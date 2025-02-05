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Münih Başkonsolosluğu’nda Türk Mutfağı Rüzgârı Esti

Münih Başkonsolosluğu’nda Türk Mutfağı Rüzgârı Esti

Münih Başkonsolosluğu, Türk mutfağının eşsiz tatlarını tanıtmak amacıyla "Tatlı Yiyelim, Tatlı Konuşalım" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, Bavyera Dükü Veliaht Prensi Ludwig von Bayern ve Bavyera Eyaleti Başbakanlık Müsteşarı Stephanie Jacobs'un yanı sıra 14 farklı ülkenin diplomatik temsilcileri, iş, sanat ve medya dünyasından seçkin konuklar katıldı.

Etkinlikte, başta baklava olmak üzere geleneksel Türk tatlıları konukların beğenisine sunuldu. Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, etkinliğin Viktualienmarkt'ta faaliyet gösteren Karaköy Güllüoğlu iş birliğiyle düzenlendiğini belirterek, Türk mutfağının zengin tatlarını uluslararası alanda tanıtmanın önemine vurgu yaptı. Konuklar, tatlıları tadarak Türk mutfağına dair deneyimlerini paylaşırken, geleneksel lezzetlerin farklı kültürlerle buluşmasının önemine dikkat çekildi.

Türk mutfağının çeşitliliğini ve tatlı kültürünün köklü geçmişini dünyaya tanıtmayı amaçlayan etkinlik, büyük ilgi gördü. Katılımcılar, Türk tatlılarının benzersiz lezzetlerinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederken, bu tür organizasyonların devam etmesini temenni etti.


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