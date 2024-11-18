Son dönemin en popüler rotalarından biri olan Como Gölü'nden iki restoran önerisiyle karşınızdayım.

Como Gölü, İtalya'nın Lombardiya Bölgesi'nde Alp Dağları'nın eteklerinde yer alan, yeşilin yerde ve gökte maviyle buluştuğu çok etkileyici bir yer. Böylesine muhteşem bir doğa içinde insan her yediğinden ayrı zevk alıyor.

Üç kolu ile ters 'Y' şeklindeki Como Gölü'nün tam ortasına, Menaggio-Bellagio-Varenna bölgesine 'altın üçgen' deniyor. Görülmeye değer birçok manzaraya ev sahipliği yapan bu bölge, feribotlarla gölün diğer bölgelerine de kolay ulaşım imkanı sağladığından bence kısa bir seyahatte konumlanmak için iyi bir seçim. İlk akşam konakladığımız Menaggio'da bir restoranda yiyoruz yemeğimizi. 1976 Cavour

Göl manzarasına karşı meydandan gelip geçenleri keyfile seyredebileceğiniz hoş bir restoran. Henüz Nisan ayında açılmışlar ve hala menülerini oluşturmak-geliştirmek için denemeler yapıyorlarmış. Biz de menüye yeni giren bir soğuk tabağıyla başlıyoruz. Çiğ balık herkesin damak tadına uygun olmayabilir belki ama ülkemizde bulmak çok kolay olmadığından yurtdışında benim ilk tecihlerimden oluyor genellikle.

Akşam yemeğimizin en lezzetli tabağı olduğunu söyleyebilirim. Deniz mahsülleri ağırlıklı bir menüyle devam etmeyi tercih ediyor ve midyeli spagetti ile ahtopot söylüyoruz. Midyeler iyi temizlenmiş, taze ve lezzetli. Ahtapotun ise biraz daha kontrast bir tat ve asiditesi yüksek bir sosla servis edilmesini isterdik doğrusu.

İkinci gün Belaggio'ya geçiyoruz. Bir tur grubunun arasına karışıp rehberin tüyolarını dinliyoruz. Arka kıyıda sakin küçük bir köyü tarif ediyor; Pescallo.

Araya ufak bir not eklemek gerekirse; genellikle restoranlar İspanyolların siestası gibi öğlen servisinden sonra akşam servisine kadar bir ara kapatıyorlar. Dolayısıyla İtalya seyahatinizde 'riposo' zamanına göre yemek planlamanızı yapmanızı tavsiye ederim. Belki de doğru bilinen yanlışlardan ama bir restoranın çok turistik olup olmadığına karar vermek için benim dikkat ettiğim bir husus. Bu tabi ki yemeğin kalitesine dair bir gösterge değil.

Restoran La Pergola, bir otelin altında yer alıyor ve maalesef ki otelin düşük değerlendirmeleri dolayısıyla girip girmeme konusunda tereddütte bırakıyor insanı. Ancak içeri girdiğimiz an fikrimiz değişiyor. Burası, feribottan indikten sonra kendimizi içinde bulduğumuz turist kalabalığından uzakta, sakin ve huzurlu bir ortamda hem güzel yemek yemek hem de Como Gölü'nün tadını çıkarmak için birebir.

Como Gölü'nden tutulan balıklarla hazırlanan başlangıç tabağı, sıcak havada serinleten değişik lezzetler sunuyor; Kızarmış tatlısu levreği, alabalık füme, balık dolgulu cannoli, miso tunalı kabak rulo, közlenmiş renkli biberlerle süslenmiş yılan balığı ve tatlısu levreği carpaccio.

Füme yılan balıklı cacio e pepe spagetti ve kızarmış patlıcanlı domates sosunda gnocchi üzerinde ricotta peyniri bizi mest ediyor. La Pergola'yı fiyat lezzet dengesi açısından da çok beğeniyoruz.