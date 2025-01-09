Kekikli, Biberiyeli Zeytin

Üzerine kekik, biberiye, ceviz, kapari ve siyah zeytini ilave edin. Kalan limonun suyunu salatanın üzerine gezdirin ve iyice karıştırın. Zeytinyağını katıp harmanlayın. Servis yapana kadar cam bir kavanoz içinde buzdolabında saklayın. Üzerine karabiber serpin ve servis yapın.