Rize Yaylalarının Büyülü Dünyası

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde başlayan bu serüven, sadece bir seyahat değil; doğayla, kültürle, sofrayla ve insan hikâyeleriyle kurulan güçlü bir bağdı. Sislerin içinde kaybolan vadiler, taş ve ahşabın uyumuyla örülmüş evler, dağ çayırlarında yankılanan sessizlik... Yolculuğumuzun ilk durağı olan Dudi Konak, bu masalın ilk cümlesiydi. Diğer sayfalarda Doğada Kal ve Nordic ile de karşılaşacaksınız.

Dudi Konak: Taşın Hafızası, Ahşabın Sıcaklığı

Fırtına Deresi'nin kıyısında, Karadeniz'in ruhunu taşıyan mimarisiyle yükseliyor Dudi Konak. İsmini, evi yaşatmak için yıllarını vermiş büyükanneleri "Dudi"den alıyor. Aile yadigârı taş bir yapının restore edilmesiyle doğan bu konak, bugün doğaya saygılı, otantik ve içten bir atmosfer sunuyor. Her odası ayrı bir anı gibi... Sabah kahvaltılarında ise yöresel peynirler, yayla tereyağları ve taze reçellerle donatılmış sofralar sizi karşılıyor.

Doğada Kal: Sessizlikle Tanışmanın Yeri

Konaktan ayrıldıktan sonra rotamızı, doğayla baş başa kalabileceğimiz Doğada Kal bungalovlarına çevirdik. Çat Vadisi'nin eteklerinde konumlanan bu ahşap evler, sabahları kuş sesleriyle, geceleri yıldızlarla sarıyor sizi. Elektrikten, internetten ve gürültüden uzak bir nefes alma alanı. Minimal yaşamın, sadeliğin ve sessizliğin yeni adı.

Nordic Otel: Dağın Kalbinde Konfor

Modern çizgilerle Karadeniz dokusunun harmanlandığı Nordic Otel, doğa yürüyüşlerinden sonra aradığınız tüm konforu sunuyor. Panoramik camlı odalarıyla vadileri izleyebilir, Karadeniz mutfağının yaratıcı dokunuşlarla sunulduğu restoranında keyifli bir akşam geçirebilirsiniz.

Yaylalar Arasında Rüya Gibi Bir Rota

Gito Yaylası: Bulutların Üzerinde

2.100 metrede, bulutların üstünde bir düş gibi uzanıyor Gito Yaylası. Güneşin batışını izlemek, burada zamanın yavaşlamasını hissetmek, doğayla kurduğumuz bağın en saf hâlini gösteriyor.

Badara Yaylası ve Fatma Hanım'ın Sofrası

Badara, sakinliğiyle Gito'nun huzurlu kardeşi gibi. Burada, Fatma Hanım'ın ev yapımı mıhlaması, kara lahana çorbası ve turşu kavurması, yayla havasıyla birleştiğinde bir öğünden fazlasına dönüşüyor.

Elevit Yaylası: Taş Evlerin Zamansızlığı

Elevit, taş ve ahşabın en zarif buluşmasını sergiliyor. Hâlâ kullanılan geleneksel evleri, küçük camisi, yürüyüş yolları ve zamana direnen yaşam biçimiyle Karadeniz'in ruhunu koruyor.

Tarihle Doğa Arasında: Çinçiva ve Çat Köyü

Çinçiva, taş köprüsü, nostaljik kahvesi ve şelale yürüyüş yollarıyla büyüleyici. Çat Köyü ise zamana meydan okuyan taş evleriyle adeta yaşayan bir müze gibi.

Şimşir Ormanları ve Palovit Şelalesi: Doğanın Ham Gücü

Nadir bulunan doğal şimşir ağaçları, gölgelikli yürüyüş yolları ve 30 metreden dökülen Palovit Şelalesi... Rize'de doğanın sesini en net duyacağınız yerlerden biri. Suyun gücü, zihninizi arındırıyor.

Fırtına ve Çat Vadileri: Ruhun Sığınağı

Fırtına Deresi, rafting ve doğa yürüyüşleriyle maceranın adresiyken, Çat Vadisi daha gizli, daha içsel. Her virajda başka bir sürpriz: sisin ardından çıkan bir yayla ya da taş duvarların ardında kalmış bir zaman parçası...

Karadeniz Mutfağı: Dağlardan Sofralara Uzanan Lezzet

Mıhlama: Tereyağında Erimek

Mısır unu, Trabzon peyniri ve yayla tereyağı... Uzadıkça uzayan peynirin sıcaklığıyla güne başlamak, Karadeniz'in en güzel geleneklerinden.

Kara Lahana: Her Hâliyle Sofrada

Çorbası, sarması, turşusu… Kara lahana, Karadeniz mutfağının temel taşı. Özellikle mısır yarmasıyla yapılan çorbası, yöre halkının bağışıklık sırrı.

Hamsili Pilav: Denizin Sofradaki Yansıması

Hamsinin iç pilavla buluştuğu, üstü altı balıkla kaplı bu lezzet, hem görsel hem damak şöleni.

Laz Böreği: Tatlının En Alışılmadık Hâli

İrmikli muhallebi ve çıtır yufkanın birleştiği, adını börekten alsa da damağınızda tatlı bir iz bırakan Laz böreği…

Kadın Eliyle Yoğrulan Yayla Sofraları

Karadeniz mutfağının en güzel örnekleri, kadınların işlettiği yayla evlerinde hayat buluyor. Özellikle Fatma Hanım'ın Badara'daki sofrası, sadece bir öğün değil; bir anı, bir kültür, bir içtenlik deneyimi.

Karadeniz'e Dokunmak

Bu gezi bir tatilden çok daha fazlasıydı. Dudi Konak'ta başlayan yolculuk, yaylaların, köylerin, sofraların ve insan hikâyelerinin içinde ilerledi. Eğer Karadeniz'e gidecekseniz, sadece izlemek için değil,için gidin.