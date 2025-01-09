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Öğünler Vegan Kahvaltı Kekikli, biberiyeli zeytin

Kekikli, Biberiyeli Zeytin

Kekikli, Biberiyeli Zeytin
KOLAY

Hem kolay hem de hızlıca hazırlayabileceğiniz, kekikli biberiyeli zeytin!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yeşil zeytinleri ikiye bölün. Limonun yarısını ince dilimleyip minik üçgenler halinde doğrayın. Dolmalık biberi minik küpler halinde kesin. Zeytin, limon ve biberi karıştırma kabın alın.

  • 2

    Üzerine kekik, biberiye, ceviz, kapari ve siyah zeytini ilave edin. Kalan limonun suyunu salatanın üzerine gezdirin ve iyice karıştırın. Zeytinyağını katıp harmanlayın. Servis yapana kadar cam bir kavanoz içinde buzdolabında saklayın. Üzerine karabiber serpin ve servis yapın.

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