Gaziantep'in Lezzet Durakları

LEZZET DURAKLARI

Katmerci Zekeriya Usta

Gaziantep'e gelip kahvaltıda katmer yememek olmaz. İncecik açılmış hamurun arasına bolca kaymak ve Antep fıstığı eklenerek taş fırında pişirilen bu tatlı, sabah saatlerinde bile ağır gelmeyecek kadar hafif ve lezzetli.

Küşlemeci Halil Usta

Etin en saf ve en yumuşak halini tatmak isteyenler için Küşlemeci Halil Usta, kesinlikle kaçırılmaması gereken bir adres. Sadece ızgarada pişirilmiş, baharatsız ve yumuşacık küşleme eti, yanında közlenmiş biber ve soğanla servis ediliyor.

Metanet Lokantası

Gaziantep'te sabah kahvaltısı denildiğinde akla ilk gelenlerden biri beyran çorbası. Et suyu, pirinç, kuzu eti ve bol sarımsakla hazırlanan bu çorba, özellikle Metanet Lokantası'nda deneyimlenmeli.

İmam Çağdaş

Gaziantep'te kebap ve baklava denilince akla gelen ilk mekanlardan biri. Fıstıklı kebap, Ali nazik ve bol fıstıklı baklavası, burada denemeniz gerekenler arasında.

Tahmis Kahvesi

Osmanlı döneminden kalma tarihi atmosferiyle Tahmis Kahvesi, menengiç kahvesi içmek için en doğru adreslerden biri. Hafif fıstıksı aromasıyla bu kahve, şehrin yorgunluğunu atmak için birebir.

GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER

Zeugma Mozaik Müzesi

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeugma, geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Burada ünlü 'Çingene Kızı' mozaiğini görmeden dönmeyin.

Bakırcılar Çarşısı

Gaziantep'in el sanatları konusunda ne kadar zengin olduğunu gösteren bu çarşı; geleneksel bakır işçiliğinin en güzel örneklerine ev sahipliği yapıyor.

Gaziantep Kalesi

Şehrin tarihini keşfetmek isteyenler için Gaziantep Kalesi, panoramik şehir manzarasıyla güzel bir mola noktası.

Emine Göğüş Mutfak Müzesi

Antep mutfağına dair detayları öğrenmek isteyenler için keyifli bir durak. Yöresel mutfak kültürünü yakından tanımak mümkün.

GAZİANTEP'TE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Yemek Kültürü: Burada yemek sadece karın doyurmak değil, adeta bir sanat. Yemeğin hazırlanışından sunumuna kadar her şey geleneksel bir kültürün parçası.

Fıstık Cenneti Antep fıstığı şehrin her köşesinde karşınıza çıkıyor. Baklavadan kebaba, çikolatadan dondurmaya kadar birçok yiyecekte fıstık bulunuyor.

Misafirperverlik Gaziantepliler, şehre gelen misafirlerine karşı oldukça sıcak ve samimi. Yemeğinizi yerken mutlaka biri size "daha fazla yiyin" diye ısrar edecektir!