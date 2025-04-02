Londra ve Paris'te En Güzel Yılbaşı Sofraları

Londra'da Yılbaşı Büyüsü

Ömrümün önemli bir kısmını yaşadığım Londra, her yılbaşı dönemi geldiğinde beni adeta yeniden büyülüyor. Noel ve yılbaşı için hazırlıklarını çok önceden tamamlayan şehir, sokakları ışıl ışıl süslenmiş haliyle ziyaret eden milyonları kucaklıyor. Thames Nehri kıyısındaki yılbaşı gösterileri 1 milyondan fazla insanı kendine çekiyor her yıl. Big Ben'in gölgesinde toplanan kalabalık 135 metre yüksekliğindeki London Eye'ın rengarenk ışıkları altında geri sayarken, şehir tüm görkemiyle yeni yıla 'merhaba' diyor.

Tower Bridge ve Big Ben civarındaki nehir kenarı yılbaşı yürüyüşleri için ideal. Tarihi Big Ben'den gelen çan sesleriyle başlıyor kutlama. Thames Nehri'nin etrafını dolduran yüzbinlerce kişi burada yeni yılın ilk dakikalarında dünyanın en büyük ve en eğlenceli havai fişek organizasyonuna tanıklık ediyor. Milyonlarca kişi de televizyonlardan, sosyal medyadan izliyor. Dönme dolap üzerindeki ışıklandırma ile geri sayım başlıyor ve yüz binlerce kişi son 10'u sayarak yeni yılı birlikte karşılıyor. Londra'nın tarihi dokusu, kültür çeşitliliği ve zengin mutfak seçenekleri yılbaşı gecesi için her zaman ilk seçeneğim olmuştur.

Eğer daha önce bilet aldıysanız Victoria, Westminster ve Southbank'ı içeren nehrin her iki kıyısından da bu gösterileri izlemeniz mümkün. Size tavsiyem kalabalık nedeniyle yerinizi erken almanız. Gösterileri yakından seyretmek ve anı doya doya yaşamak isterseniz Thames Nehri üzerinde yer alan restoran gemileri ve otelleri de tercih edebilirsiniz. Gemi restoranlarında rezervasyonlar bu yıl genellikle kişi başı 10.000 TL'den başlıyor.

Uber Boat by Thames Clipper ve River Thames Cruises gibi seçenekler gece boyu sürecek eğlenceler ve leziz menülerle yeni yıla rüya gibi bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal. Londra'nın en büyük Noel pazarı Winter Wonderland Hyde Park'ta kuruluyor. Küçük kulübelerde yılbaşına özgü hediyelik eşyalar, renkli şekerler, kuruyemişler, sosisli sandviçler, aklınıza gelebilecek her türlü lezzetli yiyecek satılıyor.

Londra'da alışverişin zevki de bir başka oluyor. Işıl ışıl süslenmiş göz kamaştırıcı Oxford Street, Leicester Square, Piccadilly Circus, Regent Street, Bond Street, Sloane Square, Mayfair ve tabii ki Covent Garden'a uğramadan dönmeyin.

Muhteşem Manzaralı Restoranlar

Yılbaşı döneminde birçok restoran özel menüler hazırlıyor, fiyatları da normal zamandan daha fazla. Rezervasyonunuz olmadan kapıdan içeri girme şansınız yok. Hepsini toplasanız 'Bolivya'da demokrasinin tarihi' kitabından bile kısa olan geleneksel İngiliz yemekleri menüsünü, daha da önemlisi Tibet'ten Arjantin'e, Çin'den Fransa'ya dünya mutfaklarından da lezzetler tatma fırsatı da bulabilirsiniz. Sonuç olarak, Londra, kendi geleneksel mutfağından çok daha fazlasını sunarak, gastronomi tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen bir cennet.

Londra, Michelin yıldızlı restoranlarıyla da tanınır. Bu restoranlar, yaratıcı menüleri ve kaliteli malzemeleriyle damak tadınıza hitap eder. Örneğin The Ledbury veya Dinner by Heston Blumenthal gibi mekanlar unutulmaz bir yemek deneyimi sunuyor ama ben uzak durmayı tercih ediyorum. Kendi yıldızımızı kendim veriyorum restoranlara.

