Granit Tavalar Hakkında Her Şey: Dayanıklılığı, Kullanımı ve Püf Noktaları

Lezzetin Taş Hali: Granit Tavalar

Mutfağa ilk adım attığım günlerden beri nice tava eskittim. Alüminyum, çelik, döküm... Ama granit tavalar geldiğinden beri işler değişti. Hem estetik, hem pratik, hem de sağlıklı! Bu yazıda, yılların deneyimiyle granit tavaları en ince detayına kadar anlatacağım.

Granit Tava Nedir?

Granit tava, aslında adını görünümünden alır. Doğal granitten yapılmaz; alüminyum gövdenin üzerine çok katmanlı granit görünümlü yapışmaz kaplama uygulanır. Bu kaplama, teflona göre daha dayanıklı ve çizilmelere karşı dirençlidir.

Avantajları Neler?

Yapışmaz Yüzey: Az yağla yemek pişirmeyi mümkün kılar.

Isıyı Eşit Dağıtır: Yemeğin her noktası eşit pişer, yanmaz.

Temizliği Kolaydır: Bulaşık makinesine girebilir ama elde yıkamak ömrünü uzatır.

Sağlıklıdır: PFOA, kurşun ya da kadmiyum gibi zararlı kimyasallar içermez.

Granit Tava Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Ağırlığına Bakın: Kaliteli granit tavalar hafif olmaz, elde biraz ağırlık hissi verir.

Kaplama Sayısı: En az 3 katmanlı kaplama olanları tercih edin.

Taban Kalınlığı: İnce tabanlılar çabuk ısınır ama yemeği de çabuk yakar. Kalın tabanlı modeller ısıyı dengeler.

Sap Kısmı: Isıya dayanıklı ve vidalı yerine kaynaklı saplar tercih edin, zamanla gevşemez.

Ömrünü Uzatmak İçin 5 Altın Kural

Metal kaşık, çatal kullanmayın.

İlk kullanımda yağla hafifçe ovalayın, "yağlama" işlemi yapın.

Ani ısı değişimlerinden (soğukken sıcak ocağa koymak gibi) kaçının.

Tel fırçayla değil, yumuşak süngerle yıkayın.

Bulaşık makinesine az atın, elde yıkamak kaplamayı korur.