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Güllaç

Güllaç
ORTA 20 DAKİKA

Gül suyu kokusu, hafif sütlü yapısı ve nar taneleriyle süslenen Güllaç, özellikle Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Süt, gül suyu ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Kaymağı ilave edip eriyene kadar ocakta tutun. 1 adet güllacı sığabilecek büyüklükte bir tepsiye yerleştirin.

  • 2

    Üzerine sütlü karışımdan gezdirin. Üzerini 1 adet güllaç yaprağı ile kapatın. Yeniden sütlü karışımdan gezdirin.

  • 3

    Tüm kata fındık serpin. Güllaç yaprakları ve sütlü karışım bitene kadar işlemi tekrarlayın. 10-15 dakika dinlendirin. Antep fıstığı ve tanelenmiş nar ile süsleyip servis yapın.

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