LONDRA'DAKI GELENEKSEL PUB'LAR KLASIK İNGILIZ YEMEKLERI SUNAR. FISH AND CHIPS, BANGERS AND MASH GIBI LEZZETLER LONDRA'NIN YEMEK KÜLTÜRÜNÜN VAZGEÇILMEZ PARÇALARIDIR.

Çay saati geleneği Londra'nın en güzel yönlerinden biridir. Scone, clotted cream ve çeşitli sandviçlerle birlikte sunulan çay, keyifli bir deneyime taşır sizi. Ayrıca yerel pastanelerde bulabileceğiniz popüler tatlılar arasında en sevdiğim dondurma ile servis yapılan sticky toffee pudding'i denemenizi tavsiye ederim. Harika yemekleri tadarken muhteşem havai fişek gösterilerini izleyebileceğiniz restoranlarda da özel programlar var.

Sabaha kadar dans edip eğlenebileceğiniz restoran, otel ve barlar arasında benim tavsiyem çatı katında gözde bir bar South Bank'teki Rumpus Room. Thames Nehri ve Londra'nın ikonik manzaralarına bakıyor. Kokteyleriyle ünlü bu barı tavsiye ederim. Ayrıca, A Vintage, Skylon ve Oxo Tower. Bank'taki Sky Garden Studio 54'u tercih edebilirsiniz.

Londra dünyanın en güzel mutfakları olan Tayland, Hindistan, Çin, Arjantin ve son zamanlar da birçok Türk restorana da sahip. Ünlü aşçıların pişirdiği dünya yemeklerini burada tatmanız mümkün. Eğer damak zevkinizi değiştirmek istemiyor ve illa Türk yemeği yemek istiyorsanız benim favorim dünyaca ün yapmış Sofra restoranı. Açıldığı ilk günde Londralıların damak zevkine uygun lezzetli menüsüyle tercih edilen restoranlar arasında.

Tatmak isteyeceğiniz her türlü dünya mutfağının en iyisini Londra'da bulmanız mümkün. Eğer Tayland yemeği seviyorsanız Wimbledon'daki Thai Tho restoranı tavsiye ederim. London Bridge'deki etkileyici Londra manzarası olan Hutong'u önerebilirim. Çin'in kuzey mutfağından esinlenerek hazırlanan menüsünde Pekin ördeği benim favorim. Duck and Waffle şehir manzarası izleyip romantik bir akşam geçirebileceğiniz popüler bir restoran. Özel yılbaşı menüsü kişi başı 200 Sterlin civarında. Romantik bir atmosferde Fransız mutfağını denemek isterseniz Belgravia'daki La Poule au Pot ekonomik tercihler arasında olabilir. Japon mutfağı derseniz ve tüm gece hem canlı müzik, hem de lezzetli yemekler için Sexy Fish güzel bir tercih olabilir.

Thames üzerinde ışık gösterisini izleyebileceğiniz özel gemi restoranları da oldukça popüler. Eğer dans edip sabaha kadar eğlenmek istiyorsanız, Londra'nın göz alıcı manzarasını izleyebileceğiniz Sky Garden veya South Bank'teki Rumpus Room barları ile yeni yıla şehrin ritmine kapılarak girebilirsiniz.

Paris'te Yeni Yıl Ruhu ve Işıltılı Sokaklar

Paris'te noel ve yılbaşı sezonu, şehrin ışıltılı cazibesi, romantik atmosferi ve unutulmaz gastronomi deneyimleri beni her defasında bu romantik şehre çeker. Yılın en özel zamanlarından birini yaşadığım Paris benim vazgeçilmezimdir. Dünyaca ünlü Champs-Élysées caddesi noel zamanı adeta ışıl ışıl bir masal dünyasına dönüşüyor. Cadde boyunca dizilen noel pazarları ve Fransız mutfağının nefis sokak yiyecekleriyle adeta büyülenirim. Noel süslemeleri ve pazar tezgahlarındaki el yapımı hediyelikler bu özel sezona dair anılar biriktirmemi sağlar. Küçük antikalar almayı ihmal etmem.

Paris'in en ikonik alışveriş merkezlerinden Galeries Lafayette her yıl devasa bir yılbaşı ağacı ve göz kamaştıran ışık gösterileriyle ziyaretçilerini ağırlar. Mağaza içindeki özenle hazırlanmış süslemeler ve gösterişli ışıklandırmalar sadece alışveriş tutkunları için değil, tüm ziyaretçiler için görsel bir şölen sunuyor. Galeries Lafayette'te, noel alışverişimi yaparken Paris'in kendine özgü zarafetini de deneyimlemiş oluyorum her defasında.

