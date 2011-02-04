Kahveli Krema

Sütü bir tencereye alarak üzerine boylamasına ikiye bölünmüş vanilya çubuğunu ekleyip ocağa oturtun. Kaynayınca ocaktan alın ve soğutup süzün. Ayrı bir yerde yumurta sarılarını toz şekerle çırpın ve üzerine yavaşça sütü ilave edin.