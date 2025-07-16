Güllaç
Gül suyu kokusu, hafif sütlü yapısı ve nar taneleriyle süslenen Güllaç, özellikle Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Süt, gül suyu ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Kaymağı ilave edip eriyene kadar ocakta tutun. 1 adet güllacı sığabilecek büyüklükte bir tepsiye yerleştirin.
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2
Üzerine sütlü karışımdan gezdirin. Üzerini 1 adet güllaç yaprağı ile kapatın. Yeniden sütlü karışımdan gezdirin.
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3
Tüm kata fındık serpin. Güllaç yaprakları ve sütlü karışım bitene kadar işlemi tekrarlayın. 10-15 dakika dinlendirin. Antep fıstığı ve tanelenmiş nar ile süsleyip servis yapın.
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