Yeni Yıl için Özel Yemek Deneyimleri

Noel ve yılbaşı döneminde Paris'in Michelin yıldızlı restoranlarında özel bir akşam yemeği deneyimi yaşamak, benim gibi gastronomi tutkunları için unutulmaz anılar bırakıyor. Üç Michelin yıldızlı Le Cinq, Şef Christian Le Squer'in yaratıcı menüsüyle unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatıyor. Lüks bir noel akşamı gurme deneyim arayanlar için Le Cinq ideal bir seçim. Üç Michelin yıldıza sahip olan L'Arpège'in sebze odaklı ve organik malzemelerle hazırlanan yaratıcı menüsü var. Benim gibi doğal ve sağlıklı beslenmeye önem verenler için ideal bir restoran. Yılbaşı için de her zaman özenle hazırlanan menüleri oluyor. Paris'te yemek yediğim ve unutamadığım en lüks restoran diyebilirim.

Fransız mutfağının klasik lezzetlerini modern yorumlarla sunan Le Meurice, tarihi dokusuyla büyüleyen Le Train Bleu tercihlerim arasında. Fransız mutfağının klasikleşmiş lezzetlerinin yer aldığı noel menüsünden kaz ciğeri, kuzu tandır ve meşhur crêpe suzette gibi yemekleri deneyebilirsiniz. Zarif ve nostaljik atmosferiyle Le Train Bleu da Paris'te geleneksel bir yılbaşı yemeği için hep tercihim olmuştur.

Champs-Élysées ve Rue Royale'deki şubeleriyle ünlü Ladurée, yılbaşında benim gibi tatlı diye tutturanların durağı. Özel noel tatlıları ve rengarenk macaron'ları sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakıyor. Tatlı ve pastalarıyla ünlü olan Ladurée, Paris'te yılbaşı tatlıları için uğranması gereken yerlerin başında.

Ayrıca Paris'in ünlü tatlıcısı Angelina, özellikle kış aylarında sıcak çikolatasıyla popüler. Mont Blanc gibi Fransız pastacılık geleneğinin klasiklerini servis yapan Angelina, noel döneminde hem Parislilerin hem de turistlerin uğrak noktası. Ben Paris'e gelip burada sıcak çikolata içmeden asla dönmem.

Eğlenceli Gösteriler ve Kutlamalar

Paris'te yaptığım en keyifli aktivitelerden biri, kabare atmosferi ve eğlenceli sahne gösterileriyle Lido'da yeni yıl kutlamalarına katılmak oldu. Paris'in en ikonik eğlence noktalarından Lido, dansçılar ve renkli sahne performansları ile yılbaşı gecesi için özel şovlar düzenliyor.

Yılbaşı akşamı için Eiffel Kulesi, Notre-Dame Katedrali ve Louvre gibi ünlü yapılar ışıklarla süslendiğinde şehir farklı bir atmosfere bürünüyor. Paris'in simge yapılarını Seine Nehri boyunca izlemek tarifi mümkün olmayan duygular yaratır bende. Ayrıca akşam yemekli bir tekne turu, Paris'te yılbaşı ruhunu tam anlamıyla yaşamanız için güzel bir seçenek olabilir. Muhteşem manzaralar eşliğinde Seine'de süzülen bir tekneyle yediğim romantik akşam yemeğini unutmam mümkün değil.

Montmartre Pazarı

Sanat galerileri, şirin kafeler ve dar sokakları ile ünlü Montmartre, özellikle noel döneminde büyüleyici bir atmosfere bürünür. Sacré-Cœur çevresindeki küçük noel pazarları, Montmartre'yi keşfederken sıcak çikolata eşliğinde gezebileceğiniz bir yer. Montmartre, yılbaşı tatilinde romantik bir kaçamak yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenek diye düşünüyorum. Özellikle noel süslemeleri ve pazar tezgahlarındaki hediyelik eşyalarla dolu sokaklar ziyaretçileri ayrıca cezbediyor.

Londra ve Paris, yılbaşı gecesi için iki favori şehrim. Coşkulu bir kalabalığın içinde, havai fişekler altında bir kutlama için Londra; romantizm ve zarif bir atmosferle yılı karşılamak için Paris diyorum. Mutlu yıllar!