Acılı Soğan Salatası

Derin bir kaba aldığınız soğanları ince kıydıktan sonra, 1 çay kaşığı tuz ve sumak ile iyice ovun. Kıyılmış maydanozu ve kabuklarını temizleyip küçük doğranmış domatesleri ekleyin. Pul biberi, 1 çay kaşığı tuzu, zeytinyağını, nar ekşisini ve limon suyunu ilave ederek iyice karıştırın. Daha sonra salata kasesine alarak üzerine nar ekşisini gezdirin.