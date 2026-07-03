Trabzon'un En İyi Mekanları

Trabzon'un En İyi Pidecileri

Bozo Pide

Trabzon Sürmene'de bulunan Bozo pide, Sürmene'nin hatta Trabzon'un klasikleşmiş pidecilerinden biridir. Uzun yıllardır hizmet verip misafirlerini ağırlayan Bozo pidenin özellikle peynirli ve kavurmalı pidesi misafirlerinin favorileri arasında. Sürmene'nin yemyeşil doğası eşliğinde, odun ateşinde pişmiş pideleri denemek isterseniz, Bozo pide tercih edilecek mekanlar arasında ilk sıranızda olmalıdır.

Soğuksu, Sahil Cd. No:25, Sürmene/Trabzon

Terminal Pide

Trabzon'da Değirmendere ve Yomra'da şubesi bulunan Trabzonun en meşhur pidecilerinden biridir. Trabzon'da denize sürüklenen uçağı pidecilerinde kullanıp konsept yapan Terminal pidenin kıymalı ve kavurmalı pidesi misafirleri tarafından en sevilenler arasındadır. Pidenin yanı sırada kahvaltı servisleri ve odun ateşinde pişirdikleri kabak tatlıları da pideleri kadar damakta tat bırakıyor.

Sanayi, Terminal Sk. No:4, Ortahisar/Trabzon

Çardak Pide

Trabzon merkezde bulunan Çardak pide, hem yerel misafirlerin favorisi olmasının yanı sıra turistlerinde sıkça uğradıkları Trabzon'nun sevilen mekanları arasında yer alıyor. Birbirinden lezzetli pidelerinin yanı sıra çeşitli çorbalar ve döner menülerinde bulunuyor. Trabzon'a yolunuz düşerse meydan da gidebileceğiniz en iyi mekanlar arasında Çardak pide bulunuyor.

Kemerkaya, Uzun Sk. No:4, Ortahisar/Trabzon

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Tarihi Kalkanoğlu Pilavcısı

Trabzon merkez de bulunan Kalkanoğlu Pilavcısı, 170 yıllık geçmişe sahip Trabzon'un en köklü mekanlarından biridir. Günümüzde 5. kuşak tarafından işletilen bu mekan kalitesini ve lezzetini yıllardır sürdürmeye devam ediyor. Nefis tereyağlı pilavı, kuru fasulyesi ve kavurmaları menünün yıldızları arasında. Trabzon'a gelip Tarihi Kalkanoğlu Pilavcısına uğramadan geçmemek gerekir.

Pazarkapı, Tophane Cami Sk. No:3, Merkez/Trabzon