geliştirirken tam da bu ihtiyaçlardan yola çıktık.''

Akıllı Teknolojisi ve Çok Fonksiyonlu Yapısıyla Uçtan Uca Bir Mutfak Deneyimi Sunuyor

Arçelik ThermoGurme, hazırlıktan pişirmeye kadar tüm süreci tek cihazda birleştiren çok fonksiyonlu yapısıyla mutfakta yeni bir deneyim alanı yaratıyor. 7 inç dokunmatik ekranı üzerinden çalışan adım adım yönlendirmeli pişirme rehberi ve cihaz içinde yer alan yüzlerce tarif, kullanıcıların her yemeği kolayca ve güvenle hazırlamasını mümkün kılıyor. Arçelik ThermoGurme kendi kendini temizleme özelliği ve Wi-Fi bağlantılı dijital tarif ekosistemiyle mutfakta ek cihaz ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Akıllı mutfak robotu kategorisinde yalnızca bir cihaz değil; her gün ilham veren, güvenilir ve çok yönlü bir mutfak ortağı olarak konumlanıyor.