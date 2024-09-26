Junk Vegan – Ankara

Bir Ankaralı olarak listeye Ankara'dan başlamak isterim. Tunus Caddesi'nde yer alan Junk Vegan, iki vegan kadının arkadaşlarıyla yaptığı mangal partilerinde sebze yemenin bıkkınlığından doğmuş. Burası burger, kebap ve 'finger food' olarak bilinen elle yenilen sokak lezzetlerini veganlaştırarak, bu lezzetleri daha sağlıklı ve yaşam dostu bir hale getiriyor. Ekmek arası seçeneklerinde bir Ankara klasiği olan dönerin yanı sıra soya kıymasından yaptıkları köfte-ekmek ve patso da yapılıyor mekanda. İstiridye mantarından oluşan Ankara usülü kokoreç, Hatay dürüm, vhicken dürüm ve yine bir Ankara klasiği olan S.S.K. (sos, soğan, kaşar) dürüm de buranın leziz seçeneklerinden yalnızca birkaçı.

Gibi Vegan – İzmir

''Veganların en sık karşılaştığı sorulardan biri; neden peynir, sucuk, köfte gibi hayvansal ürünleri taklit etmeye çalıştıkları oluyor. Yeterince unsur bir araya geldiğinde orijinalinden ayırt edilemeyecek ya da en azından kolaylıkla orijinaline tercih edilecek bir deneyimin ortaya çıktığını düşünüyoruz.'' diyor Bostanlı'da bulunan Gibi Vegan. Bu bildiğimiz, alıştığımız ve sevdiğimiz lezzetlerin arasında vegan sucuk, sosis ve salam ile hazırladıkları karışık sandviç öne çıkıyor. Tost ekmeği arasında çıtır tofu, kewpie olarak bilinen Japon mayonezi ve barbekü sosunu andıran tonkatsu sosundan oluşan 'tofu katsu sando' da bir diğer sandviçleri. Bunların yanında nohut dürüm, gluten ve bezelye proteininden yaptıkları tavuk dürüm ile pita, et döner gibi birçok dürüm ve ekmek arası lezzetleri burada bulabilirsiniz.

Veganarsist – Kadıköy, Balat, Bahçelievler, 5. Levent, Bostancı, Ankara Kızılay, İzmir Seferihisar

'Herkes vegan beslenebilsin ve vegan olmayanların yediği her şeyi veganlar da yiyebilsin' motivasyonuyla yola çıkan Veganarsist, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de olmak üzere toplam 7 farklı noktada hizmet veriyor. Veganarsist'in menüsünde öne çıkan lezzetlerden biri Nev'in anne köftesi. İster dürüm, isterseniz de sandviç şeklinde alabileceğiniz bu köfteyi soya kıymasından yapıyorlar. Bunun yanında soya küpüyle hazırlanan Gandalf vegan tantuniyi de severek yediğimi belirtmeliyim. Yanında buz gibi bir kajran (kaju-ayran) ile harika bir ikili oluyor. Menüde dikkat çeken bir diğer seçenek de 'poseidon' yani balık-ekmek. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sizi şaşırtacağına eminim! Veganarsist'te glutensiz seçeneklerin olduğunu da ekleyeyim.

Turp – Moda

İstanbul'da 'sokak lezzeti' denince aklıma ilk olarak Turp gelir! Bu zamana kadar burada yediğim her şeyden çok memnun kaldım. İlginç bir şekilde burası İstanbul'a gelen vegan turistlerce de çok biliniyor ve ziyaret ediliyor. Menüsünde yer alan 'vegan pastrami sandviç'; ekşi maya ekmeğin arasına baharatlı seitan, kaju peyniri, relish ve salatalık turşusu konularak hazırlanıyor. 'Vegan reuben sandviç' de; pancar seitan, vegan peynir ve russian sosundan oluşuyor. Buğday gluteni olarak da bilinen seitan, görüntüsü, dokusu ve lezzetiyle hayvansal ete harika bir alternatif olduğu gibi protein olarak da oldukça zengin. Turp'un menüsü yalnızca sandviçlerle sınırlı kalmıyor. Özellikle tempeh kullanılarak hazırlanan vegan yoğurtlu tantuni buradaki favorim.

OMM INN – Eskişehir

Türkiye'nin bildiğim kadarıyla ilk ve tek vegan oteli olması nedeniyle Eskişehir Odunpazarı'nda yer alan OMM INN'e de bu listede yer vermek istedim. Minimalist tasarımı ve sürdürülebilirlik odağıyla öne çıkan bu otelde aynı zamanda sanat galerisi (Odunpazarı Modern Müze), vegan market ve vegan kafe de yer alıyor. Menüsünde bulunan OMM Sandviç; ekşi mayalı ekmek, istiridye mantarı, çıtır soğan, yeşillik ve özel soslarıyla hazırlanıyor. Bunun yanında sucuklu wrap, mücver ve humuslu wrap ile falafel wrap de menüde sunulan diğer seçeneklerden yalnızca birkaçı. Eğer otelde konaklarsanız vegan peynir çeşitlerinden oluşan harika bir kahvaltı servis ettiklerini da ayrıca belirtmeliyim.

Ot Dog – Kaş

Sosisli sandviç olmadan bu liste eksik kalırdı! Antalya Kaş'ta bulunan Ot Dog, bu yıl menüsünü tamamen vegana çevirip, adından da anlaşılabileceği gibi bitkisel hot dog çeşitleri sunmaya başladı. Leziz vegan sosisleri tofu ve kurutulmuş sebzelerden oluşuyor. En çok tercih edilen bolodog vegan sosis ve bitkisel kıymalı bolonez ile sunuluyor. Kurutulmuş ıspanakla hazırlanan spinachdog ise karamelize soğan ile servis ediliyor. carrotdog da havucun bir dizi marinasyondan geçmesiyle beraber isli bir tat alan vegan sosis ve çıtır soğanla servis ediliyor. Sosislinizi dilerseniz domates sos, dijon hardal, acı sos, cheddar sos veya turşu ile lezzetlendirebiliyorsunuz.