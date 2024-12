EVİN KALBİ; MUTFAK

Mutfaklarda bazı kullanım alanlarının devri kapandı. Tezgah üstü o ulaşmakta zorlanılan kullanımı zor üst dolap devri bitti. Genelde tam boy dolaplar, tezgah üstünde raf kullanım dönemi başladı. Son dönemde moda olan doğallığı öne çıkaran masif ton dolaplarla birleşen, tezgahta zeminde mermer ile kombinlenen mutfak tarzlarıyla başlayalım. Masif tonlarla birlikte belirgin damarlı mermer mutfaklar görmeye başladık. Peki bu mutfakları beğenenlerin uygularken nelere dikkat etmesi gerekir? Ağaçların her biri içlerinde barındırdıkları desenleriyle kendilerine özgüdür. Aynı ağacın farklı kısımlarında dahi renkler arasında ton farkı görülür. Siz de doğallık isteyen biriyseniz doğal masif ahşap ve iri damarlı mermerlerle başarılı kompozisyonlar yakalayabilirsiniz. Bu tarz size uymuyorsa yine son dönemde çok fazla görmeye başladığımız minimalist tarzda mutfaklara göz atın derim. Sade ve şık bir görüntü elde edilen bu mutfaklarda sıcak ahşap tonları veya açık tonlarda dolaplara sade, desensiz tezgahlar, zeminler ve malzemeler eşlik ediyor. Kullandığınız ahşap veya dolap renklerinize uyum sağlayan parke görünümlü seramikler veya bütçenize uyuyorsa suya dayanıklı parke kullanabilirsiniz. Bu mutfaklarda yine göze çarpan en belirgin özellik üst dolaplar yerine tezgah noktasından başlayarak tavana kadar uzanan dolaplar ve büyük havalandırmalardır.

Son zamanlarda mutfaklarda daha sık kullanılmaya başlanan tezgah üstü aplikler, şeffaf cam kapaklı içine led ışıklandırma yapılmış dolaplar, tabak ve bardak koyabileceğiniz raflar gibi detaylarda aklınızın bir köşesinde tutun. Biliyorum okurken çok karmaşık geliyor fakat bir iç mimardan yardım almadan mutfağınızı yaptırmayı deniyorsanız uygularken hayatınızı kolaylaştıracak tüyolarım var. Öncelikle her yerden rahatlıkla ulaşabileceğiniz dergiler ve sosyal medya sosyal medya mecraları var. Bu mecralarda gezinin hoşunuza giden fotoğrafları kaydedin. Birçok farklı tarz hoşunuza gidiyor olabilir veya farkında olmadan belki de hepsinde aynı öğe kullanımı hoşunuza gidiyor olabilir gold kulplar veya büyük damarlı mermer gibi. Hep aynı tarz ise şanslısınız. Fakat değilse endişeye gerek yok adım adım ne istediğinize karar verebilirsiniz. Duvar seramikleri, dolap kapaklarında kullanılan çıta şekli, renkler, malzemeler içeren bir dosya oluşturun. Dosya oluştuğunda bu benzerlik içeren öğeleri not alın. Belirli bir tarzın birebir uygulamak zorunda da değilsiniz eğer kendinize bu konuda güveniyorsanız cesaret gösterip birçok tarzı birleştirebilirsiniz. Fotoğraflara baktığınızda mesela dolap kapaklarında en çok hangi tarzı, malzemeyi veya rengi kaydetmişsiniz onu tespit edip cebe atın çünkü mutfakta en çok görmek istediğinizi elde ettiniz. Bu şekilde 5 ana başlık belirleyin. Dolap kapakları, tezgah, kapak renkleri, zemin… Örneğin; dolap kapaklarında krem renkte çıtalı dolap kapaklarını beğenmişsiniz. Hemen arkasından beğendiğiniz tezgahları tespit edin. Kaydettiğiniz fotoğraflarda en çok içinize sinen sizi heyecanlandıran malzeme veya desen hangisi olmuş. Bu tek tek tespit ettiğiniz öğeleri bir arda herhangi bir fotoğrafına ulaşamıyorsanız çalıştığınız kişiler veya firmadan malzeme örnekleri talep edin. Kulplar, ahşap ise ahşap örnekleri, lake yapılacaksa önden sizin için istediğiniz tonu boyatıp göstermelerini, mermer, seramik, çıta mutfakta ne kullanılacaksa hepsinden örnek isteyip, hepsini bir arada görün. Sizin estetik algınıza uyuyor mu yoksa sizi rahatsız eden bir şeyler mi var? Hemen alternatif üretip içinize sinene kadar malzeme bakmaya devam edin. Emin olana kadar mutfak üretimine başlamayın. Çünkü inanın sonrasında değiştirmek sizin için de üretim yapan için de çok daha zor olacaktır. Mutfak dekorasyonunda feng shui'den nasıl faydalanabiliriz diye merak edenler için ocağınızla evye arasında mesafe olmasına özen gösterin. Feng shui'de ateş ile suyun çok yakın olmaması gerekir. Enerjiyi aktif etmek için kırmızıyı obje olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Duvarlarınıza, bereket sembolü olan meyve, sebze ve ağaç tabloları ekleyebilirsiniz. Her eklenen obje ev sahibini yansıtır. Evin genel dekorasyonunda da bunu aklınızda tutun lütfen. Huzur dolu hissedeceğiniz, mutluluk yaşadığınız evleriniz olsun.