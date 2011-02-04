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Kahveli Krema

ORTA

Kahveli krema, sade ve lezzetli bir sütlü tatlı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Sütü bir tencereye alarak üzerine boylamasına ikiye bölünmüş vanilya çubuğunu ekleyip ocağa oturtun. Kaynayınca ocaktan alın ve soğutup süzün. Ayrı bir yerde yumurta sarılarını toz şekerle çırpın ve üzerine yavaşça sütü ilave edin.
  • 2

    Nescafeyi de ekleyin. Yeniden ocağa oturtup ağır ateşte sürekli karıştırarak kaynama noktasına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan alıp soğutun ve kuplara bölüştürerek servis yapın.

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