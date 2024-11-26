Ratatouille Tart
Ratatouille tart, sofralarınıza lezzet katacak hafif ve lezzetli bir tart tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Unu ve tuzu bir karıştırma kabına alın. Tereyağını ekleyin ve ekmek kırıntısı kıvamına gelene kadar yoğurun. Buzlu suyu ekleyerek yoğurmaya devam edin. Hamuru streç filme sarın ve buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin.
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2
Sosu için zeytinyağını bir tavada ısıtın, kıyılmış sarımsağı ekleyin ve hafifçe kavurun. Domates püresini ilave edip tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın. 3-4 dakika pişirin.
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3
Dolgu için patlıcan, kabak, domates ve biberleri ince dilimler halinde kesin. Zeytinyağı ile bir kapta karıştırın. Dilimlenmiş sebzeleri bu karışıma bulayın. Sebzeleri tuz ve karabiberle tatlandırın.
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4
Dinlenen hamuru tezgaha alın ve tart kalıbınızın boyutunda açın. Hamuru tart kalıbına, kenarlarına da gelecek şekilde yerleştirin. Kenarlarını düzeltin. Hamurun tabanını çatalla delin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika ön pişirme yapın. Fırından çıkardığınız tart hamurunun üzerine hazırladığınız sosu yayın.
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5
İnce dilimlenmiş sebzeleri sırayla ve düzenli bir şekilde tartın üzerine yerleştirin. Zeytinyağı gezdirin ve 180 derece fırında sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız tartın üzerine taze fesleğen yaprakları ekleyerek servis yapın.
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