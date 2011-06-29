Çikolatalı ve Bademli Revani

Şerbeti hazırlamak için su ve şekeri karıştırıp 5 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyip 1-2 dakika sonra ocaktan alın. Ayrı bir yerde yumurtaları çırpın ve üzerine un, irmik, şeker, süt, badem ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Çikolatayı rendeleyip karışıma ekleyin.