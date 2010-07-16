Acılı Soğan Salatası
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Derin bir kaba aldığınız soğanları ince kıydıktan sonra, 1 çay kaşığı tuz ve sumak ile iyice ovun. Kıyılmış maydanozu ve kabuklarını temizleyip küçük doğranmış domatesleri ekleyin. Pul biberi, 1 çay kaşığı tuzu, zeytinyağını, nar ekşisini ve limon suyunu ilave ederek iyice karıştırın. Daha sonra salata kasesine alarak üzerine nar ekşisini gezdirin.
Sofra’da Bu Ay
- Mevsimin Olmazsa Olmazları Elma & Armut
- Baharat Karışımları
- Sağlıklı Çocuk Tarifleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL