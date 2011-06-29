Çikolatalı ve Bademli Revani
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle Çikolatalı ve Bademli Revani
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbeti hazırlamak için su ve şekeri karıştırıp 5 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyip 1-2 dakika sonra ocaktan alın. Ayrı bir yerde yumurtaları çırpın ve üzerine un, irmik, şeker, süt, badem ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Çikolatayı rendeleyip karışıma ekleyin.
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2
Hamuru yağlanmış bir kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında 35-40 dakika pişirin. Revaniyi tepside dörde bölün ve sıcakken üstüne soğuk şerbeti azar azar dökün. Soğuduktan sonra dilimleyip fıstık, badem ve cevizle süsleyerek servis yapın.
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